234 פעמים הוא לבש את מדי נבחרת פורטוגל. 146 פעמים הכדור שבעט או נגח מצא את הרשת. בין לבין היו דמעות, גביעים, אכזבות ורגעים שמדינה שלמה לא תשכח.

כריסטיאנו רונאלדו הודיע על פרידה מהנבחרת אחרי 23 שנה,