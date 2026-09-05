קבוצה שבשנים האחרונות הפכה את הליגה הצרפתית למגרש הפרטי שלה, אלופת אירופה המכהנת ומועדון שרק שעות לפני המשחק האריך את חוזהו של המאמן לואיס אנריקה עד 2030 - לא אמורה להיראות כך. אבל פ.ס.ז' נמצאת בפתיחת עונה שהיא כמעט בלתי נתפסת במונחים שלה: שלושה מחזורי ליגה, אפס ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד - שהגיע אתמול (שישי) -

2:1 למונאקו