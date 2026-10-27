602 אירו בלבד – זה הקנס אותו ספגה ברצלונה בעקבות התלונה של אתלטיקו מדריד על הניסיון ל

602 אירו בלבד – זה הקנס אותו ספגה ברצלונה בעקבות התלונה של אתלטיקו מדריד על הניסיון ל

ההתאחדות הספרדית השיתה את הקנס על האלופה בעקבות תלונה שהגישו הקולצ'ונרוס, שהאשימו את ברצלונה בכך ש"יצרו קשר בלתי תקין" עם החלוץ הארגנטינאי, בזמן שהיה עדיין תחת חוזה במועדון ממדריד.

ההתאחדות הספרדית השיתה את הקנס על האלופה בעקבות תלונה שהגישו הקולצ'ונרוס, שהאשימו את ברצלונה בכך ש"יצרו קשר בלתי תקין" עם החלוץ הארגנטינאי, בזמן שהיה עדיין תחת חוזה במועדון ממדריד.

ההתאחדות הספרדית השיתה את הקנס על האלופה בעקבות תלונה שהגישו הקולצ'ונרוס, שהאשימו את ברצלונה בכך ש"יצרו קשר בלתי תקין" עם החלוץ הארגנטינאי, בזמן שהיה עדיין תחת חוזה במועדון ממדריד.