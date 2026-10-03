ביום ראשון ייפגשו בפעם השנייה בתוך שבעה ימים נבחרת ישראל ואירלנד, הפעם במשחק "ביתי" של האירים שייערך ב-TSC ארנה שבעיירה באצ'קה טופולה שבסרביה. האירים מגיעים אחרי ה-0:3 הקליל על הכחולים-לבנים בתחילת השבוע ואחרי ששמטו יתרון 0:2 מול אוסטריה ביום חמישי במשחק שהסתיים ב-2:2. כל זה, כמובן, על רקע המחאה במדינה נגד קיום המשחק.
"זה לא הולך להיות משחק ידידות", אמר מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון, לקראת המפגש. המשחק הקרוב היה אמור להיערך באירלנד, אך ההתאחדות האירית העבירה אותו למגרש ניטרלי בסרביה. בנוסף, הוא ייערך ללא קהל, כך שהנבחרות יעמדו בפני אווירה חריגה במיוחד. "זה יהיה שונה מאוד, לעבור ממשחק מול 45 אלף אוהדים לאצטדיון ריק", אמר הלגרימסון. "זה עוד היבט לסיפור הזה, ואנחנו פשוט צריכים להיות מוכנים".
לפי התקשורת האירית, הלגרימסון עשוי להמשיך בשינויים הטקטיים שביצע במשחקים האחרונים. המאמן העביר את אדם אידה לתפקיד התקפי יותר לצד טרוי פארוט, כאשר השניים מחליפים ביניהם את עמדת החלוץ המרכזי. על אידה אמר המאמן: "הוא איום גדול עבורנו בהתקפה. הוא יכול לשחק גם כחלוץ".
פין עזז, הקשר בעל השורשים הישראלים של נבחרת אירלנד, שלא שיחק נגד ישראל במשחק הראשון, צפוי לשחק הפעם. לפי התקשורת האירית הלגרימסון עשוי לפתוח איתו לצד ג'ון איגן וליאם סקיילס, שהציגו יכולת טובה מול אוסטריה וגם לא שותפו במשחק הראשון מול ישראל.
בסגל האירי חלו גם שינויים בעקבות המשחק הקרוב. השוער ג'וש קילי הצטרף למשלחת לסרביה במקומו של גאווין בזונו, שסירב לשחק נגד ישראל.