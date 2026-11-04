יממה לאחר מותו של הכדורגלן הספרדי חסוס דה מיגל, שוער אנדורה חסוס אוונו שבר שתיקה והתייחס לראשונה לטרגדיה שהתרחשה במהלך המשחק בין הקבוצות בליגה השנייה בספרד. אוונו, שפגע בעוצמה בחזהו של חלוץ טנריפה במהלך ניסיון לעצור אותו, פרסם הודעה באמצעות מועדונו ובה הביע צער עמוק על מותו.
"אלה הימים הקשים ביותר בחיי", כתב השוער מגינאה המשוונית. "אני מתקשה למצוא את המילים, וקשה לי מאוד לעכל את כל מה שקרה. אני חש כאב עצום על האובדן של חסוס. אני חושב עליו, על משפחתו ועל כל האנשים שאהבו אותו".
אוונו הוסיף: "אני יודע שיהיו הרבה דברים שצריך להתייחס אליהם, ואתמודד עם כל מה שיגיע בכבוד המרבי. כרגע, בכנות, אני לא מסוגל לחשוב על שום דבר מלבד חסוס והכאב שאנחנו חווים". את דבריו חתם במילים: "נוח על משכבך בשלום, חסוס".
ההודעה פורסמה על רקע חקירה שמנהלת היחידה לחקירות רצח של המשטרה הלאומית בספרד, שבמסגרתה נבדקות נסיבות האירוע והפעולות שננקטו לאחריו. במקביל, אוהדי טנריפה הגיעו לאצטדיון והניחו פרחים והשאירו שלטים לזכרו של דה מיגל, תוך שהם מביעים תנחומים למשפחתו.
התקרית הקשה התרחשה ביום שני, כאשר דה מיגל התנגש בעוצמה בשוער אנדורה, חסוס אוונו, שיצא הרחק משערו וביצע עבירה פראית על החלוץ. דה מיגל ספג מכה חזקה באזור הראש והחזה, התמוטט על כר הדשא ואיבד את הכרתו. המשחק הופסק ולא חודש, כאשר שחקנים משתי הקבוצות נראו נסערים לנוכח המראות הקשים.
בעקבות המקרה נאלץ לסגור את חשבון האינסטגרם שלו בעקבות הודעות נאצה רבות שקיבל, זאת בנוסף לכך שמהיציעים קראו לעברו "רוצח". יש לציין שברגע שאוונו הבין שהפציעה חמורה, הוא ניגש לבדוק מה קורה עם דה מיגל ולא נשאר אדיש לתוצאות הפגיעה.