בתקשורת המקומית בברגמו נכתב כי "הפועל ת"א תסכלה את אטאלנטה, שהניעה את הכדור בצורה איטית ונראתה עדיין לא מספיק מחוברת". התייחסו גם ליכולת הנהדרת של שוער אטאלנטה, מרקו קרנזקי, כולל ההצלה הגדולה שלו מול עמנואל בואטנג: "לולא ההצלה הזאת הפועל הייתה יוצאת עם ניצחון - שבהחלט היה מגיע לה". עוד נכתב כי "מאוריציו סארי היה צריך שתי מחברות כדי לכתוב את ההערות על המשחק של שחקניו. העט שלו כמעט נגמר מרוב דברים שליליים".