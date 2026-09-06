ברצלונה מפרקת את ולנסיה עם חמישייה ( באדיבות ONE )

האלופה הספרדית לא עוצרת. ברצלונה הביסה הערב (ראשון) 0:5 את ולנסיה במסטאייה , שמרה על מאזן מושלם אחרי ארבעה מחזורים והעפילה לפסגת לה ליגה כשהיא פותחת פער של שלוש נקודות מריאל מדריד.

את השער הראשון כבש לאמין ימאל כבר בדקה החמישית, לאחר שקיבל מפרמין לופס כדור עומק מצוין והכניע בצ'יפ יפהפה את סטולה דימיטרייבסקי. פרמין, שהיה המצטיין במשחק, הוסיף את השני בדקה ה-29 בבעיטה עוצמתית לאחר בישול של אנתוני גורדון. ראפיניה הצטרף לחגיגה בדקה ה-53, כשפרמין דהר לאורך חצי המגרש וסידר לו את שערו השישי העונה. פדרי קבע 0:4 בדקה ה-66 אחרי דאבל-פס עם דני אולמו, ושש דקות לאחר מכן אולמו בישל גם לימאל, שהשלים צמד וקבע את תוצאת המשחק.

גלריה ימאל והחברים נהנים מהחיים ( צילום: JOSE JORDAN / AFP )

בסיום המשחק, האנזי פליק לא הסתיר את שביעות רצונו מהיכולת של קבוצתו. "זה היה משחק פנטסטי, בשליטה מההתחלה. שלטנו, וזה מה שאני רוצה לראות. אני לא מופתע ממה שעשינו כי זו האיכות שאנחנו מתאמנים עבורה. זה היה כמעט משחק מושלם".

פליק נשאל על העובדה שברצלונה כבשה 17 שערים בארבעת משחקי הליגה הראשונים, למרות שהיא משחקת ללא חלוץ מרכזי טבעי, והשיב: "מבחינתי זה רק שלוש הנקודות, אבל יש לנו איכות על המגרש, יש שטחים ואנחנו יכולים לתקוף היטב מול קווים הגנתיים נמוכים. טוב לראות את זה".

צינן את ההתלהבות. פליק ( צילום: JOSE JORDAN / AFP )

למרות פתיחת העונה המושלמת, פליק ניסה לצנן את ההתלהבות: "האוהדים מאחורינו. אנחנו משחקים בשבילם, הבאנו כמה שחקנים טובים, אבל השחקנים רעבים מאוד והם צעירים. זו רק ההתחלה, ויש עוד דרך ארוכה לפנינו".

המאמן הגרמני אף מצא מקום לביקורת עצמית, למרות התוצאה החד-צדדית: "אני לא יודע אם זה הכרחי להגיד את זה אחרי 0:5, אבל אנחנו תמיד יכולים להשתפר, ואנחנו צריכים לנסות לשלוט טוב יותר במשחק עם יותר מסירות. יש הרבה משחקים, ואנחנו תמיד צריכים לנהל את האנרגיה שלנו".

הערב ערך רודרי את הופעת הבכורה שלו בהרכב ברצלונה מאז שהצטרף ממנצ'סטר סיטי. הקשר הספרדי זכה למחמאות רבות מפליק, שהדגיש גם את תרומתו מחוץ למגרש. "כל מה שרודרי עושה מופלא", אמר פליק. "זה מרגש. לא רק על המגרש, אלא גם בחדר ההלבשה. הוא מנהיג אמיתי".

המצטיין במשחק. לופס ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

בספרד התמקדו כמובן גם בשער הראשון של ימאל ובצמד שהשלים בהמשך. ב"אס" התלהבו מהביצוע של הכוכב הצעיר: "איזה שער ענק. וואו, וואו ועוד פעם וואו. זו הייתה סיומת אדירה. איזה קלאס מדהים של מספר 10".

ב"ספורט" הקטאלוני הרחיקו לכת עוד יותר והשוו את השער לכוכב הגדול בתולדות המועדון: "השער הזה מזכיר לי שערים של לאו מסי. זו יצירת אומנות. מסי היה יכול לכבוש את זה בדיוק בצורה הזו".