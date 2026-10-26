ריאל מדריד הגיעה לקלאסיקו מול ברצלונה עם לא מעט סימני שאלה, אבל יצאה מקאמפ נואו עם הצהרת כוונות ברורה. הבלאנקוס

ניצחו אתמול (ראשון) 1:2 את היריבה המושבעת