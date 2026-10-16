לואי ואן חאל מאמין כי פרשת ההפרות הפיננסיות של מנצ'סטר סיטי השפיעה באופן ישיר על פיטוריו ממנצ'סטר יונייטד, ועל הסבל שחווה בעקבות סיום דרכו במועדון. כעשור לאחר שעזב את אולד טראפורד, המאמן ההולנדי חוזר לעונת 2015/16 וטוען כי ההחמצה של הכרטיס לליגת האלופות הייתה ככל הנראה הגורם המכריע בהחלטת ראשי יונייטד לפטרו.

יונייטד סיימה את אותה עונה במקום החמישי בפרמייר-ליג עם 66 נקודות, בדיוק כמו מנצ'סטר סיטי, שתפסה את המקום הרביעי ואת הכרטיס האחרון לליגת האלופות בזכות הפרש שערים עדיף. זו הייתה עונתו האחרונה של מנואל פלגריני על הקווים באצטדיון איתיחאד, והמאבק הצמוד בין שתי היריבות העירוניות הסתיים באכזבה עבור השדים האדומים.

גלריה לא יכול לשנות כבר כלום. ואן חאל ( צילום: רויטרס )

אלא שכעת, בעקבות ההכרעה בהליך נגד סיטי, התוצאה מקבלת בעיני ואן חאל משמעות נוספת. הפרמייר-ליג קבעה כי המועדון הפר כללים פיננסיים בתקופה שבין 2009 ל-2018, בין היתר באמצעות הסכמי חסות שהוגדרו "פיקטיביים" ודיווחים כספיים שגויים, שלפי ממצאי ההליך נועדו לנפח את ההכנסות ולהקטין את העלויות. סיטי ערערה על הממצאים וטוענת כי ברשותה ראיות מקיפות וחד-משמעיות שיוכיחו את חפותה.

בריאיון ל"אתלטיק", טען ואן חאל: "עבורי, באותו זמן, החמצת ההגעה לליגת האלופות ב-2016 הייתה כנראה הגורם המכריע לפיטוריי ממנצ'סטר יונייטד, ולכל ההשלכות והסבל שהדבר גרם לי".

המחאה באנגליה נגד מנצ'סטר סיטי ( צילום: AP Photo/Jon Super )

הפיטורים הגיעו בתוך פחות מ-24 שעות לאחר שוואן חאל הוביל את יונייטד לזכייה בגביע האנגלי, עם ניצחון על קריסטל פאלאס בגמר. למרות התואר, הוא נאלץ לעזוב את תפקידו לאחר שנתיים במועדון. המאמן תיאר בעבר את הפיטורים כאחת החוויות הקשות בקריירה שלו, והיחסים בינו לבין אד וודוורד, מנכ"ל יונייטד באותה תקופה, הידרדרו. ואן חאל אף האשים את וודוורד כי פעל מאחורי גבו כדי להכין את הקרקע למינויו של ז'וזה מוריניו.

כיום, בגיל 75, ההולנדי משוכנע כי בתנאים הוגנים יותר ייתכן שתקופתו במנצ'סטר הייתה מסתיימת אחרת. "זה בטוח", אמר, כשנשאל אם סוף דרכו במועדון היה עשוי להיות חיובי יותר אילו התחרות הייתה הוגנת.