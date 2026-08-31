זהו, הפעם באמת. אחרי יותר משני עשורים, לאו מסי סיים את דרכו בנבחרת ארגנטינה והותיר מאחוריו קריירה בינלאומית שכמעט בלתי אפשרי לסכם במילים – אבל בהחלט אפשר לנסות לעשות זאת במספרים. מי שבמשך שנים נשא על גבו את הציפיות של מדינה שלמה, ספג ביקורות על כך שאינו מצליח לשחזר בנבחרת את הקסם מברצלונה ואף כבר הודיע בעבר על פרישה וחזר בו, נפרד בסופו של דבר כאלוף עולם, פעמיים אלוף דרום אמריקה, מלך השערים ושיאן ההופעות של האלביסלסטה ואחד מגדולי שחקני הנבחרות בהיסטוריה.
המסע שלו במדים הלאומיים נמשך 21 שנים, כלל שישה מונדיאלים, אינספור שיאים ורגעים שנכנסו לפנתיאון – והתחיל עם כרטיס אדום פחות מדקה לאחר שעלה מהספסל להופעת הבכורה מול הונגריה ב-2005. עכשיו, כשהפרק הזה נסגר, אלה המספרים שממחישים עד כמה יוצאת דופן הייתה הדרך.
207 – ההופעות. אף שחקן בתולדות ארגנטינה לא לבש את מדי הנבחרת יותר פעמים ממסי. למעשה, 207 ההופעות שלו הן גם שיא לשחקן בנבחרת דרום אמריקאית. הוא שיחק בנבחרת הבוגרת במשך 21 שנים, מ-2005 ועד 2026.
125 – השערים. מלך שערי ארגנטינה בכל הזמנים, בפער עצום מכל מי שקדם לו. מסי סיים את הקריירה הבינלאומית עם ממוצע של כ-0.60 למשחק, והוא אחד משלושה שחקנים בלבד בהיסטוריה של כדורגל הנבחרות לגברים שחצו את רף 100 השערים.
68 – הבישולים. לצד כמות השערים החריגה, מסי בישל 68 פעמים לחבריו. המשמעות: הוא היה מעורב ישירות ב-193 שערים ב-207 הופעות במדי ארגנטינה. כמעט מעורבות בשער בכל משחק לאורך יותר משני עשורים.
4 – התארים הגדולים עם הנבחרת הבוגרת. אחרי שנים שבהן הביקורת הגדולה ביותר נגדו הייתה שלא הצליח להביא לארגנטינה תואר, הסכר נפרץ: קופה אמריקה ב-2021, הפיינליסימה ב-2022, גביע העולם בקטאר באותה שנה וקופה אמריקה נוסף ב-2024. לכך ניתן להוסיף גם את מדליית הזהב האולימפית בבייג'ינג 2008 ואת הזכייה במונדיאל עד גיל 20 ב-2005.
34 – משחקים במונדיאל. מסי נפרד גם כשיאן ההופעות בתולדות גביע העולם. הוא השתתף בשישה טורנירים שונים – מגרמניה 2006 ועד ארה"ב, קנדה ומקסיקו 2026 – ושיחק בהם 34 פעמים.
21 – שערי מונדיאל. מסי כבש 21 פעמים על הבמה הגדולה מכולן. שמונה מהם הגיעו במונדיאל האחרון ב-2026, ובסיום הקריירה הוא ניצב במקום השני בטבלת מלכי השערים בתולדות המפעל, אחרי קיליאן אמבאפה.
23 – ניצחונות במונדיאל. אף כדורגלן בהיסטוריה לא היה שותף ליותר ניצחונות במשחקי גביע העולם. לצד שיא ההופעות, מסי מחזיק גם בשיא של 23 ניצחונות בטורניר – נתון שממחיש עד כמה ארוכה ועמוקה הייתה הנוכחות שלו על הבמה הגדולה ביותר.
2 – כדורי זהב במונדיאל. גם כאן מדובר בהישג חסר תקדים. מסי הוא השחקן היחיד שזכה פעמיים בפרס שחקן הטורניר בגביע העולם – ב-2014, אז ארגנטינה הפסידה לגרמניה בגמר, וב-2022, כשהמסע הסתיים סוף-סוף עם הגביע בידיים.
11 – השלושערים. מסי נפרד מארגנטינה כשיאן השלושערים בתולדות כדורגל הנבחרות, עם 11 משחקים שבהם כבש לפחות שלושה שערים. כריסטיאנו רונאלדו אחריו עם 10. השלושער האחרון של מסי הגיע מול אלג'יריה במונדיאל 2026 – הראשון שלו אי פעם בגביע העולם.
מסי הוא השחקן היחיד אי פעם שכבש באותו מונדיאל בשלב הבתים, בשמינית הגמר, ברבע הגמר, בחצי הגמר ובגמר. זה קרה בקטאר 2022, בדרך לתואר ששינה לחלוטין את האופן שבו תיזכר הקריירה שלו במדי הנבחרת.
הדרך של מסי בארגנטינה לא הייתה סיפור הצלחה רצוף, היא כללה הפסד בגמר מונדיאל 2014, הפסדים בגמרי הקופה אמריקה, פרישה ראשונה מהנבחרת ב-2016 וחזרה ממנה. דווקא בגלל זה, הסיום מקבל ממדים אחרים. השחקן שבמשך שנים נשאל מדוע הוא לא מצליח לשחזר בנבחרת את ההצלחה מברצלונה, נפרד ממנה כאלוף עולם, פעמיים אלוף דרום אמריקה, מלך שעריה ושיאן ההופעות שלה.