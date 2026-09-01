היה האחרון במדי הצהובים, עבר את הבדיקות הרפואיות לאחר שהמריא לספרד כבר בלילה שבין שני לשלישי. שכרו יעמוד על 450 אלף אירו לעונה.

היה האחרון במדי הצהובים, עבר את הבדיקות הרפואיות לאחר שהמריא לספרד כבר בלילה שבין שני לשלישי. שכרו יעמוד על 450 אלף אירו לעונה.