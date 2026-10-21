אחרי שחתם אתמול (שלישי) באופן רשמי לשנתיים כמאמן אנורתוזיס פמגוסטה, ברק יצחקי הספיק להעביר את אימון הבכורה שלו בקבוצה הקפריסאית. על סיכומו של המאמן הישראלי במועדון מהאי השכן פורסם לראשונה ב-ynet.
יצחקי שיעמוד בשבת על הקווים במשחק הביתי של פמגוסטה מול אומוניה מהמקום התשיעי בליגה הקפריסאית, ירוויח שכר של 90 אלף שקל נטו לחודש, כשלחוזהו הוכנסו מענקי הישארות ומיקום בסיום העונה, כשישנה אופציה הדדית לסיום ההתקשרות עם פיצוי שנסגר בסעיף בחוזה. כמו כן, יצחקי צירף איתו את מי ששימש כעוזר מאמן ולאחר מכן כמאמן זמני בהפועל ת"א, בורחה לאמה.
בשיחה עם ראשי המועדון הובהר ליצחקי כי לאור החובות הכבדים שהובילו בין היתר לעונש שכלל איסור לבצע העברות בחלון הקרוב בינואר. עם זאת, הקבוצה יכולה לצרף שחקנים חופשיים, ויצחקי כבר החל במלאכת האיתור אחר שחקנים בסטטוס הזה.
ליצחקי הובהר כי בעונה הבאה כבר יהיה תקציב גבוה משמעותית במטרה להתמודד על האליפות, בעוד שיצחקי אמר לאנשי המועדון בשיחות אתמול: "אני מכיר את המועדון מצוין כשחקן. רציתי מאוד לאמן בחו"ל עם אתגר חדש, ואני משוכנע שנעמוד במטרות לעונה הנוכחית".