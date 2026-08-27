הסאגה סביב חוליאן אלבארס מסרבת להירגע. החלוץ הארגנטינאי לא הגיע לאימון אתלטיקו מדריד גם היום (חמישי), בפעם השנייה ברציפות, על רקע הדיווחים על רצונה של ברצלונה לצרפו. למרות ההיעדרות, במועדון הספרדי מבהירים כי אינם מתכוונים לשנות את עמדתם: לא יתקיים מו"מ עם בארסה על העברתו של אלבארס.
בהודעה רשמית של אתלטיקו נמסר: "חברי הדירקטוריון של אתלטיקו מדריד הביעו פה אחד תמיכה מלאה בהחלטת המועדון שלא לנהל מו"מ על העברת חוליאן אלברס לברצלונה. חברי הדירקטוריון מודעים לכך שאתלטיקו מדריד פתוחה למשאים ומתנים הרגילים שמתקיימים בשוק ההעברות, אך תמיד בצורה אתית ומקצועית ותוך כבוד בין המועדונים".
במועדון הוסיפו: "אנו תומכים לחלוטין בעמדה שהמועדון כבר הביע - ברצלונה לא עמדה בדרישות הללו, ולכן לא היו ולא יהיו כל משאים ומתנים עמה בנוגע להעברת חוליאן אלבארס".
באתלטיקו אף הביעו ביטחון כי אלבארס יבין את החלטת המועדון וישוב להתמקד במטרות הקבוצה. "אנו משוכנעים שהשחקן יבין את ההחלטה ויתמקד בעבודה הטובה ביותר כדי לעזור למועדון להשיג את מטרותיו, כפי שעשה בשתי העונות שבהן הגן על צבעי הקבוצה", נמסר.
ארסנל ממתינה
מי שעוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות היא ארסנל. הקבוצה האנגלית רואה באלבארס את אחת המטרות הגדולות שלה הקיץ, אך במשך רוב חלון ההעברות לא ניסתה לקדם את העסקה באופן משמעותי - בעיקר משום שהייתה מודעת לרצונו של הארגנטינאי להגיע לברצלונה.
כעת, בעקבות ההתפתחויות האחרונות, התמונה עשויה להשתנות. בארסנל יודעים שהסיכוי לצרף את אלבארס עדיין אינו גבוה, בעיקר משום שהשחקן לא הביע עד כה נכונות ברורה לעבור ללונדון. בנוסף, אלבארס מודע למגבלות הקשורות לאשרות הכניסה לבריטניה, שעלולות להקשות על בני משפחתו לבקר אותו. המעבר לקטאלוניה הוא היעד שבו הוא מעוניין באמת.
במועדון הלונדוני כבר נערכים לאפשרות של עסקה. לפי הדיווח, מנהלה של אתלטיקו, מתאו אלמאני, שהה בלונדון בשבוע שעבר ונפגש עם גורמים בארסנל. במהלך הפגישה הובהר כי הקבוצה ממדריד תדרוש לא פחות מ-150 מיליון אירו עבור החלוץ.