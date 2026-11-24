אוהדי גלאטסראיי ניצלו את משחק ליגת האלופות בתחילת החודש נגד שטוטגרט כדי ל העביר מסרים פוליטיים נגד ישראל , כאשר בין היתר נכתב: "שהאנושות תתאחד, שהציונות תימחק". בהתאחדות לכדורגל לא אהבו זאת והגישו תלונה לאופ"א. דבר שהוביל למחאה מצד הטורקים.

"נתניהו הגיש תלונה לאופ"א נגד גלאטסראיי בעקבות שלטי תמיכה בפלסטינים של אוהדיה", כתב נשיא המועדון הטורקי דורסון אוזבק. "אני קורא לא להיכנע ללחץ הישראלי. זו לא עמדה פוליטית, אלא עמדה הומניטרית ומוסרית".

השלטים האנטי-ישראלים ביציעים באיסטנבול, הערב ( צילום: Ahmad Mora/Getty Images )

בהתאחדות אמרו בתגובה לדברים: "התלונה החריפה שהגישה ההתאחדות לכדורגל לאופ"א נגד גלאטסראיי היתיה אך ורק כי כך החליט יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ בעקבות שלטים מחליאים שהונפו במשחק ליגת האלופות שאירחו הטורקים. אחד מהם אף קרא מפורשות להשמדת הציונות, לא פחות. לא הייתה כל מעורבות של גורם אחר מלבד ההתאחדות בהגשת התלונה".

כאמור, במהלך המשחק הביתי מול שטוטגרט בליגת האלופות הניפו אוהדי הקבוצה הטורקית שלטים עם כיתובים אנטי-ישראליים ואנטי-ציוניים, לצד מסרים הנוגעים למלחמה בעזה. בין השלטים הבולטים שהונפו ביציעים הופיע הכיתוב: "שהאנושות תתאחד, שהציונות תימחק". בשלטים נוספים נכתב: "אם ירושלים אינה חופשייה, העולם כולו כבול בשלשלאות" ו"האנושות איבדה את מצפונה בעזה".

Netanyahu files complaint with UEFA against Galatasaray over fans' pro-Palestine banners — HaberTürk President of the Turkish club urges UEFA not to cave in: 'This is not a political stance, but a humanitarian and moral stance' https://t.co/GZBFld290D — RT (@RT_com) November 24, 2026

Galatasaray-Stuttgart maçında tribünlerde açılan pankartlar: - "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti." - "Kudüs özgür değilse, dünya esirdir." - "İnsanlık bir olsun, siyonizm yok olsun." https://t.co/hPWRCu3cva — Pusholder (@pusholder) November 3, 2026

המחאה ביציעים אינה חדשה. גם לפני כשלושה שבועות, לקראת המשחק מול ברצלונה בליגת האלופות, נתלו ברחבי אצטדיון רמס פארק באיסטנבול שלטים עם המסרים "שחררו את פלסטין" ו"האנושות איבדה את מצפונה בעזה". למעשה, מדובר בדפוס שחוזר על עצמו כבר תקופה ארוכה במשחקיה האירופיים של הקבוצה הטורקית. באוגוסט 2024, במהלך המפגש מול יאנג בויז השווייצרית במוקדמות ליגת האלופות, הניפו האוהדים שלטים עם אותם שני מסרים. בספטמבר 2025 חזרה המחאה ליציעים, הפעם במשחק מול ליברפול במסגרת שלב הליגה של המפעל.