פתיחת העונה הנפלאה של דני אבדיה נמשכה גם הלילה (בין שני לשלישי), רק שהפעם היכולת הנהדרת של הפורוורד הישראלי לא עזרה לפורטלנד לנצח. אבדיה קלע 27 נקודות באחוזים נהדרים (11 מ-19 מהשדה) והוסיף 8 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-30 דקות, אך חוץ ממנו אף שחקן בבלייזרס לא קלע יותר מ-10 נקודות, וזה נגמר

פתיחת העונה הנפלאה של דני אבדיה נמשכה גם הלילה (בין שני לשלישי), רק שהפעם היכולת הנהדרת של הפורוורד הישראלי לא עזרה לפורטלנד לנצח. אבדיה קלע 27 נקודות באחוזים נהדרים (11 מ-19 מהשדה) והוסיף 8 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-30 דקות, אך חוץ ממנו אף שחקן בבלייזרס לא קלע יותר מ-10 נקודות, וזה נגמר

על אף ההפסד, באתר Blazers Edge שפעו במחמאות ליכולת של אבדיה. "מינסוטה פשוט לא מצאה תשובות לדני אבדיה ולדונובן קלינגן במחצית הראשונה. אבדיה עשה מה שרצה וקלע כמעט מכל נקודה על הפרקט, כולל אחד המהלכים המשוגעים שתראו, וסיים את המחצית עם 21 נקודות ושישה ריבאונדים. הוא סיים את המשחק עם 27 נקודות ושמונה ריבאונדים".

על אף ההפסד, באתר Blazers Edge שפעו במחמאות ליכולת של אבדיה. "מינסוטה פשוט לא מצאה תשובות לדני אבדיה ולדונובן קלינגן במחצית הראשונה. אבדיה עשה מה שרצה וקלע כמעט מכל נקודה על הפרקט, כולל אחד המהלכים המשוגעים שתראו, וסיים את המחצית עם 21 נקודות ושישה ריבאונדים. הוא סיים את המשחק עם 27 נקודות ושמונה ריבאונדים".

על אף ההפסד, באתר Blazers Edge שפעו במחמאות ליכולת של אבדיה. "מינסוטה פשוט לא מצאה תשובות לדני אבדיה ולדונובן קלינגן במחצית הראשונה. אבדיה עשה מה שרצה וקלע כמעט מכל נקודה על הפרקט, כולל אחד המהלכים המשוגעים שתראו, וסיים את המחצית עם 21 נקודות ושישה ריבאונדים. הוא סיים את המשחק עם 27 נקודות ושמונה ריבאונדים".

עוד נכתב כי "טומאני קמארה תרם רבות בהגנה, אבל היו אלה אבדיה וקלינגן שהכתיבו את הטון עם יכולת מעוררת השראה בשני צדי המגרש. חבל שפורטלנד לא הצליחה לנצל את היכולת הנהדרת שלהם במחצית הראשונה".

עוד נכתב כי "טומאני קמארה תרם רבות בהגנה, אבל היו אלה אבדיה וקלינגן שהכתיבו את הטון עם יכולת מעוררת השראה בשני צדי המגרש. חבל שפורטלנד לא הצליחה לנצל את היכולת הנהדרת שלהם במחצית הראשונה".

עוד נכתב כי "טומאני קמארה תרם רבות בהגנה, אבל היו אלה אבדיה וקלינגן שהכתיבו את הטון עם יכולת מעוררת השראה בשני צדי המגרש. חבל שפורטלנד לא הצליחה לנצל את היכולת הנהדרת שלהם במחצית הראשונה".