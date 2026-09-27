נבחרת ספרד של לואיס דה לה פואנטה כבר סופרת רצף של 39 משחקים ללא הפסד - ושברה את השיא של נבחרת איטליה אחרי ה-

2:3 הנהדר אתמול (מוצ"ש) בליגת האומות נגד אנגליה, בוומבלי