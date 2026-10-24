"קודם כל אנחנו צריכים להבין מה בדיוק קרה, ורק לאחר מכן נדון במשך ההחלמה", אמר אברל במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול פרייבורג מחר. "אנחנו לא מדברים על ימים, אלא על שבועות. כולנו צריכים להיות מודעים לכך". בבאיירן ממתינים כעת לאבחנה רפואית ברורה, ובשלב זה עדיין לא נקבע מועד אפשרי לחזרתו של קומפני לתפקיד.

"קודם כל אנחנו צריכים להבין מה בדיוק קרה, ורק לאחר מכן נדון במשך ההחלמה", אמר אברל במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול פרייבורג מחר. "אנחנו לא מדברים על ימים, אלא על שבועות. כולנו צריכים להיות מודעים לכך". בבאיירן ממתינים כעת לאבחנה רפואית ברורה, ובשלב זה עדיין לא נקבע מועד אפשרי לחזרתו של קומפני לתפקיד.

"קודם כל אנחנו צריכים להבין מה בדיוק קרה, ורק לאחר מכן נדון במשך ההחלמה", אמר אברל במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול פרייבורג מחר. "אנחנו לא מדברים על ימים, אלא על שבועות. כולנו צריכים להיות מודעים לכך". בבאיירן ממתינים כעת לאבחנה רפואית ברורה, ובשלב זה עדיין לא נקבע מועד אפשרי לחזרתו של קומפני לתפקיד.