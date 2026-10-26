צפו בכל השערים מהניצחון של ריאל על ברצלונה
ריאל מדריד הגיעה לקלאסיקו מול ברצלונה עם לא מעט סימני שאלה, אבל יצאה מקאמפ נואו עם הצהרת כוונות ברורה. הבלאנקוס ניצחו אתמול (ראשון) 1:2 את היריבה המושבעת, צימקו את הפער בפסגת הליגה הספרדית לשלוש נקודות והשלימו ניצחון חמישי ברציפות בכל המסגרות. מעל כולם ניצב קיליאן אמבאפה, שכבש צמד, הגיע לציון דרך מרשים והעניק לקבוצתו של ז'וזה מוריניו 'וי' במשחק הכי גדול שיש באירופה.
אלא שאם מישהו חשב שהמאמן הפורטוגלי יסתפק בחגיגות בעקבות הניצחון היוקרתי, הוא מיהר להבהיר שהמטרה גדולה הרבה יותר. "זה ניצחון נהדר, אבל כשנחזור לעבוד, אני לא אתן לאף אחד להרגיש שהוא כבר השיג משהו", אמר הפורטוגלי במסיבת העיתונאים לאחר המשחק. "אם ניצחנו את בארסה ונפסיד באל סרדינרו (אצל סנטאנדר) בשבוע הבא, מה עשינו בזה? ריאל מדריד משחקת כדי לזכות באליפות, לא כדי לנצח בקאמפ נואו. אנחנו חייבים להמשיך".
המשחק עצמו סיפק דרמה עד הרגעים האחרונים. בדקה ה-41 עלתה ריאל ליתרון, כאשר ניסיון הרחקה של בלם ברצלונה ז'ראר מרטין פגע באמבאפה והכדור מצא את דרכו לרשת. הקטלאנים הצליחו לחזור למשחק כאשר ראפיניה השווה, אך המילה האחרונה הייתה שייכת לאורחים. בדקה ה-87 יצאה ריאל למתפרצת קטלנית, אדוארדו קמאבינגה, שנכנס כמחליף, סיפק בישול מבריק ואמבאפה השלים את הצמד עם שער ניצחון דרמטי.
עבור החלוץ הצרפתי היה זה ערב היסטורי. השער הראשון שלו במשחק היה ה-100 במדי ריאל מדריד, שאליה הגיע בקיץ 2024, והוא השיג את ציון הדרך בתוך 116 הופעות בלבד. העונה הוא כבר עומד על 15 שערים ושלושה בישולים ב-14 הופעות, כל זאת רגע לפני טקס כדור הזהב שייערך הערב בלונדון, ובו הוא אחד המועמדים הראשיים לזכות בפרס.
גם המספרים שלו בקלאסיקו מרשימים במיוחד. אמבאפה הגיע לשמונה שערים בשבעה משחקים מול ברצלונה, הישג שלא נראה מאז פאהיניו בתחילת שנות ה-50. בסך הכל יש לו 14 שערים מול הקטלאנים לאורך הקריירה, ורק קארים בנזמה, עם 16, וכריסטיאנו רונאלדו, עם 20, כבשו יותר מול ברצלונה מאז תחילת שנות האלפיים.
גם טוני קרוס, כוכב ריאל מדריד לשעבר, התרשם מההופעה של אמבאפה בקלאסיקו והחמיא לצרפתי על יכולתו להכריע משחקים גדולים. "בגלל זה אמבפה מיוחד", אמר קרוס. "אפשר להטיל בו ספק, לבקר אותו ולהשוות אותו לשחקנים אחרים, אבל כרגע הוא ללא ספק השחקן הטוב בעולם".
מובילה במאזן ההיסטורי
הניצחון קיבל משמעות נוספת לנוכח החיסורים המשמעותיים שעמם התמודדה ריאל. ויניסיוס ג'וניור נעדר בעקבות הרחקה, ואילו השוער תיבו קורטואה החמיץ את המשחק בשל מחלה. מי שקיבל את ההזדמנות בין הקורות היה אנדריי לונין, שוער המשנה, ומוריניו הבהיר כי לא היה מודאג מהשינוי.
"הדבר היחיד שאמרתי ללונין לפני המשחק היה שהוא מתאמן כדי לשחק, לא כדי לשבת על הספסל", הסביר המאמן. "יש לנו את השוער הטוב בעולם, אבל לא בכינו לפני המשחק כי תיבו לא יכול היה לשחק. הקבוצה חזקה".
מוריניו זכה למחמאות גם בתקשורת הספרדית על התוכנית הטקטית שהציב מול האנזי פליק. ב"אס" וב"מארקה" הדגישו את השילוב בין ברנרדו סילבה, ארדה גולר וג'וד בלינגהאם, שהעניק לריאל איכות טכנית, כוח ושליטה במרכז המגרש. גם החילופים, ובראשם כניסתו של קמאבינגה, התגלו כמכריעים. "ריאל הציגה הופעה מאורגנת, מגוונת ואמיצה, בעוד ברצלונה התקשתה לבוא לידי ביטוי דווקא באזור שבו היא נוהגת לשלוט", נכתב ב"אס".
המאמן החמיא לשחקניו על האופי שהפגינו: "אני חושב שזה היה משחק נהדר, ברמה גבוהה, מהסוג שכל העולם שאוהב כדורגל עוצר כדי לראות. השחקנים שלנו הציגו משחק יוצא מן הכלל, עם ארגון, ריכוז והרבה אומץ. זה ניצחון גדול מול יריבה מצוינת, והם ראויים לו".
גם פדריקו ואלוורדה זכה למילים חמות. הקפטן נפצע במהלך המשחק, אך בחר להמשיך ולשחק כדי לסייע לחבריו. "הוא שיחק פצוע במשך יותר מ-40 דקות. הוא רצה להמשיך, להגיע לקצה גבול היכולת שלו ולתת הכול על המגרש", סיפר מוריניו.
מעבר ליוקרה ולמאזן הנקודות, הניצחון החזיר את ריאל להוביל במאזן ההיסטורי של הקלאסיקו: 107 ניצחונות לעומת 106 של ברצלונה. אבל מוריניו יודע שהמספר הזה לא יכריע את העונה. "ניצחון גדול. משחק גדול. כדורגל נהדר. השופט על המגרש היה נהדר, כי ה-VAR ישן", סיכם מוריניו. "אין לי שום דבר נוסף להגיד".