קבוצה שבשנים האחרונות הפכה את הליגה הצרפתית למגרש הפרטי שלה, אלופת אירופה המכהנת ומועדון שרק שעות לפני המשחק האריך את חוזהו של המאמן לואיס אנריקה עד 2030 - לא אמורה להיראות כך. אבל פ.ס.ז' נמצאת בפתיחת עונה שהיא כמעט בלתי נתפסת במונחים שלה: שלושה מחזורי ליגה, אפס ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד - שהגיע אתמול (שישי) - 2:1 למונאקו. בפעם האחרונה שהפריזאים פתחו עונה בלי לנצח באף אחד משלושת המחזורים הראשונים, זה קרה ב-2012/13 - עוד לפני שהמועדון הפך למעצמת-העל של הכדורגל הצרפתי.
על כר הדשא, פ.ס.ז' דווקא הייתה זו שעלתה ראשונה ליתרון. מרקיניוס כבש בדקה ה-31 והעניק לאלופה יתרון שנראה היה מסייע לה בדרך לניצחון ראשון העונה. אלא שמונאקו לא ויתרה, ובמחצית השנייה הפכה את המשחק. פלביו נאזיניו (58) השווה , ובדקה ה-72 הגיע המהפך מרגלי סטניס אידומבו. ועכשיו מגיע גם הנתון שממחיש עד כמה המציאות הפכה מוזרה: מונאקו כבר פתחה פער של שבע נקודות מהאלופה.
לואיס אנריקה, אולי תופתעו, דווקא נשמע רגוע בסיום. "אני מרוצה ממה שראיתי. זו תחילת העונה. אנחנו עדיין לא במיטבנו, אבל הגיע לנו לנצח במשחק הזה", אמר המאמן. "כדורגל הוא לפעמים ספורט מחורבן. ראיתי הרבה דברים חיוביים. ה-xG (שערים צפויים) היו לטובתנו".
המאמן הספרדי העדיף להסתכל על התמונה הרחבה. "לא, אנחנו לא צריכים להיות מודאגים. בכנות. זו סיטואציה ייחודית, אבל כמה בעיטות למסגרת היו למונאקו? שתיים. כמה שערים? שניים. נראה בסוף העונה אם זה יתאזן".
"מה שאני רוצה להעביר הוא שאסור לנו להתמקד בתוצאה", המשיך לואיס אנריקה. "לחצנו בצורה יוצאת מן הכלל, הרבה יותר טוב מאשר במשחקים רבים שבהם לא ספגנו שער. אבל הפעם המזל הרע היה בצד שלנו. מה שראיתי מבחינה הגנתית היה ברמה גבוהה מאוד. התוצאה לא יכולה למחוק את כל הדברים הטובים שעשינו".
המאמן הספרדי פנה בסיום דבריו לעיתונאים: "מונאקו יודעת שאם היא תשחק מולנו 10 פעמים בצורה הזאת, אנחנו ננצח שמונה פעמים, תהיה פעם אחת תיקו ופעם אחת נפסיד. יש כעת מוטיבציה אדירה עבור השחקנים שלי, עבור הקבוצה ועבור המועדון. אם אתם רוצים להמר על מי תהיה האלופה בסוף העונה? אתם יכולים להמר. שבע נקודות? בסדר. ננסה לתקן את זה כמה שיותר מהר".