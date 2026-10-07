רונאלדו למסי: "יש לי את כל הכבוד למה שהשגת עם ארגנטינה"

כריסטיאנו רונאלדו הגיב למסי באינסטגרם לאחר משחק הפרידה של הארגנטינאי מנבחרת ארגנטינה: "כל כך הרבה שנים שבהן הגנת על המדינה שלך, והסיפור שלך יישאר לנצח"