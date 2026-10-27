602 אירו בלבד – זה הקנס אותו ספגה ברצלונה בעקבות התלונה של אתלטיקו מדריד על הניסיון לצרף את חוליאן אלברס במהלך הקיץ האחרון בניגוד להוראות התקנון.
ההתאחדות הספרדית השיתה את הקנס על האלופה בעקבות תלונה שהגישו הקולצ'ונרוס, שהאשימו את ברצלונה בכך ש"יצרו קשר בלתי תקין" עם החלוץ הארגנטינאי, בזמן שהיה עדיין תחת חוזה במועדון ממדריד.
התלונה הרשמית הוגשה בחודש יוני השנה, הן לפיפ"א והן להתאחדות הכדורגל הספרדית. באתלטיקו טענו למעשה כי ברצלונה קיימה קשר בלתי תקין עם החלוץ ללא אישור של המועדון אליו הוא מחויב בחוזה. הסעיף התקנוני עליו ביססה אתלטיקו את התלונה, טוען כי "כל מועדון המעוניין להחתים כדורגלן מקצועני חייב להודיע בכתב למועדון שבו השחקן רשום על כוונתו, לפני תחילת המשא ומתן עם השחקן".
ההליך המשמעתי נגד ברצלונה התחיל במהלך חודש יולי, ורק כעת השלימה ההתאחדות את בדיקתה, וכאמור, הטילה על ברצלונה קנס של 602 אירו - בהתאם לסעיף 133 בתקנון העוסק ב"אי-ציות להוראות, להנחיות, להחלטות או לחובות הנובעות מהתקנון". יש לציין כי מדובר בקנס המרבי שניתן להטיל במסגרת הסעיף הזה.