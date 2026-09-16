לאו מסי ילבש פעם נוספת את מדי נבחרת ארגנטינה. נשיא ההתאחדות הארגנטינאית, קלאודיו טאפיה, אישר כי הכוכב הגדול זומן למשחק הידידות מול בנין ב-6 באוקטובר באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס - משחק שיוקדש כולו לקפטן האגדי ויספק לו את טקס הפרידה הרשמי מהנבחרת.

טאפיה הודיע כי ההחלטה התקבלה לאחר שיחה עם מאמן הנבחרת, ליונל סקאלוני, ולאחר שמסי עצמו קיבל את ההזמנה. "לאוהדי ארגנטינה אני רוצה לומר שאחרי שיחה עם מאמן הנבחרת, ליונל סקאלוני, החלטנו להזמין את השחקן הטוב בעולם, את הסמל של הנבחרת שלנו ואת הקפטן שלנו, כדי שיוכל לקבל את הפרידה שמגיעה לו כאן בארגנטינה", אמר.