ליאו מסי שוב סיפק רגע של קסם, אבל הפעם הוא לא הספיק לאינטר מיאמי. הכוכב הארגנטינאי כבש שער מרהיב בבעיטה חופשית ישירה מזווית כמעט בלתי אפשרית, אך קולומבוס קרו הבקיעה בדקה השמינית של תוספת הזמן של המחצית השנייה וניצחה 1:2 את אלופת ה-MLS.

מסי, כידוע, נמצא רגע לפני הפרידה מנבחרת ארגנטינה. הכוכב בן ה-39 צפוי לערוך את הופעתו האחרונה במדים הלאומיים ב-6 באוקטובר, במשחק ידידות מול בנין באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס.

גלריה מסי מאוכזב בסיום המשחק ( צילום: Chris Carter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אבל לפני שהוא יוצא למשימה האחרונה עם האלביסלסטה, מסי סיפק רגע קסם נוסף ב-MLS. בדקה ה-33 קיבלה מיאמי בעיטה חופשית בצד ימין. כמעט כל מי שהיה באצטדיון, כולל שחקני ההגנה של קולומבוס, ציפה להרמה לרחבה. אלא שמסי חשב אחרת. רגל שמאל שלו שלחה את הכדור בקשת חדה ומדויקת היישר לפינה העליונה הרחוקה, והשוער נותר חסר סיכוי.

זה היה השער ה-12 של מסי מבעיטה חופשית ישירה במדי אינטר מיאמי בכל המסגרות, והשישי שלו העונה. בנוסף, הוא הגיע ל-21 שערים ב־MLS העונה והגדיל את יתרונו בראש טבלת מלך השערים לשלושה כיבושים על פני פטר מוסה מדאלאס.

ת'יארה והחברים חוגגים את שער הניצחון של קולומבוס קרו ( צילום: Chris Carter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מיאמי, למעשה, כבר הייתה בפיגור במשחק. היא נקלעה ל-1:0 לאחר שיוסף מרטינס, אקס הקבוצה, כבש (28) מהנקודה הלבנה לאחר שהוכשל ברחבה על ידי יאניק ברייט. היתרון של קולומבוס החזיק מעמד חמש דקות בלבד, לפני שמסי סיפק את השוויון .

מיאמי עוד קיוותה לשמור על התוצאה, אך בדקות האחרונות המשחק התהפך. לאחר ששחקן המחליף של מיאמי, סנטיאגו מוראלס, הורחק בכרטיס אדום, קולומבוס ניצלה את היתרון המספרי. שמונה דקות בתוך תוספת הזמן, רוקו ריוס נובו הדף ברשלנות בעיטה של קולומבוס, אך הכדור הגיע ישירות לג'מאל ת'יארה, שחקן מחליף נוסף. החלוץ השתלט על הריבאונד ושלח את הכדור לרשת, בדרך לניצחון דרמטי במיוחד. אגב, החלוץ הישראלי עידו זלצר-זובידה, שרק אתמול הוקפץ לקבוצה הבוגרת , נכלל בסגל, אך לא שותף במשחק.

מסי, רגע לפני שער השוויון ( צילום: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )