הסערה סביב כריסטיאנו רונאלדו ונבחרת פורטוגל עדיין רחוקה מלהסתיים, אך מבחינת המאמן ז'ורז'ה ז'סוס - הדלת בפני הקפטן עדיין פתוחה. לאחר שהכוכב עזב את מחנה הנבחרת בעקבות ההחלטה שלא לפתוח מול דנמרק, המאמן הבהיר כי רונאלדו יוכל לשוב אם ירצה בכך, וכי ההחלטה על המשך דרכו במדים הלאומיים נמצאת בידיו.

"רונאלדו יכול לחזור לנבחרת אם הוא רוצה", אמר ז'סוס לאחר הניצחון 1:2 על נורבגיה, שהבטיח לפורטוגל מקום ברבע גמר ליגת האומות. "אנחנו יכולים לדבר לפני הזימון הבא, אבל כריסטיאנו הוא זה שיחליט. כריסטיאנו צריך לסיים את דרכו בנבחרת בדרך שבה הוא רוצה. הוא זה שיחליט איך הוא רוצה שזה ייראה".

גלריה ישוב לנבחרת? רונאלדו ( צילום: AP Photo/Armando Franca )

ז'סוס, שמכיר את רונאלדו היטב גם מתקופתם המשותפת באל-נאסר, הוסיף: "בזימון הראשון שלי אמרתי לו: 'אני צריך אותך, אני צריך שתהיה קרוב אליי, אם אתה משחק ואם אתה לא משחק, אני צריך אותך'. ועכשיו אני אומר את אותו הדבר".

העימות בין הצדדים החל במהלך חלון המשחקים הנוכחי. רונאלדו פתח ב-0:1 על וויילס במשחק הראשון, אך מול נורבגיה נותר על הספסל. הוא התחמם במהלך המחצית השנייה, אך בסופו של דבר לא שותף - אירוע שהכעיס אותו, במיוחד לאחר שנאמר לו כי ייתכן שייכנס למשחק. זו הייתה הפעם הראשונה מאז 2008 שבה רונאלדו נותר על הספסל לאורך משחק תחרותי שלם של נבחרת פורטוגל.

כאשר ז'סוס הודיע במסיבת עיתונאים כי רונאלדו לא יפתח גם במשחק הבא מול דנמרק, החלוץ בן ה-41 עזב את מחנה הנבחרת. זמן קצר לאחר מכן פרסם רונאלדו מסר ברשתות החברתיות: "בבוא העת אספר לכל העם הפורטוגלי את האמת על הסיבות שלי לעזיבת הנבחרת, שאליה תמיד הייתי מסור".

רונאלדו, שמחזיק בשיאי העולם במספר השערים וההופעות בנבחרת עם 146 שערים ב-234 משחקים, עשוי כעת לחזור לקראת חלון המשחקים הבא. פורטוגל תארח את דנמרק ב-14 בנובמבר ותתארח אצל וויילס שלושה ימים לאחר מכן.

בינתיים, הנבחרת הצליחה להסתדר גם ללא הקפטן. גונסאלו ראמוס, חלוץ מילאן, כבש בכל שלושת המשחקים שבהם פתח במקום רונאלדו. אחרי הניצחון על נורבגיה, ז'ואאו קנסלו הדגיש את מעמדו של הכוכב: "כריסטיאנו הוא הקפטן שלנו והשחקן הטוב ביותר שהיה לפורטוגל אי פעם. הדברים בוודאי יסתיימו בצורה הטובה ביותר, אבל הדבר החשוב הוא ארבעת הניצחונות".

ראמוס (מימין) חוגג את שער הניצחון על נורבגיה, אתמול ( צילום: Miguel RIOPA / AFP )

גם נונו מנדש הביע תמיכה בחזרתו של רונאלדו: "כל שחקן שמגיע לנבחרת מתקבל בברכה, כמובן. אם כריס יחזור, נהיה כאן כדי לקבל אותו בזרועות פתוחות".

"רונאלדו נפל למלכודת, והכול תוכנן מראש"

לצד הדברים המרגיעים של ז'זוש, בפורטוגל כבר נשמעו גם פרשנויות אחרות לאופן שבו התפתח המשבר. מנואל ז'וזה, מאמן פורטוגלי ותיק בן 80, טען כי ההתנהלות מול רונאלדו הייתה מתוכננת מראש. לדבריו, ז'סוס ידע שהכנסת החלוץ לחימום מול נורבגיה ולאחר מכן הימנעות משיתופו עלולה לעורר תגובה חריפה מצד הקפטן.