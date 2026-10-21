אחרי שחתם אתמול (שלישי) באופן רשמי לשנתיים כמאמן אנורתוזיס פמגוסטה, ברק יצחקי הספיק להעביר את אימון הבכורה שלו בקבוצה הקפריסאית. על סיכומו של המאמן הישראלי במועדון מהאי השכן

אחרי שחתם אתמול (שלישי) באופן רשמי לשנתיים כמאמן אנורתוזיס פמגוסטה, ברק יצחקי הספיק להעביר את אימון הבכורה שלו בקבוצה הקפריסאית. על סיכומו של המאמן הישראלי במועדון מהאי השכן