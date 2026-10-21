אוהדי ניו-יורק ניקס קיוו שליל הפתיחה של עונת 2026/27 ב-NBA יהיה המשך ישיר לחגיגות האליפות מיוני האחרון, אבל לפילדלפיה סיקסרס היו תוכניות אחרות. האלופה תלתה את דגל האליפות באולמה הביתי, חילקה טבעות נוצצות לשחקנים והתחילה את מסע ההגנה על התואר מול הקהל הביתי הנרגש. אלא שבסיום הערב החגיגי, מי שחגגו היו דווקא האורחים מפנסילבניה, שניצחו 100:106 והבהירו שהעונה החדשה עשויה להיות מעניינת במיוחד.
במוקד עמד, כמובן, לברון ג'יימס. הכוכב בן ה-41, שהצטרף לסיקסרס לקראת עונתו ה-24 בליגה, הגיע למדיסון סקוור גארדן כשהוא יודע היטב שהקהל המקומי לא ממש מחבב אותו. במהלך הקיץ אף דווח כי ניו-יורק הייתה הבחירה המועדפת עליו בשוק השחקנים החופשיים, אילו לא הייתה זוכה באליפות בעונה שעברה. אוהדי הניקס, מצדם, הבהירו לו שהם מסתדרים היטב גם בלעדיו.
כשקינג ג'יימס ניגש לקו העונשין בתחילת המשחק, נשמעו ביציעים קריאות "אנחנו לא רוצים אותך!". אלא שלברון, שלאורך הקריירה כבר התרגל להתמודד עם קהלים עוינים, לא נשאר חייב וניהל חילופי עקיצות עם אוהדים שישבו בשורות הראשונות. אפילו ספייק לי, הבמאי המפורסם ואחד מאוהדיה הבולטים של ניו-יורק, ניסה לשמש כמפשר בין הצדדים.
בסופו של דבר, המילה האחרונה הייתה של לברון. הוא סיים את הופעת הבכורה שלו במדי פילדלפיה עם 14 נקודות, תשעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, והיה חלק מחמישייה עמוסת כישרון שנראתה מחוברת כבר במשחקה הראשון. "לא הייתי אומר שהרסנו להם את הערב", אמר לברון לאחר המשחק, לפני שהזכיר את המשמעות ההיסטורית של האליפות שבה זכו הניקס. "זה היה לילה נהדר עבור אוהדי ניו-יורק. יותר מ-50 שנה הם חיכו לזה. הייתי חלק מקבוצה שחיכתה יותר מ-50 שנה לאליפות גדולה בקליבלנד, ולכן האוהדים לעולם לא ישכחו את הרגע הזה".
מי שגנב את ההצגה מבחינה מקצועית היה טייריס מקסי, שסיים כקלע המוביל במשחק עם 28 נקודות. ג'יילן בראון, שהגיע בקיץ מבוסטון והפך לחלק משמעותי בפרויקט השאפתני של הסיקסרס, רשם בכורה מוצלחת עם 19 נקודות, שמונה ריבאונדים ושישה אסיסטים. ג'ואל אמביד הוסיף 13 נקודות ו-11 ריבאונדים, והציג מראה רזה וחטוב יותר כחלק מהניסיון שלו להישאר בריא ולשחק ביותר ממחצית משחקי העונה.
"עשינו את זה תוך כדי תנועה", סיכם ג'יימס את האופן שבו החמישייה החדשה מצאה את החיבור. גם המאמן ניק נרס היה מרוצה: "זה היה כיף בשבועות הראשונים. החבר'ה האלה באמת נהדרים".
מנגד, הניקס נאלצו להתמודד עם נחיתה כואבת למציאות אחרי ערב שהיה אמור להיות כולו שלהם. ג'יילן ברנסון, ה-MVP של סדרת הגמר בעונה שעברה, קלע 21 נקודות, אך דייק רק בשש מתוך 19 זריקות מהשדה. קארל-אנתוני טאונס סיים עם 19 נקודות ו-12 ריבאונדים, למרות ארבע עבירות כבר במחצית הראשונה. אנדרה דראמונד, שעלה מהספסל, הוסיף 12 נקודות ו-14 ריבאונדים, אך גם הוא לא הצליח למנוע את ההפסד.
"יש דברים שיכולנו לעשות טוב יותר", הודה המאמן מייק בראון, שהתקשה להסתיר את האכזבה. "נראינו כאילו אנחנו תקועים בבוץ".