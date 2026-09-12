כך בדיוק קיווה מנור סולומון שתיראה תחילת דרכו בווסטהאם. שחקן הכנף הישראלי חזר להרכב הפותח של הפטישים, סיפק הופעה אדירה, שכללה שער ובישול ב-0:6 הגדול של קבוצתו על רקסהאם במסגרת המחזור השביעי בצ'מפיונשיפ. לאחר המשחק הוא גם נבחר לאיש המשחק וזכה לשבחים מקיר לקיר.

באתר 'West Ham Plus', שמסקר את ווסטהאם, שיבחו את סולומון ותיארו אותו כ"אחד השחקנים הטובים בליגה. הוא ללא ספק בתוך העשירייה המובילה, אולי אפילו השחקן הכי טוב". גם באתרי האוהדים השונים של הקבוצה היללו את סולומון.

פורע את השטרות. סולומון ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

So glad he got it 👏 👏



Manor Solomon wins Man of the Match. pic.twitter.com/lSbsfMEYtR — Central (@WestHam_Central) September 11, 2026

"אני בעננים", אמר סולומון המאושר לאחר שקיבל את פרס השחקן המצטיין. "זה ניצחון אדיר עבורנו. הבקענו שישה שערים, שמרנו על שער נקי, אנחנו סופרים ארבעה ניצחונות רצופים - וכל זה מול הקהל שלנו. זו ממש הרגשה נהדרת. נרצה להמשיך בצורה הזאת. כשמסתכלים על התוצאה אפשר לחשוב שהיה לנו קל, אבל זה ממש לא היה ככה. שיחקנו בצורה אינטנסיבית ולחצנו עליהם במשך כל המשחק".

הישראלי, שכבש את שערו השני מאז שהצטרף לווסטהאם, התייחס לכך שכבש לראשונה במשחק ביתי: "חיכיתי לרגע הזה מאז שהגעתי לקבוצה. מאוד רציתי להבקיע מול הקהל שלנו, באצטדיון שלנו. זו הרגשה נפלאה. אני מקווה שיהיו לי עוד הרבה שערים כאן".

סולומון התייחס גם לחיבור עם שאר השחקנים: "אנחנו מרגישים טוב מאוד ומחוברים אחד לשני גם על המגרש וגם מחוצה לו. יש הרבה שחקנים חדשים, כולל אותי, ואנחנו לומדים להכיר אחד את השני טוב יותר". לקראת משחק הגביע האנגלי מול פולהאם (קבוצתו הראשונה של סולומון באנגליה): "זה מפעל נהדר. המטרה העיקרית היא לחזור לפרמייר-ליג, אבל גם הגביע חשוב. פולהאם מצוינת ויהיה קשה, אבל ננסה לנצח ולעלות שלב".