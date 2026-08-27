הסאגה סביב חוליאן אלבארס

מסרבת להירגע. החלוץ הארגנטינאי לא הגיע לאימון אתלטיקו מדריד גם היום (חמישי), בפעם השנייה ברציפות, על רקע הדיווחים על רצונה של ברצלונה לצרפו. למרות ההיעדרות, במועדון הספרדי מבהירים כי אינם מתכוונים לשנות את עמדתם: לא יתקיים מו"מ עם בארסה על העברתו של אלבארס.