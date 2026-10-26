נדמה שבשנים האחרונות תעשיית הגיימינג עושה כל שביכולתה כדי להרגיז את הגיימרים. מחירי המשחקים מטפסים, קונסולות שבעבר היו אמורות להפוך לזולות יותר עם השנים רק הולכות ומתייקרות, אולפני פיתוח נסגרים בזה אחר זה, וכעת גם המשחקים הפיזיים, אלה שאפשר להחזיק ביד, להחליף עם חברים או להעמיד בגאווה על המדף, נמצאים בדרך החוצה.

האם הגיימינג בצרות? ( הקונסוליה פרק 1 )

בפרק החדש של "הקונסוליה" מבית גיימסקור התכנסו בן שפייר , אביתר כהן , שמואל מקונן , דאני-לי זיסר ו דימה חריטונוב כדי לנסות להבין לאן הולכת תעשיית הגיימינג, האם היצרניות הגדולות עדיין מקשיבות לשחקנים, ובעיקר כמה עוד נצטרך לשלם על התחביב האהוב שלנו.

להתראות לדיסקים, שלום לספרייה הדיגיטלית

אחד הנושאים המרכזיים בדיון היה ההחלטה של סוני להפסיק לייצר משחקים פיזיים חדשים החל מינואר 2028. מדובר בשינוי משמעותי עבור תעשייה שבה רכישת משחק הייתה במשך עשרות שנים הרבה יותר מלחיצה על כפתור בחנות דיגיטלית.

עבור חריטונוב, שאוסף משחקים פיזיים, מדובר במכה של ממש. "חץ בלב וסכין בגב", הוא תיאר את התחושה, ומתח ביקורת גם על הדרך שבה בחרה החברה לבשר את ההחלטה למעריציה. לדבריו, לכל הפחות היה ראוי להציע לשחקנים תמורה כלשהי, כמו הוזלת משחקים דיגיטליים, שיפור החנות המקוונת או מדיניות החזרים ידידותית יותר.

אלא שהדיון אינו מסתכם בנוסטלגיה. משחקים דיגיטליים אולי נוחים יותר לרכישה ולא דורשים מקום על המדף, אבל הם גם משנים את מערכת היחסים בין הצרכן למוצר שרכש. בניגוד לדיסק שאפשר למכור, להחליף או להשאיל, משחק דיגיטלי נשאר בדרך כלל צמוד לחשבון המשתמש.

"מצד שני, אתה קונה מוצר שהוא תקוע לך בספרייה, ואם סיימת אותו, אין לך מה לעשות איתו", הסביר כהן, שהודה כי כבר שנים הוא רוכש כמעט את כל המשחקים שלו באופן דיגיטלי. חברי הפאנל העלו גם את השאלה מה יקרה לחנויות המשחקים הפיזיות, שעלולות להיפגע ככל שהתעשייה תעבור למכירה דיגיטלית בלבד.

ומה יכול להמתיק את הגלולה? בין ההצעות שעלו בדיון היו הוזלת מחירים, הרחבת קטלוג המשחקים בשירות פלייסטיישן פלוס ואפשרות להעביר רישיונות דיגיטליים בין משתמשים, כך שגם בעידן ללא דיסקים אפשר יהיה להמשיך לחלוק משחקים עם חברים.

גלריה פלייסטיישן 5. מה יהיה סוני? ( צילום: Girts Ragelis / Shutterstock )

אקסבוקס מנסה להציל את עצמה

ובזמן שסוני מתמודדת עם ביקורת מצד השחקנים, אצל המתחרה מיקרוסופט המצב מורכב אפילו יותר. אחרי שנים של רכישת אולפני פיתוח בהיקפים עצומים, השקעה בשירות המנויים Game Pass וניסיון להפוך את אקסבוקס למותג שחורג מגבולות הקונסולה, החברה מוצאת את עצמה נאלצת לקצץ, לבטל פרויקטים ולחשב מסלול מחדש.

"משהו שם התחרבש", סיכמה זיסר, שהביעה ספק ביכולתה של מיקרוסופט לחזור ולהתחרות ראש בראש בסוני ובנינטנדו. לדבריה, למרות השקעות עתק ורכישת מותגי משחקים גדולים, החברה לא הצליחה לספק לשחקנים סיבה משכנעת מספיק להישאר נאמנים לקונסולה שלה.

את שירות Game Pass, שהיה אמור להיות אחת הבשורות הגדולות של עולם הגיימינג, היא השוותה לנטפליקס: שפע עצום של תוכן, שלא בהכרח מתורגם לחוויה מספקת. "זה כמו בורקס פיצה. רעיון מצוין, אבל הביצוע גרוע", אמרה.

מנגד, מקונן וחריטונוב דווקא הביעו אופטימיות זהירה לגבי השינויים בהנהלת אקסבוקס והניסיון להחזיר את המיקוד למשחקים ולמותגים הגדולים. אחת השאלות שעלו היא האם קונסולת הדור הבא של החברה, המוכרת בשם הקוד Project Helix, תוכל להציע משהו שאין כיום במחשב האישי.

כהן הציע כיוון אחר: להפוך את אקסבוקס למעין מחשב גיימינג לסלון, שיאפשר גישה גם לחנויות משחקים כמו Steam ו-Epic Games. מקונן, לעומתו, טען שהפתרון פשוט יותר: משחקים בלעדיים ואיכותיים שיגרמו לאנשים לרצות לקנות את הקונסולה מלכתחילה.

אקסבוקס. גם היא בצרות ( AFP )

קונסולה ב-1,200 דולר? אולי אפילו יותר

אלא שגם אם סוני ומיקרוסופט יצליחו להחזיר את אמון השחקנים, הן יצטרכו להתמודד עם בעיה נוספת: מחיר החומרה. הביקוש הגובר לרכיבי זיכרון ולשבבים מצד תעשיית הבינה המלאכותית מפעיל לחץ על שוק המחשוב, והקונסולות, שבעבר נחשבו לחלופה נגישה יחסית למחשב גיימינג יקר, הולכות ומאבדות את היתרון הזה.

חברי הפאנל ניסו להעריך כמה יעלו הקונסולות הבאות, והתחזיות לא היו מעודדות. מקונן העריך כי פלייסטיישן 6 עשויה לחצות את רף 1,000 הדולרים, בעוד שהערכות נוספות בדיון הגיעו ל-1,200 דולר ואף יותר. חשוב להדגיש כי מדובר בהערכות של המשתתפים ולא במחירים רשמיים שהוכרזו על ידי היצרניות.

"זה הופך את עולם הקונסולות למותרות", הזהיר חריטונוב, והזכיר כי בתחילת הדור הנוכחי מחירים של כ-500 דולר כבר נחשבו לגבוהים בעיני רבים מהשחקנים.

אבל מעבר למחיר, עלתה בדיון שאלה מעניינת לא פחות: האם אנחנו בכלל צריכים פלייסטיישן 6 או אקסבוקס חדשה בזמן הקרוב? "כולם שואלים מתי יצאו הקונסולות של הדור הבא, אף אחד לא שואל האם אנחנו בכלל צריכים אותן", תהה כהן.

לדבריו, הקונסולות הקיימות עדיין מסוגלות לספק חוויית משחק טובה מאוד, ולא ברור איזו קפיצת מדרגה תצדיק רכישה של מכשיר חדש במחיר גבוה משמעותית. מנגד, חריטונוב טען כי משחקים רבים עדיין אינם מנצלים את מלוא יכולות החומרה, וכי דווקא הדור הבא עשוי לאפשר למפתחים להציע חוויות שאינן אפשריות כיום.