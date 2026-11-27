במשך שנים היה ראחים סטרלינג אחד מסיפורי ההצלחה הבולטים של הכדורגל האנגלי. הילד שהגיע מג'מייקה וגדל במרחק קצר מוומבלי הפך לכוכב בנבחרת, זכה בארבע אליפויות עם מנצ'סטר סיטי וקיבל תואר כבוד על פעילותו למען שוויון גזעי בספורט. השבוע, בגיל 31, הוא עמד בבית המשפט ונידון למאסר על תנאי, כשגם עתידו על המגרש נמצא בסימן שאלה.

במשך שנים היה ראחים סטרלינג אחד מסיפורי ההצלחה הבולטים של הכדורגל האנגלי. הילד שהגיע מג'מייקה וגדל במרחק קצר מוומבלי הפך לכוכב בנבחרת, זכה בארבע אליפויות עם מנצ'סטר סיטי וקיבל תואר כבוד על פעילותו למען שוויון גזעי בספורט. השבוע, בגיל 31, הוא עמד בבית המשפט ונידון למאסר על תנאי, כשגם עתידו על המגרש נמצא בסימן שאלה.

במשך שנים היה ראחים סטרלינג אחד מסיפורי ההצלחה הבולטים של הכדורגל האנגלי. הילד שהגיע מג'מייקה וגדל במרחק קצר מוומבלי הפך לכוכב בנבחרת, זכה בארבע אליפויות עם מנצ'סטר סיטי וקיבל תואר כבוד על פעילותו למען שוויון גזעי בספורט. השבוע, בגיל 31, הוא עמד בבית המשפט ונידון למאסר על תנאי, כשגם עתידו על המגרש נמצא בסימן שאלה.

לתקופה של שנה וחצי, לאחר שהודה בנהיגה מסוכנת, באי־מסירת דגימת דם לבדיקה ובהחזקת גז צחוק לצורך שימוש אסור. בנוסף, הוא נפסל מנהיגה לשנתיים ונדרש לבצע 100 שעות עבודה לתועלת הציבור. ההסתבכות החלה ב-28 במאי, כשנהג בלמבורגיני תוך שאיפת גז צחוק, סטה בין נתיבים ולבסוף התנגש בצד הדרך. בתאונה לא היו נפגעים.

לתקופה של שנה וחצי, לאחר שהודה בנהיגה מסוכנת, באי־מסירת דגימת דם לבדיקה ובהחזקת גז צחוק לצורך שימוש אסור. בנוסף, הוא נפסל מנהיגה לשנתיים ונדרש לבצע 100 שעות עבודה לתועלת הציבור. ההסתבכות החלה ב-28 במאי, כשנהג בלמבורגיני תוך שאיפת גז צחוק, סטה בין נתיבים ולבסוף התנגש בצד הדרך. בתאונה לא היו נפגעים.