שחקנה הישראלי של לבאנטה, תאי עבד, יחתום היום (שלישל) רשמית בוויאדוליד מליגת המשנה, במסגרת עסקת השאלה עד לסיום העונה. על הפנייה של ויאדוליד לעבד וניסיונותיה לשכנע לעבור אליה פורסם לראשונה ב-ynet.
תחילה עבד לא רצה לרדת לליגת המשנה בספרד. ויאדוליד, שבה שיחק בעבר שון וייסמן, ניסתה לשכנעו והוא דחה זאת מספר פעמים, אולם בסוף השבוע הוא קיים שיחה עם בעלי המועדון, הסקאוט הראשי, המנהל המקצועי ועם ראש הקהילה היהודית בעיר, שבה הובהר לו שוויאדוליד מאוד מעוניינת בו ועוקבת אחריו כבר שנתיים. כמו כן, הובטח לו שהוא הולך להיות שחקן הרכב קבוע.
עסקת ההשאלה היא עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת בסיומה במקרה שוויאדוליד תעלה לליגה הראשונה. בסיום תקופת ההשאלה תהיה לוויאדוליד אופציה לרכוש את עבד תמורת 20 מיליון אירו, כשלפי החוזה לשחקן מגיע 25 אחוזים מכל סכום שלבאנטה תקבל.