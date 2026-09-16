לאו מסי ילבש פעם נוספת את מדי נבחרת ארגנטינה. נשיא ההתאחדות הארגנטינאית, קלאודיו טאפיה, אישר כי הכוכב הגדול זומן למשחק הידידות מול בנין ב-6 באוקטובר באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס - משחק שיוקדש כולו לקפטן האגדי ויספק לו את טקס הפרידה הרשמי מהנבחרת.
טאפיה הודיע כי ההחלטה התקבלה לאחר שיחה עם מאמן הנבחרת, ליונל סקאלוני, ולאחר שמסי עצמו קיבל את ההזמנה. "לאוהדי ארגנטינה אני רוצה לומר שאחרי שיחה עם מאמן הנבחרת, ליונל סקאלוני, החלטנו להזמין את השחקן הטוב בעולם, את הסמל של הנבחרת שלנו ואת הקפטן שלנו, כדי שיוכל לקבל את הפרידה שמגיעה לו כאן בארגנטינה", אמר.
אבל החגיגה לא תסתיים רק במסי. בהתאחדות החליטו להזמין גם את כל שחקני נבחרת ארגנטינה שזכו יחד איתו במונדיאל בקטאר ב-2022, כולל בני משפחותיהם, כדי לקחת חלק באירוע. "זה יהיה משחק בלתי נשכח", הוסיף טאפיה.
מסי הודיע ב-31 באוגוסט כי החליט לפרוש מהנבחרת, ובכך סיים פרק היסטורי במדי האלביסלסטה. הוא עוזב אותה כשיאן ההופעות ושיאן השערים שלה בכל הזמנים, עם 125 שערים ב-207 משחקים.
"אנחנו מזמינים את כל הארגנטינאים ואת אוהדי הנבחרת להגיע ולצפות ב'ריקוד האחרון' של השחקן הטוב בעולם", אמר טאפיה. עוד לפני משחק הפרידה, ארגנטינה תקיים שני משחקי ידידות נוספים: מול בוליביה ב-30 בספטמבר ומול בורקינה פאסו ב-3 באוקטובר. רודריגו דה פול וג'ובאני לו סלסו, שנכללו בסגל, יצטרפו לנבחרת במיוחד למשחק מול בנין.