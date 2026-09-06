ג'אני אינפנטינו בדרך לכהונה רביעית? נשיא פיפ"א המכהן יתמודד בחודש מרץ הקרוב על כהונה נוספת בתפקיד - כך הודיע היום (ראשון) ארגון הכדורגל העולמי. אינפנטינו, שמכהן כנשיא מאז 2016, נמצא בתקופה האחרונה תחת לחץ גובר , בעיקר בעקבות התוכנית השנויה במחלוקת שלו למכור נתחי זכויות בתחרויות פיפ"א לחברות השקעה פרטיות - תוכנית שבסופו של דבר נגנזה לאחר ש עוררה סערה עולמית .

אינפנטינו עצמו סירב להתייחס לעתידו כאשר נשאל על כך בשבת על ידי עיתונאים במהלך אליפות העולם לנשים עד גיל 20 בפולין. עם זאת, מדובר בפעם הראשונה שפיפ"א מאשרת באופן רשמי מאז פרסום התוכנית השנויה במחלוקת כי הנשיא אכן מתכוון להתמודד על כהונה רביעית.

גלריה בדרך לקדנציה נוספת? אינפנטינו ( צילום: AP Photo/Beata Zawrzel )

על פי חוקי פיפ"א, נשיא הארגון יכול לכהן לכל היותר ארבע קדנציות. אם אינפנטינו, בן 56, ייבחר מחדש, הוא יוכל להמשיך בתפקיד עד 2031.

העימות עם אופ"א מחריף

ההכרזה מגיעה על רקע מאבק חריף בין פיפ"א לאופ"א, בעקבות התוכנית של אינפנטינו להכניס משקיעים פרטיים לחלק מתחרויות הארגון. התוכנית עוררה התנגדות משמעותית באירופה, כאשר אופ"א אף איימה להחרים את כל תחרויות פיפ"א, כולל גביע העולם.

השבוע האשים פיפ"א את אופ"א ב"קמפיין הכפשה נגד הארגון והנהגתו", על רקע ההליכים המשפטיים שמתנהלים סביב התוכנית של אינפנטינו. אופ"א מצדה הגישה בשבוע שעבר מסמכים משפטיים בארה"ב בדרישה לקבלת ראיות ומסמכים מפיפ"א, ואף הזהירה כי היא עשויה להגיש תלונה פלילית בשווייץ.

אופ"א ממשיכה להילחם. צ'פרין ( צילום: REUTERS/Gintare Karpaviciute )

העימות בין שני הגופים החזקים ביותר בכדורגל העולמי מסמן שינוי משמעותי במעמדו של אינפנטינו. רק באמצע יולי הוא נחשב למועמד כמעט ודאי לכהונה נוספת, כאשר כמעט כל התאחדויות פיפ"א הביעו בו תמיכה והוא לא עמד בפני יריב משמעותי.

אלא שמאז הכרזתו על התוכנית השנויה במחלוקת השתנתה התמונה. ההתאחדויות של אנגליה, סקוטלנד, וויילס ואירלנד נמנות עם אלה שהודיעו בפומבי כי הן חוזרות בהן מתמיכתן באינפנטינו.

למרות זאת, בשלב זה עדיין לא הוכרז על מועמד רשמי שיתמודד מול אינפנטינו. על פי ההערכות, באופ"א מאמינים כי ניתן למצוא מועמד שיוכל לצבור מספיק תמיכה כדי להתמודד מול הנשיא המכהן.