אחרי סאגה ארוכה, שכללה משבר ארוך בינו לבין מכבי ת"א, רוי רביבו חתם הערב (שלישי) רשמית באלצ'ה, כפי שנחשף ב-ynet, וגם הוצג רשמית במדיה. השחקן, שהמשחק מול מכבי חיפה היה האחרון במדי הצהובים, עבר את הבדיקות הרפואיות לאחר שהמריא לספרד כבר בלילה שבין שני לשלישי. שכרו יעמוד על 450 אלף אירו לעונה.
אלצ'ה, ששילמה למכבי ת"א עבור המגן השמאלי 2.5 מיליון אירו, בישרה על צירופו של רביבו בסרטון מקורי שבו נראה אמן מצייר את השחקן חוגג באצטדיון הביתי של הקבוצה מול יציעים מלאים. כזכור, אביו של רוי, חיים רביבו, כיכב בליגה הספרדית בשנים 1996-2000, אז שיחק בסלטה ויגו. כעת, גם בנו הולך בעקבותיו.
אלצ'ה עדיין מחפשת את ניצחון הליגה הראשון שלה העונה. את 2026/27 היא פתחה עם 1:1 מול דפורטיבו לה קורוניה, ספגה תבוסה 5:0 מול ברצלונה, ובמחזור האחרון נכנעה 3:2 לראסינג סנטאנדר.
בסגל של אלצ'ה בולטים הבלם האוסטרי דויד אפנגרובר, שנחשב לשחקן בעל השווי הגבוה ביותר בקבוצה (שעשוי לעזוב עד סוף חלון ההעברות לפולהאם), והקשר הספרדי אלייש פבאס, שמשמש כאחד מעמודי התווך. שחקן נוסף שכדאי לשים לב אליו הוא הקשר האחורי הצעיר פדריקו רדונדו, בנו של הכדורגלן הארגנטינאי האגדי פרננדו רדונדו.