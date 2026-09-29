הסערה סביב הרשעתה של מנצ'סטר סיטי ברוב סעיפי האישום בפרשת ההפרות הפיננסיות ממשיכה לעורר הדים בכדורגל האנגלי, וכעת גם שחקני העבר של מנצ'סטר יונייטד חלוקים בשאלה אם יש להעניק לקבוצתם את אליפות הפרמייר-ליג של עונת 2011/12, במקרה שהתואר יישלל מהיריבה העירונית.

וויין רוני, מכוכבי יונייטד באותה תקופה, הבהיר כי הוא מתנגד לקבלת התואר בדיעבד, בניגוד לעמדתם של חבריו לשעבר ריו פרדיננד ודויד דה חאה, שכבר הביעו בפומבי את רצונם לקבל מדליית אליפות נוספת.

גלריה וויין רוני ( צילום: Stu Forster/Getty Images )

"אני לא חושב שאנחנו ראויים לזה. לא עשינו מספיק באותה עונה כדי לזכות באליפות", אמר רוני בפודקאסט Stick to United. "היינו ביתרון של שש או שבע נקודות, כשנותרו ארבעה או חמישה מחזורים לסיום, ופשוט זרקנו את זה לפח". רוני התייחס גם לדברים שאמר פרדיננד, שהביע את רצונו לקבל מדליה נוספת, והבהיר כי מבחינתו אין בכך צורך. "שמעתי שריו יצא ואמר שהוא רוצה לקבל את התואר. אם לומר את האמת, לא הייתי מרגיש בנוח".

כוכב העבר אף הביע הזדהות עם שחקני מנצ'סטר סיטי, שעלולים לאבד את התואר שבו זכו באופן דרמטי לפני יותר מ-14 שנה. "אני מנסה לשים את עצמי בנעליים של שחקן מנצ'סטר סיטי. הם שחקנים שעושים הכול כדי לזכות באליפות הפרמייר-ליג, ומבחינתם הם עשו את זה. אם לא היה להם מושג מה מתרחש מעליהם, ואם דבר כזה היה קורה לי, הייתי הרוס לחלוטין".

רוני הוסיף כי הוא מבין מדוע אפשר לשקול שלילת תארים בעקבות מעשי הבעלים, אך מבחינתו אין בכך כדי להצדיק הענקת האליפות ליונייטד. "יכול להיות שייקחו מהם את התארים, אבל אני לא ארצה לקבל את המדליה הזאת, כי אני לא חושב שהקבוצה שלנו הייתה ראויה לה באותה שנה. הרי לא סיימנו במקום הראשון".

שאגת האליפות של אגוארו נגד ק.פ.ר ב-2012 ( צילום: Michael Regan/Getty Images )

על חבריו לקבוצה דאז, שמעוניינים בהעברת התואר: "כשאני רואה חברים לקבוצה אומרים 'אני רוצה מדליה', אני מרוצה מחמשת התארים שכבר זכיתי בהם. אני לא רוצה את זה. האם צריך לשלול מהם את התואר בגלל מה שהבעלים עשו? אולי. אבל לא הייתי מרגיש בנוח לקבל אותו".

העונה המדוברת הסתיימה באחד הרגעים הדרמטיים בתולדות הפרמייר-ליג. מנצ'סטר יונייטד ניצחה 0:1 את סנדרלנד במחזור האחרון, משער של רוני, והייתה בטוחה שעשתה את שלה במאבק האליפות.

במקביל, מנצ'סטר סיטי נקלעה לפיגור 2:1 מול קווינס פארק ריינג'רס באצטדיון איתיחאד, והייתה זקוקה לשני שערים כדי להבטיח את התואר. אדין דז'קו השווה בדקה ה-92, וסרחיו אגוארו כבש את שער הניצחון המפורסם בדקה ה-94, שהעניק לסיטי את האליפות הראשונה שלה מאז 1968. שחקני יונייטד, שכבר חגגו את הניצחון שלהם, נותרו שבורי לב לאחר שהבינו כי האליפות חומקת מהם ברגע האחרון.