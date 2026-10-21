אוהדי ניו-יורק ניקס קיוו שליל הפתיחה של עונת 2026/27 ב-NBA יהיה המשך ישיר לחגיגות האליפות מיוני האחרון, אבל לפילדלפיה סיקסרס היו תוכניות אחרות. האלופה תלתה את דגל האליפות באולמה הביתי, חילקה טבעות נוצצות לשחקנים והתחילה את מסע ההגנה על התואר מול הקהל הביתי הנרגש. אלא שבסיום הערב החגיגי, מי שחגגו היו דווקא האורחים מפנסילבניה,

אוהדי ניו-יורק ניקס קיוו שליל הפתיחה של עונת 2026/27 ב-NBA יהיה המשך ישיר לחגיגות האליפות מיוני האחרון, אבל לפילדלפיה סיקסרס היו תוכניות אחרות. האלופה תלתה את דגל האליפות באולמה הביתי, חילקה טבעות נוצצות לשחקנים והתחילה את מסע ההגנה על התואר מול הקהל הביתי הנרגש. אלא שבסיום הערב החגיגי, מי שחגגו היו דווקא האורחים מפנסילבניה,

במוקד עמד, כמובן, לברון ג'יימס. הכוכב בן ה-41, שהצטרף לסיקסרס לקראת עונתו ה-24 בליגה, הגיע למדיסון סקוור גארדן כשהוא יודע היטב שהקהל המקומי לא ממש מחבב אותו. במהלך הקיץ אף דווח כי ניו-יורק הייתה הבחירה המועדפת עליו בשוק השחקנים החופשיים, אילו לא הייתה זוכה באליפות בעונה שעברה. אוהדי הניקס, מצדם, הבהירו לו שהם מסתדרים היטב גם בלעדיו.

במוקד עמד, כמובן, לברון ג'יימס. הכוכב בן ה-41, שהצטרף לסיקסרס לקראת עונתו ה-24 בליגה, הגיע למדיסון סקוור גארדן כשהוא יודע היטב שהקהל המקומי לא ממש מחבב אותו. במהלך הקיץ אף דווח כי ניו-יורק הייתה הבחירה המועדפת עליו בשוק השחקנים החופשיים, אילו לא הייתה זוכה באליפות בעונה שעברה. אוהדי הניקס, מצדם, הבהירו לו שהם מסתדרים היטב גם בלעדיו.

במוקד עמד, כמובן, לברון ג'יימס. הכוכב בן ה-41, שהצטרף לסיקסרס לקראת עונתו ה-24 בליגה, הגיע למדיסון סקוור גארדן כשהוא יודע היטב שהקהל המקומי לא ממש מחבב אותו. במהלך הקיץ אף דווח כי ניו-יורק הייתה הבחירה המועדפת עליו בשוק השחקנים החופשיים, אילו לא הייתה זוכה באליפות בעונה שעברה. אוהדי הניקס, מצדם, הבהירו לו שהם מסתדרים היטב גם בלעדיו.

כשקינג ג'יימס ניגש לקו העונשין בתחילת המשחק, נשמעו ביציעים קריאות "אנחנו לא רוצים אותך!". אלא שלברון, שלאורך הקריירה כבר התרגל להתמודד עם קהלים עוינים, לא נשאר חייב וניהל חילופי עקיצות עם אוהדים שישבו בשורות הראשונות. אפילו ספייק לי, הבמאי המפורסם ואחד מאוהדיה הבולטים של ניו-יורק, ניסה לשמש כמפשר בין הצדדים.

כשקינג ג'יימס ניגש לקו העונשין בתחילת המשחק, נשמעו ביציעים קריאות "אנחנו לא רוצים אותך!". אלא שלברון, שלאורך הקריירה כבר התרגל להתמודד עם קהלים עוינים, לא נשאר חייב וניהל חילופי עקיצות עם אוהדים שישבו בשורות הראשונות. אפילו ספייק לי, הבמאי המפורסם ואחד מאוהדיה הבולטים של ניו-יורק, ניסה לשמש כמפשר בין הצדדים.

כשקינג ג'יימס ניגש לקו העונשין בתחילת המשחק, נשמעו ביציעים קריאות "אנחנו לא רוצים אותך!". אלא שלברון, שלאורך הקריירה כבר התרגל להתמודד עם קהלים עוינים, לא נשאר חייב וניהל חילופי עקיצות עם אוהדים שישבו בשורות הראשונות. אפילו ספייק לי, הבמאי המפורסם ואחד מאוהדיה הבולטים של ניו-יורק, ניסה לשמש כמפשר בין הצדדים.