העימות בין קיליאן אמבאפה לסין ממשיך להחריף, וכעת גם ריאל מדריד משלמת את המחיר. הטלוויזיה הממלכתית הסינית CCTV לא שידרה אף משחק מהליגה הספרדית בסוף השבוע, בעוד פלטפורמת הסטרימינג Migu, שותפתה הדיגיטלית הבלעדית של לה ליגה בסין עד עונת 2029/30, הסירה מלוח השידורים את משחקה של ריאל מדריד מול ראסינג סנטאנדר. כך דיווחה סוכנות הידיעות EFE.

לפי הדיווח, לא רק המשחק הקרוב של הבלאנקוס הוסר. גם משחקיה של ריאל מדריד מהמחזורים הקודמים אינם מופיעים עוד בפלטפורמה, בעוד משחקיהן של יתר הקבוצות עדיין זמינים לצפייה, לרבות תקצירים ואפשרות לצפות במשחקים מלאים. משתמשים ברשתות החברתיות אף הצביעו על כך שסרטונים של שערי אמבאפה מהקלאסיקו האחרון מול ברצלונה נעלמו מהפלטפורמה.

בסין לא סולחים. קיליאן אמבאפה ( צילום: Thomas COEX / AFP )

במקביל, CCTV לא שידרה אף אחד ממשחקי המחזור בסוף השבוע, כולל ברצלונה מול אלאבס, אתלטיק בילבאו מול ריאל סוסיאדד ואתלטיקו מדריד מול לבאנטה. מדובר בהמשך ישיר להשעיית השידורים שהחלה ביום שני. לפי סוכנות הידיעות EFE, האפליקציה של רשת הטלוויזיה עדיין מציגה משחקים ממחזורים קודמים, אך לא ניתן למצוא בה אף משחק של ריאל מדריד מהעונה הנוכחית או מעונת 2025/26.

המשבר החל בעקבות התבטאות של אמבאפה בריאיון, שבו סיפר על אחד הממים האהובים עליו: תמונה שבה פניו הודבקו לגופו של "דיקטטור סיני". אף שלא הזכיר במפורש את שמו של מאו דזה-דונג, דמותו של המנהיג הסיני לשעבר הופיעה בתמונה. הדברים עוררו תגובת נגד בסין, ובעקבותיהם הודיעו כמה חברות מקומיות על סיום שיתופי פעולה מסחריים עם הכוכב הצרפתי.

המם המדובר:

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « Mon meme préféré sur ma personne ? ? Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong). 🇨🇳 Ça me fait vraiment rire, je l’utilise tout le temps avec mes amis. » 😭😭 (@Thebridge_show) https://t.co/7m3TOH3duC — BeFootball (@_BeFootball) October 26, 2026 Le capitaine de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une controverse après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, de "dictateur chinois". Dans une séquence liée à l'émission "The Bridge", Mbappé évoque un montage humoristique représentant son visage sur le corps de Mao Zedong, expliquant qu'il trouve ce mème particulièrement drôle et qu'il l'utilise avec ses amis. Les conséquences sont immédiates : DONGPENG, géant chinois des boissons, annonce rompre toute collaboration avec le joueur, dénonçant des comportements qui "heurtent les sentiments nationaux" et affirmant appliquer une politique de "tolérance zéro". MENGNIU, géant chinois des produits laitiers, annonce à son tour la rupture immédiate de ses contrats avec Mbappé, dénonçant des propos ou comportements blessant les sentiments du peuple chinois. MILKGROUND, entreprise chinoise spécialisée dans les produits fromagers, met également fin à son partenariat avec le footballeur. Sur Weibo, les appels au boycott se multiplient. Certains internautes réclament même des poursuites judiciaires et des dédommagements. Le site sportif chinois Dongqiudi dénonce des propos "offensants pour la Chine et le peuple chinois". La polémique atteint désormais les autorités de Pékin, qui évoquent un "rejet commun" chez les Chinois. Mao Zedong, mort en 1976, reste une figure centrale du régime communiste chinois. (AFP + sources concordantes)— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) Le capitaine de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une controverse après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, de "dictateur chinois". Dans une séquence liée à l'émission "The Bridge", Mbappé évoque un montage humoristique représentant son visage sur le corps de Mao Zedong, expliquant qu'il trouve ce mème particulièrement drôle et qu'il l'utilise avec ses amis. Les conséquences sont immédiates : DONGPENG, géant chinois des boissons, annonce rompre toute collaboration avec le joueur, dénonçant des comportements qui "heurtent les sentiments nationaux" et affirmant appliquer une politique de "tolérance zéro". MENGNIU, géant chinois des produits laitiers, annonce à son tour la rupture immédiate de ses contrats avec Mbappé, dénonçant des propos ou comportements blessant les sentiments du peuple chinois. MILKGROUND, entreprise chinoise spécialisée dans les produits fromagers, met également fin à son partenariat avec le footballeur. Sur Weibo, les appels au boycott se multiplient. Certains internautes réclament même des poursuites judiciaires et des dédommagements. Le site sportif chinois Dongqiudi dénonce des propos "offensants pour la Chine et le peuple chinois". La polémique atteint désormais les autorités de Pékin, qui évoquent un "rejet commun" chez les Chinois. Mao Zedong, mort en 1976, reste une figure centrale du régime communiste chinois. (AFP + sources concordantes)— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 27, 2026

אמבאפה פרסם בהמשך התנצלות בצרפתית, בסינית ובאנגלית, וגם לה-ליגה הביעה צער על התקרית. נשיא הליגה, חאבייר טבאס, אף שלח מכתב ל-China Media Group, הגוף האחראי על רשת CCTV, ובו הצטרפה הליגה להתנצלות והביעה את כבודה כלפי סין.