הרשעתה של מנצ'סטר סיטי מסמנת נקודת מפנה באחת הפרשות המשפטיות המורכבות בתולדות הכדורגל האנגלי, אך היא עדיין לא מספקת תשובות לשאלות החשובות ביותר: מה יהיה העונש שיוטל על המועדון, האם תארים שבהם זכה יישללו ממנו, והאם הקבוצה שהפכה לאחת הדומיננטיות באירופה בעשור האחרון תיאלץ להתמודד עם השלכות ספורטיביות וכלכליות משמעותיות.

אחרי שנים של חקירות ומאבקים משפטיים, סיטי נמצאת כעת בפני שלב הענישה. אלא שגם לאחר שתתקבל החלטה בנושא, צפוי המועדון לערער, כך שהפרשה עשויה להימשך עוד חודשים ארוכים ואף מעבר לכך.

גלריה מה עומד בפני מנצ'סטר סיטי? ארלינג הולאנד ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

מהפחתת נקודות ועד הרחקה מהפרמייר-ליג

האפשרויות העומדות בפני הוועדה העצמאית רחבות, וכוללות קנסות כספיים, הפחתת נקודות ואף הרחקה מהפרמייר-ליג. הפחתת נקודות עשויה לפגוע במעמדה של סיטי בטבלה, בהתאם להיקף הסנקציה ולעיתוי שבו תוטל. עונש משמעותי במיוחד עלול אף להוביל לירידה לליגה נמוכה יותר. אפשרות נוספת היא שלילת החברות של המועדון בפרמייר-ליג והעברתו לליגה אחרת.

גם קנסות כספיים עשויים להיות חלק מהעונש, בין אם באופן מיידי ובין אם על תנאי. בשלב זה לא פורסם מה תהיה הסנקציה, ואין ודאות אם הוועדה תבחר בעונש יחיד או בשילוב של כמה עונשים. חשוב להדגיש כי ההרשעה אינה מבטיחה שסיטי תורד ליגה או שתספוג הפחתת נקודות. אלה אפשרויות העומדות בפני הוועדה, וההחלטה הסופית טרם התקבלה.

אחת השאלות הרגישות ביותר בפרשה נוגעת לתארים שבהם זכתה סיטי בתקופה שבה התרחשו ההפרות המיוחסות לה. בין השנים 2009 ל-2018 זכתה הקבוצה בשלוש אליפויות פרמייר-ליג: בעונות 2011/12, 2013/14 ו-2017/18. היא גם זכתה בגביע האנגלי ב-2011 ובגביע הליגה בשלוש הזדמנויות בתקופה הרלוונטית.

אם יוחלט לשלול את האליפויות, מנצ'סטר יונייטד עשויה להיות הנהנית מהחלטה כזו בעונות 2011/12 ו-2017/18, וליברפול בעונת 2013/14. עם זאת, אין כרגע החלטה על שלילת תארים, ולא ברור אם הוועדה תבחר בצעד כזה. גם אם יוחלט על שלילת תארים, לא בהכרח יהיה מדובר בהעברה אוטומטית שלהם לקבוצות שסיימו במקום השני. מדובר בסוגיה נפרדת שטרם הוכרעה.

שלילת תארים? שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים אליפות ( צילום: Catherine Ivill/Getty Images )

הערעור שעשוי להאריך את הפרשה

סיטי הכחישה לאורך כל הדרך את ההאשמות נגדה, וצפויה לערער על כל החלטה שתתקבל נגדה. המועדון כבר הבהיר בעבר כי יפעל משפטית במקרה של הרשעה. הערעור צפוי להתנהל במסגרת מנגנון הערעורים של הפרמייר-ליג, ולא בבית הדין לבוררות בספורט (CAS), שביטל ב-2020 את ההרחקה לשנתיים שהטילה אופ"א על המועדון.

בהתחשב בכך שהחקירה החלה לפני שנים והדיונים נמשכו תקופה ממושכת, קשה להעריך מתי תתקבל הכרעה סופית. גם לאחר פרסום פסק הדין המלא, ייתכן שההליך יימשך זמן רב.

השלכות הפרשה עשויות לחרוג מעבר לסיטי עצמה. קבוצות שיטענו כי נפגעו מההפרות המיוחסות למועדון עשויות לנסות לתבוע פיצויים בגין נזק כלכלי או ספורטיבי. תקדים לכך נרשם במקרה של אברטון, שחויבה לשלם לברנלי 35 מיליון ליש"ט בעקבות הפרה של כללי הרווחיות והקיימות. ברנלי טענה כי ההפרה פגעה בסיכוייה להישאר בפרמייר-ליג.

במקרה של סיטי, קבוצות שיטענו כי איבדו תארים או נפגעו במאבקי המיקום שלהן עשויות לפנות להליך משפטי נפרד. עם זאת, כל תביעה כזו תיבחן לגופה, ואין ודאות שתתקבל.

מחאת אוהדי אברטון על הורדת הנקודות ( צילום: Clive Brunskill/Getty Images )

יש לציין שההליך נגד סיטי שונה מהמקרים של אברטון ונוטינגהאם פורסט, שספגו הפחתות נקודות בעקבות חריגה ממגבלות ההפסדים המותרות. בעניינה של סיטי מדובר ב-115 סעיפי אישום הנוגעים לדיווחים פיננסיים, לתשלומים לשחקנים ולמאמנים ולאי-שיתוף פעולה עם החקירה.

גם פרשת צ'לסי, שבמסגרתה הוטל על המועדון קנס של 10 מיליון ליש"ט בגין תשלומים שלא דווחו, שונה מהותית. צ'לסי דיווחה בעצמה על ההפרות ההיסטוריות והגיעה להסדר עם הפרמייר-ליג, בעוד סיטי ממשיכה להכחיש את ההאשמות נגדה. ההבדלים האלה מקשים על השוואה ישירה בין המקרים ועל ניסיון להעריך מה יהיה העונש שיוטל על סיטי.