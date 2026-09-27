(21:45), פין עזז מצא את עצמו במוקד הסערה בנבחרת אירלנד. קשר סאות'המפטון, בעל שורשים ישראליים מצד אמו ומשפחתו, היה מעורב בשיחות הפנימיות של הסגל האירי סביב השאלה כיצד על הנבחרת להתנהל לקראת המשחק בדברצן. לפי דיווחים באירלנד, עזז נשא דברים בפני חבריו לנבחרת בפגישה בפרישטינה ביום שישי, ולאחר מכן גם בפגישה נוספת שנערכה בדברצן.

(21:45), פין עזז מצא את עצמו במוקד הסערה בנבחרת אירלנד. קשר סאות'המפטון, בעל שורשים ישראליים מצד אמו ומשפחתו, היה מעורב בשיחות הפנימיות של הסגל האירי סביב השאלה כיצד על הנבחרת להתנהל לקראת המשחק בדברצן. לפי דיווחים באירלנד, עזז נשא דברים בפני חבריו לנבחרת בפגישה בפרישטינה ביום שישי, ולאחר מכן גם בפגישה נוספת שנערכה בדברצן.

לפי הדיווח, עזז ניסה להציג בפני חבריו את נקודת המבט הישראלית בתוך הדיון שהתנהל בנבחרת. לא ברור בשלב זה עד כמה הדברים שאמר השפיעו על השחקנים שהתלבטו אם לקחת חלק במשחק. הסוגיה הפכה לחלק מרכזי מהמתיחות בתוך הסגל, שכבר הובילה לדחיית האימון ומסיבת העיתונאים ולדיונים ממושכים בין השחקנים.

לפי הדיווח, עזז ניסה להציג בפני חבריו את נקודת המבט הישראלית בתוך הדיון שהתנהל בנבחרת. לא ברור בשלב זה עד כמה הדברים שאמר השפיעו על השחקנים שהתלבטו אם לקחת חלק במשחק. הסוגיה הפכה לחלק מרכזי מהמתיחות בתוך הסגל, שכבר הובילה לדחיית האימון ומסיבת העיתונאים ולדיונים ממושכים בין השחקנים.

לפי הדיווח, עזז ניסה להציג בפני חבריו את נקודת המבט הישראלית בתוך הדיון שהתנהל בנבחרת. לא ברור בשלב זה עד כמה הדברים שאמר השפיעו על השחקנים שהתלבטו אם לקחת חלק במשחק. הסוגיה הפכה לחלק מרכזי מהמתיחות בתוך הסגל, שכבר הובילה לדחיית האימון ומסיבת העיתונאים ולדיונים ממושכים בין השחקנים.