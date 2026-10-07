עין אחת לא נשארה יבשה. לאחר ה ניצחון 0:3 על בנין במשחק הפרידה באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס , נשא לאו מסי נאום פרידה בפני הקהל שלא השאיר אף אחד מתוך 80 אלף האוהדים אדיש.

בפתיחת דבריו התייחס מסי לאביו חורחה, שנפטר לאחרונה: "קשה לדבר היום, יש הרבה רגשות והרבה דברים שעוברים לי בראש. ברור שהדבר הראשון שאני חושב עליו הוא אבא שלי".

גלריה מסי מתקשה לעצור את הדמעות ( צילום: AP/Photo/Gustavo Garello )

תודה מסי ( צילום: Marcos Brindicci/Getty Images )

הכוכב הארגנטינאי הודה על הזכות ללבוש את מדי הנבחרת במשך יותר מ-20 שנה: "אני רק יכול להודות. היה עבורי כבוד גדול ללבוש את החולצה הזו במשך 21 שנה. גם ברגעים הכי קשים אף פעם לא הפסקתי להילחם, לתת את המקסימום ולרצות להיות כאן תמיד".

מסי התקשה במיוחד לדבר על הפרידה עצמה: "לא להגיע יותר יהיה כאב גדול מאוד. אני נשבע שהייתי רוצה להמשיך לשחק פה כל החיים, כי להיות בנבחרת ארגנטינה זה הדבר הכי יפה שיכול לקרות לך. אני מרגיש שזה הרגע לפרוש. המונדיאל האחרון היה חוויה ענקית עבורי, חלמנו שאפשר לחזור ולהיות שוב אלופי העולם".

לוקח הפסקה קצרה במהלך נאום ( צילום: Marcelo Endelli/Getty Images )

על ההפסד בגמר לספרד: "לא היה שום דבר מוזר כמו שאומרים. נתנו הכול. בגלל משחק חצי הגמר מול אנגליה הייתה שחיקה גדולה, פיזית ומנטאלית. הגענו עם מה שהיה לנו, נלחמנו עד הסוף כמו שאנחנו תמיד עושים, אבל לצערי לא הצלחנו לנצח".

על חבריו לדרך: "היה לי את הכבוד להיות שותף על המגרש ומחוצה לו עם כולם. היו לצדי לוחמים, שנתנו את החיים שלהם. אני מודה לאוהדים על התמיכה האדירה שקיבלתי לאורך השנים ועל כך שהם ליוו אותי ואת הנבחרת בכל מקום. תמיד הרגשנו כמארחים בכל מקום".

על אצטדיון המונומנטל: "כאן זכיתי לחוות את אחד הרגעים המאושרים בקריירה שלי - לשחק את המשחק הביתי הראשון אחרי שזכינו במונדיאל. זה היה משהו מדהים. עד היום אני רואה סרטונים ומתרגש. היום, שוב כאן, אני חווה את הרגע העצוב ביותר בקריירה שלי - להיפרד מהנבחרת".