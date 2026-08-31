הדרך של מסי בארגנטינה לא הייתה סיפור הצלחה רצוף, היא כללה הפסד בגמר מונדיאל 2014, הפסדים בגמרי הקופה אמריקה, פרישה ראשונה מהנבחרת ב-2016 וחזרה ממנה. דווקא בגלל זה, הסיום מקבל ממדים אחרים. השחקן שבמשך שנים נשאל מדוע הוא לא מצליח לשחזר בנבחרת את ההצלחה מברצלונה, נפרד ממנה כאלוף עולם, פעמיים אלוף דרום אמריקה, מלך שעריה ושיאן ההופעות שלה.