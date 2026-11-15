העידן החדש של נבחרת פורטוגל - ללא כריסטיאנו רונאלדו, החל בצורה העגומה ביותר: הסלסאו הובסה אמש (שבת) 4:1 בביתה מול דנמרק במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות , במשחקה הראשון מאז הודיע רונאלדו על פרישתו מהנבחרת. מדובר בהפסד הביתי הכבד ביותר בתולדות פורטוגל במסגרת רשמית, ובסיום המשחק נאלצו המאמן ז'ורז'ה ז'סוס ושחקניו לספק הסברים להופעה המאכזבת.

עוד לפני שריקת הפתיחה באצטדיון בבראגה, שחקני פורטוגל עלו למגרש כשהם לובשים חולצות עם שמו של רונאלדו והספרה 7, ובדקה השביעית נעמדו האוהדים ומחאו כפיים לכבוד מי שלבש את מדי הנבחרת במשך 23 שנים. על מסכי האצטדיון הופיעה ההודעה "תודה, קפטן".

גלריה שחקני נבחרת פורטוגל במחווה לכריסטיאנו רונאלדו ( צילום: REUTERS/Rita Franca )

דנמרק, שהגיעה למשחק כשהיא עדיין נאבקת על הכרטיס לרבע הגמר, השתלטה על ההתמודדות. פייר-אמיל הויביירג העלה את האורחים ליתרון בפנדל בדקה ה-43, ובמחצית השנייה הגיעה ההתפרקות הפורטוגלית. רסמוס הוילונד כבש צמד בתוך שבע דקות (50 ו-57), יואכים אנדרסן הוסיף את הרביעי בדקה ה-75, וברנרדו סילבה רק צימק בתוספת הזמן. התוצאה קטעה רצף של 14 משחקי בית רשמיים ללא הפסד, והנחילה לז'סוס הפסד ראשון כמאמן הנבחרת, לאחר ארבעה ניצחונות רצופים.

הפרידה מהקפטן על מסך הענק באצטדיון ( צילום: AP Photo/Luis Vieira )

הויברג חוגג מול ברונו פרננדש ודיוגו דאלו ( צילום: AP Photo/Luis Vieira )

בסיום נשאל המאמן על היעדרותו של רונאלדו, בעיקר לאחר שחלק מהאוהדים קראו בשמו במהלך התבוסה. תגובתו הייתה חדה: "איך הוא יכול להיות חסר אם הוא כבר לא כאן בנבחרת? חסר בשביל מה? הוא יכול להיות חסר כדי לארח לי חברה, אבל הוא כבר לא משחק, הוא לא כאן והוא כבר החליט לגבי העתיד שלו".

ז'סוס התייחס גם למחוות שנערכו לכבוד הכוכב: "זה נורמלי שאנשים מתגעגעים ולא שוכחים את מה שכריסטיאנו עשה במשך 23 שנים בנבחרת. אי אפשר לשנות את זה". על האוהדים שעזבו את האצטדיון לפני הסיום הוסיף: "כשקבוצה מפסידה 4:1, אף אחד לא מרוצה. אף אחד מאיתנו לא היה מוכן להפסד כזה".

"לא היינו מוכנים להפסד הזה". ג'סוס מאמן נבחרת פורטוגל ( צילום: Bo Amstrup / RITZAU SCANPIX / AF )

המאמן המשיך: "זה היה הפסד כבד. מבחינה הגנתית, בעיקר במחצית השנייה, לא הצלחנו לעצור את דנמרק. היא הפעילה לחץ גבוה מאוד ולא מצאנו מספיק פתרונות בהתקפה. לא רק קו ההגנה האחרון היה אחראי לכך, כולנו לא הצלחנו לעצור את המשחק שלהם". ז'סוס התייחס גם לקשיים מול שחקני ההתקפה הדנים, והבהיר כי הנבחרת תצטרך לנתח את הטעויות לפני המשחק הבא.

פורטוגל אמנם רשמה 15 ניסיונות הבקעה ושמונה בעיטות למסגרת, אך ייצרה 1.26 שערים צפויים בלבד, לעומת 2.33 של דנמרק. גונסאלו ראמוס, שפתח בחוד במקומו של רונאלדו, לא רשם אפילו בעיטה אחת לשער. מנגד, הוילונד סיים עם צמד והוביל את ההתקפה הדנית, שהצליחה לנצל היטב את השטחים בהגנה המקומית.

גם שחקני פורטוגל לא התחמקו מאחריות. "זה היה יום שבו היינו חסרי השראה. אנחנו מתנצלים על התוצאה, היא לא משקפת את האיכות של הנבחרת הזאת", אמר ז'ואאו פלהיניה. ברונו פרננדש הוסיף: "שום דבר ממה שניסינו לא הצליח. הם היו אגרסיביים וניצלו את היתרונות שלהם. לא הכול היה חיובי כשניצחנו, ועכשיו לא הכול שלילי בגלל שהפסדנו".

"היינו חסרי השראה". שחקני נבחרת פורטוגל מאוכזבים ( צילום: Miguel RIOPA / AFP )