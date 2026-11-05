234 פעמים הוא לבש את מדי נבחרת פורטוגל. 146 פעמים הכדור שבעט או נגח מצא את הרשת. בין לבין היו דמעות, גביעים, אכזבות ורגעים שמדינה שלמה לא תשכח. כריסטיאנו רונאלדו הודיע על פרידה מהנבחרת אחרי 23 שנה, והמספרים שהוא משאיר אחריו מספרים על קריירה שקשה למצוא לה מקבילה. מהנער שהצטרף לנבחרת של לואיש פיגו ועד לקפטן ששחקנים גדלו על הביצועים שלו ואז שיחקו לצדו - מספר 7 היה שם לאורך דורות.
את הפרידה הוא מקבל כששני השיאים המרכזיים בכדורגל הנבחרות לגברים רשומים על שמו: הכי הרבה הופעות והכי הרבה שערים. 234 משחקים הם עדות לכישרון, לכושר הגופני ולמעמד ששמר עליו לאורך השנים. 146 שערים הם כבר עדות ליכולת להכריע שוב ושוב. מדובר בממוצע של כ-0.62 שערים למשחק, לאורך יותר משני עשורים שבהם הדרישות ממנו כמעט תמיד היו זהות: להוביל, לקחת אחריות ולכבוש.
הדרך לפסגה הזאת נבנתה בהדרגה. רונאלדו ערך את הבכורה בנבחרת הבוגרת באוגוסט 2003, בגיל 18, ואת השער הראשון כבש מול יוון ביורו 2004. מי שהיה אז הכישרון הצעיר והמלהיב של פורטוגל הפך עם השנים לשחקן שסביבו נבנתה ההתקפה שלה. בספטמבר 2021 עקף את עלי דאי בדרך לשיא השערים העולמי, ובמרץ 2023 השתלט גם על שיא ההופעות. גם אחרי שהגיע לפסגה, המשיך להגביה אותה עבור מי שינסה להגיע אחריו.
עשר פעמים סיים משחק בנבחרת עם שלושה שערים לפחות. רק לאו מסי, עם 11 שלושערים, נמצא לפניו. שניים מאותם ערבים הפכו לחלק בלתי נפרד מהסיפור שלו: השלושער מול שוודיה בפלייאוף העלייה למונדיאל 2014, והשלושער מול ספרד ב-3:3 במונדיאל 2018. בראשון לקח את פורטוגל לטורניר בברזיל; בשני סיפק את אחת ההופעות הזכורות בקריירה שלו, עם בעיטה חופשית בדקה ה-88 שהשאירה את הספרדים ללא ניצחון.
בגביע העולם, עצם הנוכחות שלו הפכה לשיא. רונאלדו השתתף בשישה מונדיאלים, נתון שהוא חולק עם מסי וגיירמו אוצ'ואה. אבל יש הישג ששייך רק לו: שער אחד לפחות בכל אחד מששת הטורנירים האלה. מגרמניה 2006 ועד מונדיאל 2026, במשך 20 שנה, הוא מצא את הרשת בבמה הגדולה ביותר. שחקנים חולמים להגיע פעם אחת לגביע העולם; רונאלדו חזר אליו שוב ושוב, ובכל פעם השאיר חותם.
27 הופעות רשם במונדיאלים, יותר מכל שחקן מלבד מסי, שעומד על 34. הוא כבש בהן 11 שערים, אבל דווקא הטורניר הזה השאיר גם את תחושת ההחמצה הגדולה בקריירה הבינלאומית שלו. רק אחד משעריו הגיע בשלב הנוקאאוט, והישג השיא נותר חצי הגמר ב-2006, במונדיאל הראשון שלו. גם עם כל השיאים, גביע העולם נשאר התואר הגדול שאליו לא הצליח להגיע.
באליפות אירופה, לעומת זאת, רונאלדו קבע את הרף כמעט בכל קטגוריה מרכזית. שישה טורנירי יורו, 30 הופעות ו־14 שערים - שלושה שיאים שממחישים עד כמה הפך לחלק מההיסטוריה של המפעל. במשך שני עשורים, מיורו 2004 ועד יורו 2024, הוא היה שם. מהנער שבכה אחרי ההפסד ליוון בגמר הביתי ועד הקפטן הוותיק שכולם המתינו לראות אם יצליח לייצר עוד רגע גדול.
מעל כל הנתונים ביורו ניצבת שנת 2016. אחרי האכזבה בגמר הביתי 12 שנים קודם לכן, פורטוגל זכתה באליפות אירופה לראשונה בתולדותיה. רונאלדו כבש ובישל בחצי הגמר מול וויילס, אך בגמר נגד צרפת נפצע ונאלץ לצאת. דווקא בערב שבו גופו לא אפשר לו להמשיך, חבריו השלימו עבורו את המשימה. התמונה שלו מניף את הגביע העניקה לקריירה הבינלאומית שלו את הרגע שהיה חסר לה.
בהמשך נוספו שתי זכיות בליגת האומות, ב-2019 וב-2025, והנער שהכיר בתחילת דרכו את כאב ההפסד בגמר הפך לקפטן שחגג שלושה תארים עם ארצו. את האחרון השיג כשהיה כבר בן 40, עם שער בגמר מול ספרד — עוד תזכורת לכך שגם בגיל הזה הייתה לו תרומה ישירה להצלחות הגדולות של פורטוגל.