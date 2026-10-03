ביום ראשון ייפגשו בפעם השנייה בתוך שבעה ימים נבחרת ישראל ואירלנד, הפעם במשחק "ביתי" של האירים שייערך ב-TSC ארנה שבעיירה באצ'קה טופולה שבסרביה. האירים מגיעים אחרי ה-0:3 הקליל על הכחולים-לבנים בתחילת השבוע ואחרי ששמטו יתרון 0:2 מול אוסטריה ביום חמישי במשחק שהסתיים ב-2:2. כל זה, כמובן,

ביום ראשון ייפגשו בפעם השנייה בתוך שבעה ימים נבחרת ישראל ואירלנד, הפעם במשחק "ביתי" של האירים שייערך ב-TSC ארנה שבעיירה באצ'קה טופולה שבסרביה. האירים מגיעים אחרי ה-0:3 הקליל על הכחולים-לבנים בתחילת השבוע ואחרי ששמטו יתרון 0:2 מול אוסטריה ביום חמישי במשחק שהסתיים ב-2:2. כל זה, כמובן,