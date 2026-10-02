דיא סבע שבה את ליבם של אוהדי אמדספור עוד בעונה שעברה, כאשר סייע לה להעפיל לראשונה בתולדותיה לליגה הבכירה בטורקיה. הערצה זו גדלה עם פתיחת העונה הנוכחית, כשהקבוצה המזוהה עם המיעוט הכורדי במדינה תפסה את המקום הראשון בטבלה אחרי שישה מחזורים. כעת, זה בא לידי ביטוי עם מהלך יוצא דופן, כאשר אחד מאוהדי הקבוצה קרא לתינוקו שזה עתה נולד על שמו של השחקן הישראלי - "שרוואן דיא סבע".