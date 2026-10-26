צפו בכל השערים בקלאסיקו
אחרי תשעה ניצחונות רצופים מפתיחת העונה, ברצלונה הגיעה לקלאסיקו עם הזדמנות לשבור את השיא ההיסטורי של ריאל מדריד מ-1968/69, אבל סיימה אתמול (ראשון) את הערב בקאמפ נואו עם הפסד 2:1 ליריבתה המושבעת ויכולת שהזכירה מעט מאוד את הקבוצה שדרסה את הליגה עד כה.
אחרי שנכנעה 4:2 לפריז סן ז'רמן בליגת האלופות, הקבוצה של האנזי פליק רשמה הפסד שני ברציפות בכל המסגרות, ובספרד לא חסכו ממנה ביקורת, ובעיקר מכוכבה לאמין ימאל.
ב"מונדו דפורטיבו" תיארו את ברצלונה כקבוצה שהייתה רחוקה מאוד מהיכולת שהציגה בתשעת המחזורים הראשונים. "ריאל מדריד חנקה את ברצלונה הלא מדויקת", נכתב בעיתון הקטלאני. גם באולפני הטלוויזיה נשמעו דברים חריפים. ז'וטה ז'ורדי אמר בתוכנית "אל צ'ירינגיטו": "זה הפסד שכואב. הוא באמת פוגע, בגלל איך שברצלונה נראתה וגם בגלל איך שריאל נראתה. ריאל שיחקה משחק נהדר מבחינה הגנתית ומבחינת המחויבות. ברצלונה הייתה גרועה מאוד. הסיפור הוא היכולת".
כריסטובל סוריה החריף את הביקורת והצביע על השפעתו של ז'וזה מוריניו על המשחק: "התוכנית של מוריניו גרמה לברצלונה לא להיראות דומה לעצמה. אלה 45 הדקות הגרועות ביותר בתקופת פליק".
אחד השחקנים שספגו את עיקר הביקורת היה, כאמור, ימאל. הכוכב הצעיר של ברצלונה התקשה להשפיע על המשחק, ובמאבק האישי מול מארק קוקורייה מצא את עצמו לא פעם בצד המפסיד. ב"מונדו דפורטיבו" העניקו לימאל את הכינוי "נעלם". "היכולת שלו לא הייתה יציבה לאורך המשחק והוא סבל בדו-קרב מול קוקורייה. הוא יצר מהלכים שהיו יכולים להסתיים בשער והגיע להזדמנות ברורה מאוד בסיום המחצית הראשונה, אבל לא הצליח להותיר את חותמו", נכתב.
בעיתון "ספורט" בחרו להדגיש דווקא את המאמץ של ימאל והעניקו לו את הכינוי "לוחמני", אך גם שם הבהירו שהיכולת ההתקפית לא עמדה בציפיות: "הוא לא הצליח לעבור שחקנים באגף כפי שהיה רוצה, כשהתמודד מול קוקורייה. השניים מכירים היטב זה את זה, מה שהוסיף עוד עניין למאבק ביניהם".
פדרי: "איבדנו כדורים בטיפשות"
פדרי לא ניסה לייפות את המציאות והצביע על הטעויות של ברצלונה, בעיקר במחצית הראשונה. "באופן כללי, לא שיחקנו טוב", אמר. "לא היינו עצמנו במחצית הראשונה. יש הרבה דברים שיכולנו לעשות טוב יותר".
פדרי הוסיף: "חזרנו להשוות במחצית השנייה, אבל לא הגנו טוב בשער השני. זה הגיע גם ממתפרצת, וידענו שהם מסוגלים לעשות את זה. אבל מעל הכול, במחצית הראשונה היינו איטיים מאוד, איבדנו כדורים בטיפשות שוב ושוב, ועל טעויות כאלה משלמים".
מאמן ברצלונה, האנזי פליק, סירב להגדיר את שני ההפסדים האחרונים כ"קריאת השכמה", והעדיף להדגיש את העומס ואת מצב הסגל. "אלה שני הפסדים, ולכן ברור שאנחנו לא מרוצים ומאוכזבים", אמר במסיבת העיתונאים. "המחצית הראשונה לא הייתה טובה. במחצית השנייה, אחרי שער השוויון, שיחקנו טוב יותר. אני חושב שגם שלטנו במשחק, אבל היה חסר לנו קצת מזל. הם שיחקו היטב ולא נתנו לנו הרבה שטח".
פליק הוסיף: "אפשר היה לראות שחסרה לנו רעננות. אחרי השבועות האחרונים זה לא היה פשוט עבור השחקנים שלי. עכשיו אנחנו צריכים להתמקד מחדש ולהתאושש היטב. זה ההפסד הראשון שלנו בליגה אחרי תשעה ניצחונות רצופים, אבל הפסדים הם חלק מהמשחק".
המאמן גם הבהיר כי התוצאות האחרונות לא יערערו את אמונו בקבוצה. "לא, אין ספקות, זה ברור", אמר. "כולם מכירים את המצב ואת העובדה שאנחנו לא משחקים טוב. במשחקים גדולים, הפרטים הקטנים חשובים והם אלה שמכריעים. שיחקנו מול יריבה עם איכות עצומה, שהייתה טובה יותר ללא הכדור מאשר בקלאסיקו בשנים קודמות".