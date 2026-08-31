וזה בדיוק מה שהופך את הוויכוח המשפטי הזה להרבה יותר גדול מסוני או מפלייסטיישן. במשך שנים התרגלנו להתייחס לספריות המשחקים הדיגיטליות שלנו כמעט כמו למדף המשחקים שהיה פעם בבית. אלא שבניגוד לדיסק פיזי שאפשר להחזיק, להשאיל או למכור, מאחורי הכפתור "קנה עכשיו" בחנות דיגיטלית מסתתרת עסקה שונה לחלוטין.