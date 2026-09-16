אוסקר גלוך סיפק אתמול (שלישי) את אחת ההופעות המרשימות שלו מאז המעבר לאיאקס. הקשר הישראלי כבש ובישל ב-1:5 על ווילם II במשחק השלמה בליגה ההולנדית, והיה אחד השחקנים הבולטים ביותר בניצחון שהעניק לקבוצתו מעט אוויר אחרי תקופה לא פשוטה.

מעבר למספרים, גלוך הציג משחק התקפי דומיננטי, היה מעורב פעם אחר פעם במהלכים המסוכנים של קבוצתו וזכה בסיום בתואר איש המשחק. הערב של הישראלי התחיל עם הבישול לשער השלישי - בדקה ה-70 - כשמצא את ויקטור ציגנקוב, שחגג שער בכורה במדים הלבנים-אדומים. פחות מארבע דקות לאחר מכן הגיע הרגע הגדול של גלוך עצמו: יוליאן ברנדט סיפק עקב נהדר שהעמיד את הישראלי במצב מצוין, והוא חדר לרחבה ובעט בין רגלי השוער מקסים דלנגה פנימה.

משחק ענק. גלוך ( צילום: Olaf Kraak / ANP / AFP )

היכולת של גלוך לא נעלמה מעיני האתרים השונים. לפי Sofascore, הישראלי קיבל את הציון המושלם 10, הגבוה ביותר במשחק. לשם השוואה, קספר דולברג, שכבש את השער החמישי של אייאקס, קיבל 8.1. גם ב-Flashscore גלוך היה ראשון בין שחקני קבוצתו עם 9.5, לפני דולברג עם 9.3, בעוד שב-FotMob הוא קיבל גם כן 9.5, לפני יוליאן ברנדט ודולברג שקיבלו 9.1.

גם ברשת לא נשארו אדישים לתצוגה של הישראלי. "זה ילד שבדרך להפוך לשחקן ברמה עולמית", נכתב. "הוא מוביל כדור בצורה ייחודית, תוקף את קו ההגנה במהירות מלאה מבלי לאבד שליטה, וכשהוא נכנס לאמצע קשה מאוד לעצור אותו. הוא מרים את הראש, מזהה את מה שקורה ברחבה ויודע לבחור בין מסירה מדויקת לבין בעיטה לשער".

Oscar Gloukh: Ajacied van de Wedstrijd 👏 pic.twitter.com/tH513nl0lz — AFC Ajax (@AFCAjax) September 15, 2026

היכולת של אוסקר גלוך זכתה למחמאות גם בתקשורת ובאתרי הספורט בהולנד. ב-ESPN הגדירו אותו כ"שחקן המסוכן ביותר של איאקס", בעוד שב-NOS ציינו כי היה "המצטיין במגרש" וכי ל"ווילם II לא היו הכלים להתמודד איתו". באתר "Ajax Showtime" בחרו בגלוך לאיש המשחק, העניקו לו ציון 9.3 והחמיאו להשפעתו: "הוא זרח וסייע לקבוצה להשיג ניצחון מרשים, תוך שיצר הזדמנויות רבות לאורך המשחק".