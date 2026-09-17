פרישתו של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה מתקרבת בצעדי ענק. אתמול (רביעי) הודיע נשיא ההתאחדות הארגנטינאית , קלאודיו טאפיה, כי הכוכב הגדול זומן למשחק הידידות מול בנין ב-6 באוקטובר באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס, שיחתום סדרה של שלושה משחקי פרידה מ"הפרעוש". המשחק מול בנין יוקדש כולו לקפטן האגדי ויספק לו את טקס הפרידה הרשמי מהנבחרת.

ארגנטינה אמנם תפגוש גם את בוליביה ואת בורקינה פאסו במהלך סדרת משחקי הידידות, אך מסי ישחק רק מול בנין, כך שלאוהדים הישראלים שרוצים לטוס כדי לחזות במסי בפעם האחרונה במדי נבחרת ארגנטינה, יש תאריך אחד לסמן: 6 באוקטובר 2026. על פי בדיקת חברת SeatPick, פלטפורמה להשוואת מחירי כרטיסים לאירועים חיים, מחירי הכרטיסים לערב הפרידה מתחילים מ-358 אירו וצפויים לזנק.

מסי ( צילום: עוז מועלם )

גלעד זילברמן, שותף־מייסד ומנכ"ל SeatPick: "מי שנוסע לארגנטינה כדי לראות את מסי צריך לשים לב שהוא ישחק רק מול בנין, ב-6 באוקטובר. בהצעות שנבדקו, הכרטיסים לערב הפרידה מתחילים ב־358 אירו אך צפויים לעלות. עבור האוהדים זו הזדמנות להיות חלק מרגע בהיסטוריה של הכדורגל, וכדאי להשוות בין מיקומי הישיבה ולבדוק את המחיר הסופי, כולל עמלות, לפני שמזמינים".

"לפי נתוני המחירים שנבדקו, הכרטיס הזול ביותר למפגש מול בנין מוצע ב־358 אירו, באזור עמידה תחתון מאחורי השער. ההצעה היקרה ביותר מגיעה לכמעט אלף אירו ביציע האמצעי לאורך המגרש. נכון להיום, יש מספר מועט של כרטיסים שמוצעים למכירה, מה שמעיד על כך שהביקוש יגבר על ההיצע ויעלה את ההצעות משמעותית", מוסיף זילברמן.

מחיר הכניסה לערב הפרידה גבוה בכ־136% מזה של המשחק מול בוליביה ובכ־30% מזה של המפגש מול בורקינה פאסו. עם זאת, עבור מי שמטרת הנסיעה שלו היא לראות את מסי, או שנמצא כבר בארגנטינה וירצה לנצל את ההזדמנות, שני המשחקים המוקדמים אינם חלופה: הוא לא ישחק בהם.