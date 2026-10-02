דיא סבע שבה את ליבם של אוהדי אמדספור עוד בעונה שעברה, כאשר סייע לה להעפיל לראשונה בתולדותיה לליגה הבכירה בטורקיה. הערצה זו גדלה עם פתיחת העונה הנוכחית, כשהקבוצה המזוהה עם המיעוט הכורדי במדינה תפסה את המקום הראשון בטבלה אחרי שישה מחזורים. כעת, זה בא לידי ביטוי עם מהלך יוצא דופן, כאשר אחד מאוהדי הקבוצה קרא לתינוקו שזה עתה נולד על שמו של השחקן הישראלי - "שרוואן דיא סבע".
כאמור, אמדספור, פתחה את עונתה הראשונה בליגה הבכירה בטורקיה בצורה חלומית. היא ניצחה בארבעה מתוך ששת משחקיה הראשונים, כולל 2:3 אדיר על בשיקטאש הגדולה, כאשר סבע כבש את השער השני במשחק בביצוע נהדר ואופייני. לשחקן הישראלי יש שלושה שערים באמתחתו מתחילת העונה.
שכרו של סבע עומד על 1.3 מיליון אירו לעונה, וכולל מענקים שונים הוא מגיע ל־1.5 מיליון אירו, מה שהופך אותו לאחד הישראלים המשתכרים הבכירים בחו"ל. עם החידוש האוטומטי, יישאר סבע תחת אותם תנאים כספיים, אלא אם ישודרג בהתאם לתפוקתו עד סוף העונה.
כפי שפורסם ב-ynet ו"ידיעות אחרונות", בהתאחדות לכדורגל סגרו עם סבע שהוא לא ייכלל בסגל נבחרת ישראל לאור העובדה שהוא משחק בליגה הטורקית לאור ההסכמה שבמצב הפוליטי הנוכחי, בלתי אפשרי שסבע ילבש את המדים הלאומיים.