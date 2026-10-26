אחרי תשעה ניצחונות רצופים מפתיחת העונה, ברצלונה הגיעה לקלאסיקו עם הזדמנות לשבור את השיא ההיסטורי של ריאל מדריד מ-1968/69, אבל סיימה אתמול (ראשון) את הערב בקאמפ נואו עם

הפסד 2:1 ליריבתה המושבעת