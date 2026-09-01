שחקנה הישראלי של לבאנטה, תאי עבד, יחתום היום (שלישל) רשמית בוויאדוליד מליגת המשנה, במסגרת עסקת השאלה עד לסיום העונה. על הפנייה של ויאדוליד לעבד וניסיונותיה לשכנע לעבור אליה

שחקנה הישראלי של לבאנטה, תאי עבד, יחתום היום (שלישל) רשמית בוויאדוליד מליגת המשנה, במסגרת עסקת השאלה עד לסיום העונה. על הפנייה של ויאדוליד לעבד וניסיונותיה לשכנע לעבור אליה