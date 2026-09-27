נבחרת ספרד של לואיס דה לה פואנטה כבר סופרת רצף של 39 משחקים ללא הפסד - ושברה את השיא של נבחרת איטליה אחרי ה-2:3 הנהדר אתמול (מוצ"ש) בליגת האומות נגד אנגליה, בוומבלי. החבורה של תומאס טוכל, שנקלעה לפיגור מוקדם (1:0), אמנם הצליחה להפוך זמנית אבל נכנעה לאלופת העולם גם בעקבות החמצת פנדל (והחלקה) של הארי קיין במצב של 1:2 לטובתה.
"כוכבי וומבלי", חגגו בשער של המארקה במדריד. "קאמבק מרהיב, כששערים של לאמין ימאל, אלכס באנה ומיקל אויארסבאל ביטלו שערים של אנתוני גורדון והארי קיין". במונדו דפורטיבו היללו: "האדום שלט בוומבלי - עם ניצחון יוקרתי במקדש האנגלי". ב"ספורט" הספרדי סיכמו את "פסטיבל וומבלי", כ"קאמבק יוצא דופן במשחק מותח. הנבחרת הפגינה חוסן נפשי יוצא דופן בדרך לניצחון. לאמין ימאל סיפק ערב התקפי נהדר, שהגביר את תקוותיו לזכות בכדור הזהב".
במונדו דפורטיבו גם הוסיפו עקיצה אל עבר הנבחרת האנגלית. "היא לא יכולה על אלופת העולם", כתב העיתונאי צ'אבי צ'ולה, בעקבות ההצהרות של שלושת האריות לפני ההתמודדות. "תוכנית המשחק שלהם פשוט לא הספיקה - גם מול ההוד והדר שוומבלי תמיד מפגין. נבחרת ספרד הצליחה להתרומם גם כשהדברים נראו גרועים מבחינתה".
"תמיד אפשר להפסיד, אבל אנחנו משתדלים לא לאבד את הזהות שלנו", אמר ימאל בסיום. "השער שלי? המאמן דרש מאיתנו ללחוץ גבוה. לפעמים אני מאבד ריכוז, אבל לפעמים אני גם חוטף את הכדור".
באנגליה, מנגד, פחות אהבו את התוצאה הסופית. ב-BBC קטלו את המאמן: "תומאס טוכל דיבר על כך שאנגליה צריכה 'לאמץ את הכאוס' על מנת לנצח, כשהנבחרת יצאה לדרך בניסיון להתאושש מהאכזבה הקשה בעקבות ההפסד לארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. אבל הוא קיבל שיעור אכזרי מול אלופת העולם: כאוס ללא שליטה הוא אסטרטגיה שמובילה להפסד ברמות הגבוהות ביותר".
במירור החליטו לשים את הפוקוס על ההחמצה של הקפטן עם משחק המילים "שילמה עם עונש (פנדל)". אנתוני גורדון, שכבש את הראשון עבור אנגליה והוחלף בדקה ה-70 על ידי הקשר מורגן מרקוס, אמר בסיום: "הפנדל היה שינוי מומנטום אדיר. הפסדנו עכשיו לטובים בעולם. הפער לא גדול לדעתי ואני חושב שהלילה הוכחנו את זה. אנחנו פשוט צריכים לא לעשות טעויות ברמה הגבוהה ביותר".