אחרי שתאי עבד כבר סיכם את תנאיו בסביליה, העסקה לא תצא לפועל בשל דרישות גבוהות של לבאנטה לסעיף רכישה בסיום העונה, יחד עם תגובות אנטי ישראליות לצירופו. עקב כך, הקשר סגר בוויאדוליד מליגת המשנה, וצפוי לעבור אליה בהשאלה עד לסיום העונה. על הפנייה של ויאדוליד לעבד וניסיונותיה לשכנע לעבור אליה פורסם לראשונה ב-ynet.
תחילה עבד לא רצה לרדת לליגת המשנה בספרד. ויאדוליד, שבה שיחק בעבר שון וייסמן, ניסתה לשכנעו והוא דחה זאת מספר פעמים, אולם אתמול (שבת) הוא קיים שיחה עם בעלי המועדון, הסקאוט הראשי, המנהל המקצועי ועם ראש הקהילה היהודית בעיר, שבה הובהר לו שוויאדוליד מאוד מעוניינת בו ועוקבת אחריו כבר שנתיים. כמו כן, הובטח לו שהוא הולך להיות שחקן הרכב קבוע.
עסקת ההשאלה היא עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת בסיומה במקרה שוויאדוליד תעלה לליגה הראשונה. בסיום תקופת ההשאלה תהיה לוויאדוליד אופציה לרכוש את עבד תמורת 20 מיליון אירו, כשלפי החוזה לשחקן מגיע 25 אחוזים מכל סכום שלבאנטה תקבל.
ההתלהבות המקצועית ממנו והתפקיד המרכזי שמיועד לו, יחד עם הצורך שלו לצבור דקות משחק, הטו את הכף לטובת המעבר. בנוסף, בסביבתו של השחקן ציינו לטובה את מתקן האימונים המרשים של המועדון והאצטדיון הגדול שבו משחקת הקבוצה, מה שבסופו של דבר גרם למעבר להיראות כאופציה טובה מבחינת קפטן הנבחרת הצעירה.