לאו מסי ממשיך לשכתב את ההיסטוריה שלו מחדש, גם בגיל 39. הכוכב הארגנטינאי הוביל הלילה (בין רביעי לחמישי) את אינטר מיאמי

לזכייה בגביע האלופות