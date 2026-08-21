לא רק בישראל התרשמו מהיכולת של הפועל ת"א אתמול (חמישי) ב-0:0 מול אטאלנטה - גם בתקשורת האיטלקית החמיאו לחבורה של אליניב ברדה. האדומים עלו למשחק החוץ בברגמו מול אחת הקבוצות החזקות בסרייה א' ללא רגשי נחיתות, וחזרו עם תוצאה טובה לקראת משחק הגומלין שייערך בשבוע הבא בהונגריה.
בתקשורת המקומית בברגמו נכתב כי "הפועל ת"א תסכלה את אטאלנטה, שהניעה את הכדור בצורה איטית ונראתה עדיין לא מספיק מחוברת". התייחסו גם ליכולת הנהדרת של שוער אטאלנטה, מרקו קרנזקי, כולל ההצלה הגדולה שלו מול עמנואל בואטנג: "לולא ההצלה הזאת הפועל הייתה יוצאת עם ניצחון - שבהחלט היה מגיע לה". עוד נכתב כי "מאוריציו סארי היה צריך שתי מחברות כדי לכתוב את ההערות על המשחק של שחקניו. העט שלו כמעט נגמר מרוב דברים שליליים".
בתקשורת המקומית בברגמו נכתב כי "הפועל ת"א עצרה את אטאלנטה, שהניעה את הכדור בצורה איטית ונראתה עדיין לא מספיק מחוברת".
שחקנה לשעבר של אטאלנטה ומילאן, ריקרדו מונטוליבו, שכיום משמש כפרשן, טען כי "הפועל ת"א שיחקה חכם יותר מאטאלנטה, שחייבת להשתפר. יש לסארי הרבה עבודה לעשות". לצד זאת, אמר מונטוליבו כי הוא משוכנע ש"משחק הגומלין ייראה אחרת ממה שראינו בברגמו".
סארי אמר אחרי המשחק: "ציפיתי למשחק קשה. הייתה תחושה שהפועל טובה מאיתנו בפיזיות. אנחנו עדיין בבנייה. הרבה שחקנים הגיעו רק לפני כמה ימים ויש לנו פצועים. אני מרוצה ואופטימי לגבי כמה דברים, אבל אנחנו צריכים להשתפר ונצטרך להגיע לגומלין ולשחק. קודם נראה איך יצאנו מהמשחק הזה ובאיזה מצב נהיה ביום ראשון, ואז מיום שני נחשוב על הגומלין. אנחנו הולכים ממשחק למשחק. הקבוצה מנסה לעשות את מה שמבקשים ממנה, אבל עדיין מתקשה לבצע את זה".