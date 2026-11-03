משטרת ספרד פתחה בחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות בעקבות מותו הטראגי של חסוס דה מיגל , חלוץ טנריפה בן ה-30, שנפגע בהתנגשות עם שוער אנדורה חסוס אוונו במהלך משחק בליגה השנייה.

המשטרה הלאומית הודיעה כי גם התביעה תהיה מעורבת בחקירה, שנפתחה לאחר שהחלוץ לקה בדום לב בעקבות ההתנגשות הקשה בתוספת הזמן של המשחק ביום שני. במקביל, אוונו עצמו נמצא במצב נפשי קשה מאז התקרית, ולפי דיווחים בתקשורת הספרדית הוא עדיין מתקשה לעכל את התוצאה הטרגית.

גלריה אוונו במהלך המשחק אתמול ( צילום: AP Photo )

האירוע התרחש סמוך לקו מחצית המגרש, כאשר דה מיגל ניסה להגיע לכדור ארוך ואוונו יצא הרחק משערו כדי להקדים אותו. השניים התנגשו בעוצמה, והשוער פגע בחזהו של החלוץ. דה מיגל קרס על הדשא ופונה לבית החולים לאחר שלקה בדום לב ובדום נשימה. הוא אושפז בטיפול נמרץ, אך מצבו הידרדר במהלך הלילה, ובשעות הבוקר הודיעה טנריפה כי הוא מת מפצעיו.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

אוונו הורחק בכרטיס אדום ישיר בעקבות ההתנגשות. בדו"ח השופט נכתב כי השוער פגע ביריב בעוצמה, עם רגל מורמת ותוך שימוש בכוח מופרז, במהלך מאבק על הכדור. כעת צפוי גם הגוף המשמעתי של ההתאחדות הספרדית לדון באירוע ולקבוע את עונשו של השוער.

לפי תקנון המשמעת בספרד, עבירה אלימה במהלך משחק שגורמת לפציעה חמורה עשויה להוביל להשעיה של ארבעה עד 12 משחקים. בתקשורת המקומית מעריכים כי במקרה הזה העונש עשוי להתקרב לרף העליון, אם כי ההחלטה טרם התקבלה.

"בהלם מוחלט"

אלא שההשלכות של האירוע לא מסתכמות בהיבט המשמעתי. לפי דיווחים בספרד, אוונו, שוער נבחרת גינאה המשוונית, נמצא בהלם מוחלט מאז ההתנגשות. בעיתון AS דווח כי לאחר המשחק הוא נראה בחדר ההלבשה כשהוא בוכה ומתפלל, ובהמשך התקשה להתמודד עם המצב גם במהלך הנסיעה חזרה עם קבוצתו.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

בסביבתו של השוער תיארו את המצב כ"סיטואציה אומללה", והודו כי בשלב הזה כלל לא ברור כיצד יוכל להמשיך בקריירה שלו כרגיל. לפי דיווחים ב-COPE, עוד לפני שנודע על מותו של דה מיגל ביקש אוונו ליצור קשר באופן פרטי עם משפחתו של החלוץ ולהתנצל. הוא העדיף לעשות זאת לפני שיפרסם הודעה פומבית. לאחר מותו של השחקן, כמובן, קיבלה הבקשה משמעות כואבת הרבה יותר.

גם מבחינה משפטית, התמונה עדיין רחוקה מלהיות ברורה. ב"מארקה" הסבירו כי ניתן עקרונית לבחון אפשרות של גרימת מוות ברשלנות, אך אין בכך קביעה כי אוונו ביצע עבירה פלילית. כדי להוביל להליך פלילי יהיה צורך להוכיח כי השוער הפר באופן מהותי את חובת הזהירות המצופה ממנו במהלך משחק, כי התוצאה הייתה צפויה וניתנת למניעה, וכי קיים קשר משפטי ברור בין פעולתו לבין מותו של דה מיגל.

חסוס דה מיגל ( צילום: AFP PHOTO / CD TENERIFE / HANDOUT )

על פי החוק הספרדי, גרימת מוות ברשלנות חמורה עשויה להוביל לעונש של שנה עד ארבע שנות מאסר, בעוד שרשלנות בדרגה פחותה עשויה להסתיים בקנס. עם זאת, מדובר באפשרויות משפטיות בלבד בשלב זה, והחקירה תצטרך לקבוע את נסיבות ההתנגשות ואת האחריות לה.

בספרד מדווחים כי אוונו, השוער שפגע בדה מיגל, נאלץ לסגור את חשבון האינסטגרם שלו בעקבות הודעות נאצה רבות שקיבל, זאת בנוסף לכך שמהיציעים קראו לעברו "רוצח". יש לציין שברגע שאוונו הבין שהפציעה חמורה, הוא ניגש לבדוק מה קורה עם דה מיגל ולא נשאר אדיש לתוצאות הפגיעה.

בתקשורת הספרדית נטען כי השוער "מרוסק" ממותו של דה מיגל: "אוונו מתקשה מאוד להתמודד עם מה שקרה. ברור שאיש לא יכול היה לדמיין שמישהו ינסה לפגוע במכוון בשחקן יריב. באנדורה מבהירים שלא הייתה כל כוונה לפגוע בדה מיגל. הם מודים שהיציאה של השוער לא הייתה מתוזמנת כראוי והסתיימה באופן טראגי, אך מדגישים שלא היה בה שום מרכיב של זדון".