העימות בין קיליאן אמבאפה לסין ממשיך להחריף, וכעת גם ריאל מדריד משלמת את המחיר. הטלוויזיה הממלכתית הסינית CCTV לא שידרה אף משחק מהליגה הספרדית בסוף השבוע, בעוד פלטפורמת הסטרימינג Migu, שותפתה הדיגיטלית הבלעדית של לה ליגה בסין עד עונת 2029/30, הסירה מלוח השידורים את משחקה של ריאל מדריד מול ראסינג סנטאנדר. כך דיווחה סוכנות הידיעות EFE.
לפי הדיווח, לא רק המשחק הקרוב של הבלאנקוס הוסר. גם משחקיה של ריאל מדריד מהמחזורים הקודמים אינם מופיעים עוד בפלטפורמה, בעוד משחקיהן של יתר הקבוצות עדיין זמינים לצפייה, לרבות תקצירים ואפשרות לצפות במשחקים מלאים. משתמשים ברשתות החברתיות אף הצביעו על כך שסרטונים של שערי אמבאפה מהקלאסיקו האחרון מול ברצלונה נעלמו מהפלטפורמה.
במקביל, CCTV לא שידרה אף אחד ממשחקי המחזור בסוף השבוע, כולל ברצלונה מול אלאבס, אתלטיק בילבאו מול ריאל סוסיאדד ואתלטיקו מדריד מול לבאנטה. מדובר בהמשך ישיר להשעיית השידורים שהחלה ביום שני. לפי סוכנות הידיעות EFE, האפליקציה של רשת הטלוויזיה עדיין מציגה משחקים ממחזורים קודמים, אך לא ניתן למצוא בה אף משחק של ריאל מדריד מהעונה הנוכחית או מעונת 2025/26.
המשבר החל בעקבות התבטאות של אמבאפה בריאיון, שבו סיפר על אחד הממים האהובים עליו: תמונה שבה פניו הודבקו לגופו של "דיקטטור סיני". אף שלא הזכיר במפורש את שמו של מאו דזה-דונג, דמותו של המנהיג הסיני לשעבר הופיעה בתמונה. הדברים עוררו תגובת נגד בסין, ובעקבותיהם הודיעו כמה חברות מקומיות על סיום שיתופי פעולה מסחריים עם הכוכב הצרפתי.
המם המדובר:
אמבאפה פרסם בהמשך התנצלות בצרפתית, בסינית ובאנגלית, וגם לה-ליגה הביעה צער על התקרית. נשיא הליגה, חאבייר טבאס, אף שלח מכתב ל-China Media Group, הגוף האחראי על רשת CCTV, ובו הצטרפה הליגה להתנצלות והביעה את כבודה כלפי סין.
ביום רביעי אישרה רשת הטלוויזיה הממלכתית כי קיבלה את המכתב, אך לא הבהירה אם ההתנצלות מספקת מבחינתה או מתי בכוונתה לחדש את השידורים. גם משרד החוץ הסיני נמנע מלהבהיר אם הצעדים נגד אמבאפה ולה-ליגה יימשכו.