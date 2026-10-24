באיירן מינכן תיאלץ להסתדר בתקופה הקרובה ללא מאמנה וינסנט קומפני, שהתמוטט אתמול (שישי) במהלך אימון קבוצת המילואים ופונה לבית החולים. הבלגי בן ה-40, שסבל בימים האחרונים ממחלה נגיפית ונעדר ממספר אימונים, עדיין מאושפז, אך מצבו יציב. כך עדכן היום המנהל הספורטיבי של המועדון, מקס אברל, שהבהיר כי המאמן צפוי להיעדר במשך מספר שבועות.
"קודם כל אנחנו צריכים להבין מה בדיוק קרה, ורק לאחר מכן נדון במשך ההחלמה", אמר אברל במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול פרייבורג מחר. "אנחנו לא מדברים על ימים, אלא על שבועות. כולנו צריכים להיות מודעים לכך". בבאיירן ממתינים כעת לאבחנה רפואית ברורה, ובשלב זה עדיין לא נקבע מועד אפשרי לחזרתו של קומפני לתפקיד.
בעקבות ההתמוטטות החליט המועדון לדחות את משחקה של קבוצת המילואים, אך אברל הבהיר כי לא נשקלה האפשרות לבקש את דחיית משחק הליגה מול פרייבורג. "אני חושב שהדבר שישמח את ויני יותר מכל יהיה לראות אותנו משחקים טוב מחר, ובאופן אידיאלי גם משיגים תוצאה חיובית", אמר. "זה כנראה אחד הדברים הטובים ביותר שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לו להחלים".
מי שיחליף את קומפני על הקווים הוא עוזרו, ארון דנקס, שסיפר כי כבר שוחח עם המאמן מאז שאושפז. "הבהרתי לו שלא נדבר על כדורגל. רציתי רק לבדוק מה שלומו ולוודא שהוא בסדר", אמר דנקס. "כל העניינים המקצועיים נמצאים בידיים שלנו, ונעבוד יחד כצוות כדי להמשיך להצעיד את המועדון קדימה".