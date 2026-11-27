במשך שנים היה ראחים סטרלינג אחד מסיפורי ההצלחה הבולטים של הכדורגל האנגלי. הילד שהגיע מג'מייקה וגדל במרחק קצר מוומבלי הפך לכוכב בנבחרת, זכה בארבע אליפויות עם מנצ'סטר סיטי וקיבל תואר כבוד על פעילותו למען שוויון גזעי בספורט. השבוע, בגיל 31, הוא עמד בבית המשפט ונידון למאסר על תנאי, כשגם עתידו על המגרש נמצא בסימן שאלה.
ביום רביעי נגזרו על סטרלינג 12 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של שנה וחצי, לאחר שהודה בנהיגה מסוכנת, באי־מסירת דגימת דם לבדיקה ובהחזקת גז צחוק לצורך שימוש אסור. בנוסף, הוא נפסל מנהיגה לשנתיים ונדרש לבצע 100 שעות עבודה לתועלת הציבור. ההסתבכות החלה ב-28 במאי, כשנהג בלמבורגיני תוך שאיפת גז צחוק, סטה בין נתיבים ולבסוף התנגש בצד הדרך. בתאונה לא היו נפגעים.
סטרלינג נולד בקינגסטון שבג'מייקה. כשהיה בן שנתיים, אביו נורה למוות, ואמו נדין החליטה לעבור לאנגליה כדי להעניק לילדיה סביבה בטוחה יותר. היא למדה ועבדה בניקיון בתי מלון, ובהמשך הצטרפו אליה ראחים ואחותו. המשפחה התגוררה בצפון־מערב לונדון, שם התברר במהרה הכישרון של הילד לכדורגל, לצד הקשיים במסגרת הלימודית. "הייתי כל כך שובב שסילקו אותי מבית הספר היסודי", סיפר בריאיון ב-2018. "פשוט לא אהבתי להקשיב לאף אחד חוץ מאמא שלי".
על המגרש ההתקדמות הייתה מהירה. ליברפול צירפה אותו מקווינס פארק ריינג'רס בגיל 15, וכעבור שנתיים הוא כבר ערך את הופעת הבכורה בקבוצה הבוגרת. בנובמבר 2012, כשהיה בן 17, לבש לראשונה את מדי נבחרת אנגליה. בסך הכל רשם בה 82 הופעות וכבש 20 שערים, השתתף בשלושה מונדיאלים ובשתי אליפויות אירופה והפך לאחד משחקניה המרכזיים.
ב-2015 עבר למנצ'סטר סיטי בעסקה שהגיעה עד ל-49 מיליון ליש"ט והפכה אותו אז לכדורגלן האנגלי היקר בהיסטוריה. בשבע עונות במועדון כבש 131 שערים ב-339 הופעות בכל המסגרות וזכה, בין היתר, בארבע אליפויות, בחמישה גביעי ליגה ובגביע האנגלי.
אחת מנקודות השיא הגיעה בקיץ 2021. סטרלינג היה מהמצטיינים במסע של אנגליה לגמר היורו, ופתח מול איטליה בוומבלי - האצטדיון שבסביבתו גדל. הנבחרת הפסידה בפנדלים, אך הוא נכלל בנבחרת הטורניר של אופ"א.
במקביל להצלחה המקצועית, סטרלינג הפך לקול בולט במאבק בגזענות. הוא התבטא נגד היחס לכדורגלנים שחורים בתקשורת ובחברה הבריטית, וב-2021 קיבל תואר כבוד ממלכת בריטניה על פעילותו למען שוויון גזעי בספורט. בהמשך הקים תוכנית מלגות שנועדה לסייע לסטודנטים שחורים להגיע לאוניברסיטאות.
המעבר לצ'לסי בקיץ 2022 היה אמור לפתוח פרק מוצלח נוסף. תומאס טוכל רצה בו, והמועדון שילם תמורתו 50 מיליון ליש"ט. "הוא בגיל המושלם לקחת אחריות ולהיות דוגמה לשחקנים הצעירים", אמר אז המאמן. בשיאו השתכר סטרלינג בצ'לסי 325 אלף ליש"ט בשבוע.
אלא שטוכל פוטר חודשיים בלבד לאחר הגעתו, וסטרלינג התקשה לשחזר את היכולת ממנצ'סטר סיטי. מעמדו הלך ונשחק, הוא נדחק מהתוכניות המקצועיות, וגם ההשאלה לארסנל בעונת 2024/25 לא החזירה אותו למסלול. בהמשך הגיע לתקופה קצרה בפיינורד. מאז הופעתו במדי הקבוצה ההולנדית ב-17 במאי הוא לא שיחק. 11 ימים לאחר מכן התרחשה התאונה שהובילה למעצרו.
בגזר הדין ציינה השופטת את פעילותו הציבורית ואת החרטה שהביע, וכן את פנייתו מרצונו לטיפול בהתמכרות לאחר המעצר. סטרלינג שהה 12 ימים במסגרת טיפולית, ובית המשפט הכיר בהתקדמות שעשה. לצד זאת, השופטת קבעה כי בחר לנהוג תוך התעלמות מודעת מבטיחותם של משתמשי הדרך האחרים.