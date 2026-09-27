רגע לפני המפגש מול ישראל בליגת האומות (21:45), פין עזז מצא את עצמו במוקד הסערה בנבחרת אירלנד. קשר סאות'המפטון, בעל שורשים ישראליים מצד אמו ומשפחתו, היה מעורב בשיחות הפנימיות של הסגל האירי סביב השאלה כיצד על הנבחרת להתנהל לקראת המשחק בדברצן. לפי דיווחים באירלנד, עזז נשא דברים בפני חבריו לנבחרת בפגישה בפרישטינה ביום שישי, ולאחר מכן גם בפגישה נוספת שנערכה בדברצן.
לפי הדיווח, עזז ניסה להציג בפני חבריו את נקודת המבט הישראלית בתוך הדיון שהתנהל בנבחרת. לא ברור בשלב זה עד כמה הדברים שאמר השפיעו על השחקנים שהתלבטו אם לקחת חלק במשחק. הסוגיה הפכה לחלק מרכזי מהמתיחות בתוך הסגל, שכבר הובילה לדחיית האימון ומסיבת העיתונאים ולדיונים ממושכים בין השחקנים.
עזז, שמשחק עם דניאל פרץ בסאות'המפטון מהצ'מפיונשיפ האנגלית, זומן לסגל האירי לקראת חלון משחקי ליגת האומות. על פי דיווח של "The42", במהלך הדיונים הפנימיים עלתה גם האפשרות שעזז יסיים את הקריירה הבינלאומית שלו לאחר החלון הנוכחי. עם זאת, מדובר בהערכה שעלתה במסגרת הדיווחים על המחלוקת בתוך הנבחרת, ולא בהודעה של עזז עצמו.
הסיפור סביב עזז מקבל משמעות נוספת בשל הרקע המשפחתי שלו. אמו של עזז, אירית, היא בת למשפחה ישראלית, וסבו מצד אמו היה הפסל הישראלי נחמיה עזז ז"ל, ששירת בבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה ולאחר מכן בחיל השריון במלחמת העצמאות.
עזז, שנולד בלונדון, החל את דרכו במחלקת הנוער של ווסט ברומיץ' ועבר לאסטון וילה ב-2021, אך לא הצליח להשתלב בקבוצה הבוגרת. לאחר מספר תקופות השאלה, ובהן קדנציה מוצלחת בפלימות' ארגייל, הצטרף למידלסברו בינואר 2024 והפך לאחד משחקניה הבולטים, עם 17 שערים ו-17 בישולים ב-67 הופעות ליגה. באוגוסט 2025 עבר לסאות'המפטון בחוזה לארבע שנים, בעסקה שעל פי דיווחים הוערכה בכ-15 מיליון ליש"ט, ובמקביל המשיך לבסס את מעמדו בנבחרת אירלנד.