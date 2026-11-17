פתיחת העונה הנפלאה של דני אבדיה נמשכה גם הלילה (בין שני לשלישי), רק שהפעם היכולת הנהדרת של הפורוורד הישראלי לא עזרה לפורטלנד לנצח. אבדיה קלע 27 נקודות באחוזים נהדרים (11 מ-19 מהשדה) והוסיף 8 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-30 דקות, אך חוץ ממנו אף שחקן בבלייזרס לא קלע יותר מ-10 נקודות, וזה נגמר ב-98:106 למינסוטה.
על אף ההפסד, באתר Blazers Edge שפעו במחמאות ליכולת של אבדיה. "מינסוטה פשוט לא מצאה תשובות לדני אבדיה ולדונובן קלינגן במחצית הראשונה. אבדיה עשה מה שרצה וקלע כמעט מכל נקודה על הפרקט, כולל אחד המהלכים המשוגעים שתראו, וסיים את המחצית עם 21 נקודות ושישה ריבאונדים. הוא סיים את המשחק עם 27 נקודות ושמונה ריבאונדים".
עוד נכתב כי "טומאני קמארה תרם רבות בהגנה, אבל היו אלה אבדיה וקלינגן שהכתיבו את הטון עם יכולת מעוררת השראה בשני צדי המגרש. חבל שפורטלנד לא הצליחה לנצל את היכולת הנהדרת שלהם במחצית הראשונה".
על היכולת של אבדיה לעומת יתר שחקני פורטלנד: "למעט אבדיה, שקלע 11 מ-19 הזריקות שלו, וקלינגן שכבר הוזכר, פורטלנד התקשתה מאוד בקליעה. הבלייזרס סיימו את המשחק עם 38.9 אחוזים בלבד מהשדה. מנגד, גם מינסוטה לא הייתה מדויקת במיוחד, עם 37.9 אחוזים מהשדה, אבל הפער העצום בכמות זריקות העונשין אפשר לה לפצות על ערב הקליעה החלש שלה. זה היה משחק שפורטלנד בהחלט הייתה יכולה לנצח, אבל ערב קליעה קר של כל השחקנים מלבד אבדיה חרץ את גורלה".
במהלך המשחק, מאמן מינסוטה, כריס פינץ', זעם על השריקות שמקבל אבדיה והביע את מחאתו מול השופטים. בתקשורת האמריקאית נכתב כי "לפינץ' נמאס מהשריקות שאבדיה מקבל" והוסיפו כי "אבדיה נוטה להגזים בתגובה בכל פעם שישנו מגע בינו לבין השומר שלו". אגב, בכל הקשור לזריקות עונשין, הוולבס הלכו 39 פעמים לקו העונשין, לעומת 15 בלבד בצד של פורטלנד.
השיחה בין מוראנט לאבדיה:
רגע מעניין נוסף שנרשם במהלך המשחק היה שיחה קצרה שהתקיימה בין אבדיה לבין חברו לקבוצה, ג'ה מוראנט, שמושבת בעקבות פציעה. מוראנט אמר לאבדיה "אתם צריכים אותי איתכם, לפעמים אתה זקוק לאקדח על הפרקט".
שתי הקבוצות ייפגשו שוב הלילה (3:00) במינסוטה, והבלייזרס יקוו שהפעם התוצאה תהיה שונה ושהם יהיו אלה שייצאו עם ידם על העליונה ויחזרו למסלול הניצחונות.