קומישינר ה-NBA אדם סילבר אמר: "אני מאוכזב עמוקות מההפרות הבוטות של החוקים שלנו ומהכשל הארגוני והמנהיגותי של הקליפרס שהוביל להתנהלות הזו. חומרת העונשים משקפת את חומרת ההפרות".

קומישינר ה-NBA אדם סילבר אמר: "אני מאוכזב עמוקות מההפרות הבוטות של החוקים שלנו ומהכשל הארגוני והמנהיגותי של הקליפרס שהוביל להתנהלות הזו. חומרת העונשים משקפת את חומרת ההפרות".

קומישינר ה-NBA אדם סילבר אמר: "אני מאוכזב עמוקות מההפרות הבוטות של החוקים שלנו ומהכשל הארגוני והמנהיגותי של הקליפרס שהוביל להתנהלות הזו. חומרת העונשים משקפת את חומרת ההפרות".

אז על מה בעצם מדובר? החקירה עסקה בטענות שלפיהן הקליפרס סייעו ללנארד להשיג הכנסות מחוץ למגרש כחלק מהמהלך שהוביל לחתימתו בקבוצה. במרכז הפרשה עמדה חברת Aspiration, חברת בנקאות ירוקה שפשטה את הרגל, שלנארד חתם עמה ב-2022 על הסכם חסות בשווי 28 מיליון דולר. במקביל, לאותה חברה היה הסכם חסות עם הקליפרס בשווי 300 מיליון דולר ל-23 שנים.

אז על מה בעצם מדובר? החקירה עסקה בטענות שלפיהן הקליפרס סייעו ללנארד להשיג הכנסות מחוץ למגרש כחלק מהמהלך שהוביל לחתימתו בקבוצה. במרכז הפרשה עמדה חברת Aspiration, חברת בנקאות ירוקה שפשטה את הרגל, שלנארד חתם עמה ב-2022 על הסכם חסות בשווי 28 מיליון דולר. במקביל, לאותה חברה היה הסכם חסות עם הקליפרס בשווי 300 מיליון דולר ל-23 שנים.

אז על מה בעצם מדובר? החקירה עסקה בטענות שלפיהן הקליפרס סייעו ללנארד להשיג הכנסות מחוץ למגרש כחלק מהמהלך שהוביל לחתימתו בקבוצה. במרכז הפרשה עמדה חברת Aspiration, חברת בנקאות ירוקה שפשטה את הרגל, שלנארד חתם עמה ב-2022 על הסכם חסות בשווי 28 מיליון דולר. במקביל, לאותה חברה היה הסכם חסות עם הקליפרס בשווי 300 מיליון דולר ל-23 שנים.

החקירה קבעה כי הקליפרס הפרו את חוקי הליגה בכך שיזמו וסייעו ביצירת חוזים כפולים עבור לנארד מול ארבע חברות שעשו עסקים עם הקבוצה כדי לא לפגוע בתקרת השכר של המועדון. לפי ממצאי החקירה, הקבוצה סייעה בהשגת הסכמי החסות, עודדה את החברות להתקשר עם לנארד, ואף נשאה בהוצאות אישיות עבור השחקן ונציגיו.

החקירה קבעה כי הקליפרס הפרו את חוקי הליגה בכך שיזמו וסייעו ביצירת חוזים כפולים עבור לנארד מול ארבע חברות שעשו עסקים עם הקבוצה כדי לא לפגוע בתקרת השכר של המועדון. לפי ממצאי החקירה, הקבוצה סייעה בהשגת הסכמי החסות, עודדה את החברות להתקשר עם לנארד, ואף נשאה בהוצאות אישיות עבור השחקן ונציגיו.

החקירה קבעה כי הקליפרס הפרו את חוקי הליגה בכך שיזמו וסייעו ביצירת חוזים כפולים עבור לנארד מול ארבע חברות שעשו עסקים עם הקבוצה כדי לא לפגוע בתקרת השכר של המועדון. לפי ממצאי החקירה, הקבוצה סייעה בהשגת הסכמי החסות, עודדה את החברות להתקשר עם לנארד, ואף נשאה בהוצאות אישיות עבור השחקן ונציגיו.

עוד נקבע כי הקליפרס לא דיווחו לליגה על פניות פסולות להכנסות חיצוניות שנעשו בשם לנארד באמצעות מנהלו העסקי דאז, דניס רוברטסון. הפרשה נחשפה לראשונה בעקבות טענות שהעלה הפרשן והעיתונאי לשעבר של ESPN, פאבלו טורה, בסדרת פודקאסטים בספטמבר האחרון.

עוד נקבע כי הקליפרס לא דיווחו לליגה על פניות פסולות להכנסות חיצוניות שנעשו בשם לנארד באמצעות מנהלו העסקי דאז, דניס רוברטסון. הפרשה נחשפה לראשונה בעקבות טענות שהעלה הפרשן והעיתונאי לשעבר של ESPN, פאבלו טורה, בסדרת פודקאסטים בספטמבר האחרון.

עוד נקבע כי הקליפרס לא דיווחו לליגה על פניות פסולות להכנסות חיצוניות שנעשו בשם לנארד באמצעות מנהלו העסקי דאז, דניס רוברטסון. הפרשה נחשפה לראשונה בעקבות טענות שהעלה הפרשן והעיתונאי לשעבר של ESPN, פאבלו טורה, בסדרת פודקאסטים בספטמבר האחרון.