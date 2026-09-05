לפני שנה, אלכסנדר איסאק נראה כמו חידה שליברפול לא מצליחה לפתור. החלוץ שהגיע בסכום עתק לאנפילד התקשה להתמודד עם הציפיות, סבל מפציעות ובעיקר לא הזכיר את אותו שחקן קטלני שהפך אותו לאחד החלוצים המבוקשים בפרמייר-ליג. אלא שאתמול (שישי), משהו השתנה. צמד מהיר מול איפסוויץ' העניק לאדומים ניצחון ראשון העונה (0:2) והזכיר לכולם - לפחות לכמה רגעים - למה ליברפול שילמה עליו 125 מיליון ליש"ט - ההעברה היקרה בתולדות הכדורגל האנגלי.
המספרים אשתקד המחישו את גודל הבעיה: 22 הופעות בכל המסגרות, 1,033 דקות וארבעה שערים בלבד. בפרמייר-ליג המצב היה עגום עוד יותר - שלושה שערים ב-14 משחקים וב-703 דקות, כלומר שער אחד בכל 234 דקות.
גם העובדה שהוגו אקיטיקה הצליח לעיתים קרובות להיראות חד ומעורב יותר רק הגבירה את סימני השאלה סביב איסאק. לפתע, הרכש היקר ביותר של המועדון נראה כמו שחקן שלא מצליח למצוא את המקום שלו במערכת.
אבל העונה הנוכחית התחילה אחרת. הצמד מול איפסוויץ' הגיע בתוך שלוש דקות בלבד (6 ו-9), ובשני השערים היה אפשר לראות את התכונות שהפכו את איסאק לכזה שחקן מבוקש. הוא נע לעומק, ברח מאחורי ההגנה, הפעיל לחץ וניצל את המהירות שלו כדי להגיע למצבים מסוכנים.
השער השני היה אולי הדוגמה הטובה ביותר לשינוי. אחרי מסירה מבריקה של קודי גאקפו, איסאק השתלט על הכדור, השתמש בנגיעה כדי להטעות את השוער, ולאחר מכן סיים ברגל שמאל בקור רוח.
זה היה איסאק של ניוקאסל - וזה בדיוק מה שאנדוני איראולה רוצה לראות ממנו. "הוא שחקן עצום עבורנו", אמר המאמן בסיום. "הדרישות שלי ממנו כנראה לא יהיו בעיקר בנוגע לשערים. אני יודע שהוא בכושר טוב ושהוא ייתן לנו את המספרים. המאבק שלי איתו יהיה בעיקר סביב דברים אחרים, איך הוא יכול לעזור לקבוצה בפרמטרים נוספים".
המשפט הזה מספר הרבה על הדרך שבה ליברפול רוצה להשתמש באיסאק. המטרה היא לא להפוך אותו רק למכונת שערים, אלא להחזיר אותו להיות חלוץ שמשפיע על המשחק כולו. וזה מתחיל במהירות.
אחד הדברים שהפכו את איסאק לכוכב בניוקאסל היה היכולת שלו לרוץ לשטח, ללחוץ על הבלמים ולנצל את המרחבים מאחורי קו ההגנה. בעונה הקודמת בליברפול, אותן תכונות כמעט נעלמו. מול איפסוויץ', הן חזרו.
גם איסאק עצמו מרגיש את ההבדל. "אני חושב שאנחנו מתחילים להגיע לדרך שבה אנחנו רוצים לשחק - להיות התקפיים יותר", אמר. "עשינו את זה. כבשנו שני שערים והיינו יכולים לכבוש הרבה יותר".
"העונה הקודמת הייתה קשה", הודה. "הייתה לי פציעה ארוכה, אבל היא כבר מאחוריי".
לצד איסאק, גם קודי גאקפו נמצא בכושר מצוין. ההולנדי בישל את שני השערים מול איפסוויץ' והציג הופעה שהזכירה לליברפול בדיוק למה היא רצתה להשאיר אותו.
וירג'יל ואן דייק כבר יודע עד כמה גאקפו חשוב לקבוצה. "זה ענק", אמר הקפטן. "הוא חשוב לנו והוא יהיה חשוב גם העונה. הוא הראה את זה כאן, הוא הראה את זה גם בשבוע שעבר ובשנים האחרונות. הוא פשוט צריך להמשיך ככה".