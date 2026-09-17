לאו מסי ממשיך לשכתב את ההיסטוריה שלו מחדש, גם בגיל 39. הכוכב הארגנטינאי הוביל הלילה (בין רביעי לחמישי) את אינטר מיאמי לזכייה בגביע האלופות, לאחר שהיה מעורב בשני השערים בניצחון 0:2 על קרוס אסול, אלופת מקסיקו - במה שהיה התואר ה-48 (!) בקריירה המפוארת שלו - יותר מכל שחקן אי פעם. בכך, "הפרעוש" הגדיל את הפער מהמקום השני (שם נמצא חברו לשעבר בברצלונה, דני אלבס, עם 43 תארים לאורך הקריירה).
מסי לא נזקק לזמן רב כדי להשפיע על המשחק. בדקה ה-24 לואיס סוארס שלח כדור לרחבה, ומסי התרומם מעל שחקני ההגנה ונגח לרשת. זה היה שערו ה-100 במדי אינטר מיאמי, והוא הגיע כבר במשחקו ה-115 במועדון.
מדובר בציון דרך שהגיע במהירות גדולה יותר מאשר בכל קבוצה אחרת שבה שיחק. בברצלונה נדרשו למסי 188 משחקים כדי להגיע ל-100 שערים, בעוד שבנבחרת ארגנטינה הוא הגיע למספר הזה אחרי 174 הופעות. בפריז סן ז'רמן, לעומת זאת, הוא לא הספיק להגיע ל-100 שערים ב-75 משחקיו במועדון.
אבל מסי לא הסתפק בשער. בדקה ה-81 הוא שוב היה במרכז העניינים, הפעם עם כדור קרן מדויק שמצא את ראשו של קאסמירו. הקשר הברזילאי, אקס ריאל מדריד ומנצ'סטר יונייטד, נגח לרשת, כבש בפעם הרביעית בחמשת משחקיו האחרונים וקבע את תוצאת המשחק.
עבור אינטר מיאמי מדובר בתואר נוסף לארון, ועבור המאמן החדש קילי גונסאלס הייתה זו פתיחה חלומית לקדנציה. המאמן הארגנטינאי מונה לתפקיד ב-27 באוגוסט, אך נאלץ להמתין לקבלת אישור העבודה שלו. האימון הראשון שלו עם הקבוצה נערך רק ביום שלישי, וכבר יממה לאחר מכן הוא חגג תואר ראשון.
עבור מסי, הזכייה מגיעה בעיצומה של עונה אישית מרשימה. הארגנטינאי מוביל את טבלת הכובשים ב-MLS עם 19 שערים ב-22 משחקים העונה, ובסך הכול שערו מול קרוס אסול העלה את מאזנו ל-929 שערים בקריירה.
קאסמירו: "הוא עדיין הטוב ביותר"
היכולת של מסי ממשיכה לזכות אותו במחמאות. דייויד בקהאם, מבעלי אינטר מיאמי, כבר הביע תמיכה בזכייתו של הארגנטינאי בכדור הזהב התשיעי בקריירה. בקהאם טען כי הופעותיו של מסי במונדיאל האחרון הן סיבה מרכזית לכך שהוא ראוי לזכות שוב בפרס.
"כשאתה רואה אותו עושה דברים כאלה, וכשאתה רואה את המונדיאל שהיה לו, זה לא מזל שהוא שוב מועמד לכדור הזהב", אמר בקהאם. "הוא כנראה היה השחקן הטוב ביותר בטורניר. הייתה לו שנה מדהימה".
"הוא הגיע למונדיאל בגיל 39 והשפיע על כל משחק כפי שעשה. זה מיוחד. אין אף אחד בגיל 39 שעושה את זה וברמה הזאת", הוסיף בקהאם. "לכן הוא ראוי להיות מועמד לכדור הזהב. לדעתי, הוא צריך לזכות בו".
גם קאסמירו הצטרף לתמיכה בחברו לקבוצה. "הוא עדיין הטוב ביותר", אמר הברזילאי. "הוא הוכיח את זה במונדיאל והוא עדיין מוכיח את זה ב-MLS".
המאבק על כדור הזהב צפוי לכלול שורה של כוכבים. הארי קיין, קיליאן אמבאפה, לאמין ימאל וחביצ'ה קברצחליה נמנים עם השמות שנמצאים בתמונה. קיין מגיע לאחר עונה שבה כבש 73 שערים ב-61 משחקים במדי באיירן מינכן ונבחרת אנגליה.
מסי, שזכה כבר שמונה פעמים בכדור הזהב, מחזיק בתארים מהשנים 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 ו-2023. כעת, כשהוא ממשיך להוסיף גביעים ושיאים גם בגיל 39, עולם הכדורגל שוב מתעסק באותה שאלה: האם הפרק הבא בקריירה של "הפרעוש" יכלול גם כדור זהב תשיעי?