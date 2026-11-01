דני אבדיה ממשיך להרשים בפתיחת העונה ב-NBA. אחרי ההופעות המצוינות שלו במשחקים הראשונים, הישראלי הוסיף אתמול (שבת) עוד אחת, כשקלע 24 נקודות (19 מתוכן במחצית הראשונה) בניצחון פורטלנד 90:112 על יוטה , וסיים כקלע המוביל של קבוצתו.

אבדיה שיחק 30 דקות ודייק ב-50% מהשדה (6 מ-12) וב-50% לשלוש (2 מ-4). הוא גם היה יעיל מאוד בדרך לקו העונשין, עם 10 קליעות מתוך 13 זריקות (76.9%). באתר Blazers Edge החמיאו לישראלי וכתבו כי הוא נראה "כמעט בלתי ניתן לעצירה" מול ההגנה של יוטה, שלא הצליחה להתמודד עם החדירות שלו. 24 הנקודות שקלע הגיעו ב-12 זריקות בלבד.

גלריה ההגנה של יוטה לא הצליחה להתמודד עם החדירות שלו. דני אבדיה ( צילום: AP Photo/Michael Shroyer )

באתר האוהדים של פורטלנד הדגישו כי אבדיה היה בשיאו בעיקר במחצית הראשונה, כשהמשחק עוד היה פתוח, וכי פעם אחר פעם הוא כפה על ההגנה של הג'אז להתמודד עם החדירות שלו וסחט עבירות. עוד צוין נתון יוצא דופן: במהלך 30 הדקות שבהן היה על הפרקט, פורטלנד ניצחה את יוטה ב-32 נקודות.

אבל המחמאות לא הסתכמו במשחק האחרון. ב-Blazers Edge התרשמו במיוחד מהאופן שבו אבדיה פתח את העונה, וכתבו כי אחרי חמישה משחקים הוא אפילו נראה טוב יותר מאשר בעונת האולסטאר שלו אשתקד. הישראלי מעמיד עד כה ממוצעים של 23 נקודות, שבעה ריבאונדים ו-5.6 אסיסטים למשחק. באתר ציינו כי אף שהמספרים מעט נמוכים מאלה שהציג בעונה שעברה, המשחק שלו נראה יותר עקבי לאורך זמן.

עוד החמיאו לשיפור באחוזי הקליעה שלו מהשדה ומעבר לקשת, לצד הירידה במספר איבודי הכדור. העובדה שיש לאבדיה יותר עזרה בהתקפה מאפשרת לו לחלוק את האחריות ולא לשאת לבדו בנטל, כאשר בשניים מהניצחונות המוקדמים של פורטלנד הוא אף לא נדרש לשחק תפקיד משמעותי ברבע הרביעי.

"המשחק שלו נראה יותר עקבי". דני אבדיה ( צילום: Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP )

גם אבדיה עצמו התייחס לפני המשחק לכימיה שנבנית בפורטלנד ולשילובם של שחקנים נוספים בניהול המשחק: "הכימיה הקבוצתית פנומנלית. אנחנו נלחמים בהגנה ובהתקפה, נהנים לראות אחד את השני מצליחים ולומדים מכל משחק. אנחנו עוד נשתפר. העובדה שיש עוד מנהלי משחק עוזרת לי מאוד. אני סומך על החברים שלי וזה הופך אותי ליעיל יותר".