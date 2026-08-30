אחרי שתאי עבד כבר סיכם את תנאיו בסביליה, העסקה לא תצא לפועל בשל דרישות גבוהות של לבאנטה לסעיף רכישה בסיום העונה, יחד עם תגובות אנטי ישראליות לצירופו. עקב כך, הקשר סגר בוויאדוליד מליגת המשנה, וצפוי לעבור אליה בהשאלה עד לסיום העונה. על הפנייה של ויאדוליד לעבד וניסיונותיה לשכנע לעבור אליה

פורסם לראשונה ב-ynet.