וירג'יל ואן דייק כבר יודע עד כמה גאקפו חשוב לקבוצה. "זה ענק", אמר הקפטן. "הוא חשוב לנו והוא יהיה חשוב גם העונה. הוא הראה את זה כאן, הוא הראה את זה גם בשבוע שעבר ובשנים האחרונות. הוא פשוט צריך להמשיך ככה".