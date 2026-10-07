שבוע לאחר שנטש את אימון נבחרת פורטוגל במהלך פגרת הנבחרות, כריסטיאנו רונאלדו שבר אמש (שלישי) שתיקה. הכוכב פרסם הודעה בחשבון האינסטגרם ובה הסביר את הצד שלו בעימות עם המאמן ז'ורז'ה ז'סוס .

רונאלדו פתח בתיאור ההחלטה להישאר בנבחרת אחרי מונדיאל 2026. "הכנתי מכתב ובו ציינתי דברים שארצה לומר להם כשאעזוב סופית את הנבחרת שלנו ואף נשאלתי על זהות המאמן החדש והשבתי כי הבחירה בז'סוס נכונה, כפי שהתוצאות מוכיחות".

"אני לא פורש". רונאלדו ( צילום: Patricia de Melo Moreira / AFP )

לדברי רונאלדו, השניים סיכמו כי הוא לא ישחק מול נורבגיה ודנמרק כדי לנהל את העומס ולשמור על כשירותו. אלא שלטענתו, ביום המשחק מול נורבגיה אמר לו ז'סוס שישחק 30 דקות. רונאלדו התחמם במחצית השנייה, אך לא נכנס. לאחר המשחק הסביר ז'סוס שמצב המשחק, שבו פורטוגל הובילה 1:2, גרם לו לשנות את דעתו.

כמה ימים לאחר מכן נפגשו השניים, ולפי רונאלדו סיכמו כי המאמן יבהיר במסיבת העיתונאים את שאירע. "ההסכמה הייתה פשוטה: המאמן יפתח את מסיבת העיתונאים בנושא הזה ויגיד את האמת", כתב רונאלדו. "הוא היה אומר שמעולם לא ביקשתי לשחק אפילו כמה דקות, ושהייתה זו טעות לגרום לי להתחמם מבלי לשחק".

אלא שלטענתו, ז'סוס לא עמד בסיכום. "זו הייתה הפעם השנייה שהוא הפר את המילה שלו אליי", כתב. "החלטתי לעזוב את מחנה האימונים מבלי להמתין להבטחות מופרות נוספות".