, שוער אנדורה חסוס אוונו שבר שתיקה והתייחס לראשונה לטרגדיה שהתרחשה במהלך המשחק בין הקבוצות בליגה השנייה בספרד. אוונו, שפגע בעוצמה בחזהו של חלוץ טנריפה במהלך ניסיון לעצור אותו, פרסם הודעה באמצעות מועדונו ובה הביע צער עמוק על מותו.

, שוער אנדורה חסוס אוונו שבר שתיקה והתייחס לראשונה לטרגדיה שהתרחשה במהלך המשחק בין הקבוצות בליגה השנייה בספרד. אוונו, שפגע בעוצמה בחזהו של חלוץ טנריפה במהלך ניסיון לעצור אותו, פרסם הודעה באמצעות מועדונו ובה הביע צער עמוק על מותו.