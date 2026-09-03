ליגת ה-NBA הטילה עונשים חסרי תקדים על לוס אנג'לס קליפרס, בעקבות הפרת חוקי הליגה בנוגע לעקיפת תקרת השכר בעת החתמת קוואי לנארד ב-2022. לאחר חקירה שנמשכה חודשים, קבעה הליגה כי הארגון ביצע שורה של הפרות משמעותיות, והעונש כולל קנס של 30 מיליון דולר, שלילת חמש בחירות סיבוב ראשון בדראפט והרחקות ממושכות של בכירים במועדון.
הקליפרס ייאלצו לוותר על בחירת הסיבוב הראשון שלהם בחמישה דראפטים רצופים - ב-2029, 2030, 2031, 2032 ו-2033. בנוסף, בעלי הקבוצה סטיב באלמר הורחק מכל פעילות הקשורה לליגה ולקבוצה למשך שנה. נשיאת הפעילות העסקית גיליאן צוקר הושעתה ללא שכר לשנה, ונשיא פעילות הכדורסל לורנס פרנק הושעה ללא שכר למשך שישה חודשים. גם לנארד עצמו נענש וייאלץ לשלם לליגה 700 אלף דולר.
קומישינר ה-NBA אדם סילבר אמר: "אני מאוכזב עמוקות מההפרות הבוטות של החוקים שלנו ומהכשל הארגוני והמנהיגותי של הקליפרס שהוביל להתנהלות הזו. חומרת העונשים משקפת את חומרת ההפרות".
אז על מה בעצם מדובר? החקירה עסקה בטענות שלפיהן הקליפרס סייעו ללנארד להשיג הכנסות מחוץ למגרש כחלק מהמהלך שהוביל לחתימתו בקבוצה. במרכז הפרשה עמדה חברת Aspiration, חברת בנקאות ירוקה שפשטה את הרגל, שלנארד חתם עמה ב-2022 על הסכם חסות בשווי 28 מיליון דולר. במקביל, לאותה חברה היה הסכם חסות עם הקליפרס בשווי 300 מיליון דולר ל-23 שנים.
החקירה קבעה כי הקליפרס הפרו את חוקי הליגה בכך שיזמו וסייעו ביצירת חוזים כפולים עבור לנארד מול ארבע חברות שעשו עסקים עם הקבוצה כדי לא לפגוע בתקרת השכר של המועדון. לפי ממצאי החקירה, הקבוצה סייעה בהשגת הסכמי החסות, עודדה את החברות להתקשר עם לנארד, ואף נשאה בהוצאות אישיות עבור השחקן ונציגיו.
עוד נקבע כי הקליפרס לא דיווחו לליגה על פניות פסולות להכנסות חיצוניות שנעשו בשם לנארד באמצעות מנהלו העסקי דאז, דניס רוברטסון. הפרשה נחשפה לראשונה בעקבות טענות שהעלה הפרשן והעיתונאי לשעבר של ESPN, פאבלו טורה, בסדרת פודקאסטים בספטמבר האחרון.
לנארד, שישחקן בעונה הבאה בטורונטו, הגיב לעונש: "אני מקבל אחריות מלאה על חוסר שיקול דעת מצד אנשים במעגל הקרוב אליי, ומצטער על הסחת הדעת שמצב זה גרם לאוהדים ולמשפחתי. חתמתי על החוזה שלי עם הקליפרס, כמו גם על ההסכמים המדוברים, בתום לב, מחויב לחלוטין למילוי התחייבויותיי וללא ידיעה על כל כוונה מצד אף אחד לעקוף את תקרת השכר".
הקליפרס: "נילחם כדי להוכיח את חפותנו"
הקליפרס היו המומים:"אנחנו דוחים בתוקף את מסקנות ה-NBA, שהן תוצאה של חקירה מוטה מאוד, שנועדה להצדיק נרטיב שנקבע מראש במקום להתבסס על עובדות וראיות. הדברים שהליגה אמרה לנו באופן פרטי שונים מאלה שהיא הודיעה עליהם היום בפומבי, והיא גם לא עמדה בסטנדרט שהקומישינר אדם סילבר עצמו הציב בתחילת החקירה, כדי להבטיח את ההוגנות והדיוק שלה".
"במשך השנה האחרונה שיתפנו פעולה באופן מלא ובתום לב, וכעת נילחם באותה נחישות כדי להוכיח את חפותנו", המשיכו, "בכוונתנו לערער בנחישות על הממצאים ועל העונשים בכל דרך העומדת לרשותנו, ואנו מצפים להליך בוררות אתי, הוגן ובלתי תלוי".
גם בארה"ב די בהלם. "מדובר בגזר דין מוות לקליפרס", צייץ אנדרו שלכט, כתב "האתלטיק". עיתונאי בכיר נוסף, ביל סימונס, הוסיף: "אני די בטוח שזה העונש הכי כבד שנגזר בתולדות ה-NBA".