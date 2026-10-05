המתח הרב בין ישראל לאירלנד לא נשאר אתמול (ראשון) רק על כר הדשא. במהלך המשחק הטעון בין הנבחרות (1:1) נרשמו מספר עימותים ואירועים חריגים, ובאירלנד אף טענו כי איש צוות בנבחרת הותקף ביריקה במהלך הירידה לחדרי ההלבשה במחצית.

האירוע הראשון התרחש עם הירידה להפסקה, כאשר אירלנד הובילה 0:1 משער של טרוי פארוט מהנקודה הלבנה, לאחר התערבות ה-VAR. לפי דיווחים בתקשורת האירית, מאמן הכושר של הנבחרת, דמיאן דויל, טען כי אחד מאנשי הספסל הישראלי ירק לעברו בזמן שהנבחרות עשו את דרכן למנהרה. לפי אחד הדיווחים, אנשי האבטחה הסרבים טענו כי גם הם היו עדים לאירוע, והשופט ניגש למעורבים ואמר להם: "חבר'ה, תהיו חכמים".

גלריה דסה ומולומבי מתעמתים במהלך המשחק ( צילום: Pedja Milosavljevic / AFP )

ב"אייריש טיימס" נטען כי "מגיעים דיווחים מהאצטדיון שלפיהם שחקן ישראלי ירק על אחד מאנשי הצוות המקצועי של אירלנד". ב"אייריש אקזמינר" דווח כי שחקני ישראל פנו לשופט עם טענות במהלך הירידה להפסקה, וכי במקביל התפתח עימות בכניסה למנהרה, כשצעקות נשמעו בין הצדדים.

גם בסיום המשחק נרשמה מהומה. עמוק בתוספת הזמן, לאחר תיקול חריף על פארוט, נרשמו חילופי דברים בין שחקני שתי הנבחרות. לפי הדיווחים באירלנד, בוסון לאוואל, ג'ייסון מולומבי וג'ייסון נייט היו מעורבים בעימות מול מספר שחקנים ישראלים, ובמקום נראו גם דחיפות. אוסקר גלוך ניסה לגשת לאחד משחקני אירלנד, לפני שהנבחרות הופרדו ואירלנד נכנסה ראשונה לחדר ההלבשה.

שחקני נבחרת ישראל נסערים בסיום המשחק ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images )

לאחר המשחק התייחס מאמן אירלנד, היימיר הלגרימסון, לטענת היריקה ואמר כי לא ראה את האירוע בעצמו. "זה משהו שוועדת המשמעת כנראה תבחן", אמר.

"היו הרבה אירועים שיכלו להסלים. היינו מספיק חכמים כדי לעצור את זה לפני שזה הלך רחוק מדי", אמר. "הרגשתי שזו הייתה סוג של כוונה לנסות להפחיד אותנו ולגרום לנו לעשות משהו טיפשי. מגיע קרדיט גדול לשחקנים על הדרך שבה הם שלטו ברגשות שלהם".

"היו הרבה אירועים שיכלו להסלים". הלגרימסון ( צילום: Pedja Milosavljevic / AFP )

בהמשך נשאל הלגרימסון אם לדעתו שתי הנבחרות צריכות להיפגש גם בעתיד, ותשובתו הייתה חד-משמעית: "לא, הן לא צריכות. זו לא החלטה שלנו, אלא של אופ"א. ברור שיש תמיכה גדולה בפלסטין באירלנד, לא הרבה מדינות תומכות בפלסטין כפי שאירלנד עושה, אז אולי. אולי אופ"א צריכה להתערב ולעשות משהו".

הלגרימסון התייחס גם לטלטלה שעברה הנבחרת האירית סביב ההחלטה להגיע למשחק בהונגריה, לאחר שפרטי ההצבעה החשאית של השחקנים הודלפו לתקשורת. לדבריו, הפרשה חשפה נקודות שהנבחרת וההתאחדות צריכות לשפר. "היו הרבה הדלפות של מידע. הייתה, למשל, הצבעה סגורה ואנונימית של השחקנים, והיא הופיעה בעיתונים כמעט בזמן אמת. זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו כקבוצה", אמר.