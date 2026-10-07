כריסטיאנו רונאלדו ולאו מסי אולי כבר לא מתחרים מדי שבוע על הבמה הגדולה ביותר, אבל היריבות שהגדירה את הכדורגל העולמי במשך יותר מעשור ממשיכה לייצר רגעים מיוחדים. הפעם, רונאלדו בחר להגיב ישירות למסי באינסטגרם, לאחר שהכוכב הארגנטינאי נפרד מהנבחרת במשחק מול בנין.
מסי פרסם פוסט אישי ומרגש בעקבות משחקו האחרון במדי ארגנטינה, ורונאלדו לא נשאר אדיש. "לאו, כל כך הרבה שנים שבהן הגנת על המדינה שלך, והסיפור שלך יישאר לנצח", כתב הפורטוגלי בתגובה. "יש לי את כל הכבוד למה שהשגת עם ארגנטינה. חיבוק".
התגובה של רונאלדו הגיעה לאחר שמסי הודיע למעשה על סיום דרכו הבינלאומית. "אתמול היה המשחק האחרון שלי וכבר מתגעגע ללבוש את הכחול-לבן", כתב מסי. "אני יודע שאני מקבל את ההחלטה הנכונה. זו הייתה דרך מדהימה, מלאה באושר וגם בעצב, אבל אני בטוח שהיא הייתה שווה את זה".
מסי הוסיף כי יש לו עדיין הרבה דברים לומר, אך התקשה לתאר במילים את התחושות שמלוות אותו. "אי אפשר לבטא את כל מה שאני מרגיש בכמה מילים או בפוסט", כתב. הוא הודה למשפחתו, לחבריו, לחבריו לנבחרת ולמאמניו לאורך השנים, וציין במיוחד את דייגו מראדונה.
"אני לא רוצה לשכוח את דייגו, שהביא את המדינה שלנו למקום שבו היא הייתה צריכה להיות", כתב מסי על האגדה הארגנטינאית המנוחה. "כפי שאני תמיד אומר, אני יודע שהוא עזר לנו כשהיה כאן איתנו וגם משמיים, בכל צעד שעשינו".
הפרידה של מסי מגיעה אחרי קריירה בינלאומית שהפכה אותו לאחד השחקנים הגדולים בתולדות ארגנטינה. לאחר שנים של אכזבות, הוא הוביל את הנבחרת לשתי זכיות בקופה אמריקה ובמונדיאל 2022, והפך את יחסיו עם הקהל הארגנטינאי לחלוטין.
רונאלדו עצמו עבר פגרה בינלאומית סוערת בהרבה. הכוכב הפורטוגלי בן ה-41 עזב את הנבחרת בעקבות עימות עם המאמן ז'ורז'ה ז'סוס, ולאחר מכן פרסם הודעה ארוכה שבה הביע את חוסר שביעות רצונו. עם זאת, הוא כבר העמיד את עצמו לרשות הנבחרת לקראת פגרת הנבחרות הבאה בנובמבר.
למרות השנים שבהן רונאלדו ומסי עמדו משני צדי היריבות הגדולה ביותר בכדורגל המודרני, הפעם הפורטוגלי בחר לשים את התחרות בצד ולהעניק לארגנטינאי מחווה מכובדת ומרגשת. "אני אסיר תודה", כתב מסי בסיום הפוסט שלו. "אני אוהב את כולכם מאוד, אתגעגע אליכם ותמיד אודה לכם על כך שהייתם לצידנו, לצידי".