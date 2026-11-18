אחרי יותר מעשור של המתנה, הרגע שאליו חיכו מיליוני גיימרים ברחבי העולם סוף סוף מגיע: GTA 6 יושק הלילה (בין רביעי לחמישי), כאשר הפעם השחקנים הישראלים לא יצטרכו להמתין לאמריקנים ויוכלו להתחיל לשחק במשחק החל מחצות.

על פי ההודעה הרשמית של רוקסטאר, המשחק ייפתח בחצות לפי השעון המקומי בכל אזור בעולם, ולא בשעה אחידה לכולם. המשמעות היא ששחקנים בניו זילנד ובאוסטרליה יזכו להיכנס לעולמה של Vice City שעות לפני עמיתיהם באירופה ובארצות הברית. בישראל, כאמור, המשחק ייפתח ברגע שהשעון יתחלף ליום חמישי.

גלריה ג'ייסון ולוסיה מתוך GTA 6. עוד רגע הם מגיעים ( Rockstar Games )

איך אפשר לשחק כבר בחצות?

מי שהזמין את GTA 6 בגרסה הדיגיטלית יכול להוריד אותו מראש כבר עכשיו. ההורדה המוקדמת נפתחה ב-10 בנובמבר, הן בפלייסטיישן 5 והן בקונסולות Xbox Series X ו-Series S, כך שאין צורך להמתין לרגע ההשקה כדי להתחיל להוריד את קובצי המשחק.

עם זאת, חשוב להבחין בין הורדה מוקדמת לבין גישה למשחק עצמו. גם אם כל הקבצים כבר מותקנים על הקונסולה, המשחק יישאר נעול עד לשעת ההשקה הרשמית. מי שמתכנן להתחיל לשחק בחצות כדאי שיוודא מראש שההורדה הושלמה, שהקונסולה מעודכנת ושיש מספיק מקום פנוי באחסון.

נזכיר שההורדה המוקדמת של GTA 6 דורשת עד 212 ג'יגה-בייט של שטח אחסון, בהתאם לקונסולה. מדובר בנפח עצום, שעלול לחייב לא מעט שחקנים למחוק משחקים אחרים כדי לפנות מקום. מי שיחכה לחצות כדי להתחיל להוריד את המשחק עלול למצוא את עצמו ממתין שעות ארוכות עד שיוכל לשחק, גם אם יש לו חיבור אינטרנט מהיר, זאת במיוחד אם הביקוש העצום יוביל לעומסים על שרתי ההורדה של סוני ומיקרוסופט.

בעלי פלייסטיישן 5 יכולים להפעיל הורדות אוטומטיות ולהשאיר את הקונסולה במצב מנוחה (Rest Mode), בעוד שבעלי אקבוקס יכולים להשתמש במצב שינה (Sleep) עם עדכונים אוטומטיים פעילים. בשני המקרים מומלץ לבדוק שהמשחק אכן הותקן במלואו, ולא להסתמך רק על כך שההורדה האוטומטית הופעלה.

העטיפה של GTA 6 ( Rockstar Games )

אפשר להתחיל לשחק מוקדם יותר?

כמו בהשקות גדולות קודמות, גם הפעם עולה השאלה אם אפשר להקדים את הכניסה למשחק באמצעות חשבון שמוגדר באזור זמן אחר, למשל ניו זילנד, שבה השעה מתקדמת בכמה שעות לעומת ישראל.

אלא שלא מדובר בפתרון מובטח. זמני פתיחת המשחק עשויים להיות קשורים לאזור החנות שבה בוצעה הרכישה ולהגדרות החשבון, ושינוי השעה בקונסולה עצמה לא בהכרח יאפשר לעקוף את הנעילה. לכן, מי שרכש את המשחק בחנות הישראלית עדיף שיסתמך על שעת ההשקה הרשמית בישראל, ולא על טריקים שמסתובבים ברשת.

מה לגבי מי שמעדיף עותק פיזי? כידוע הגרסה הפיזית של GTA 6 אינה כוללת דיסק משחק, אלא קוד להורדה דיגיטלית. המשמעות היא שגם מי שרכש עותק בחנות יצטרך להוריד את המשחק לקונסולה ולחכות כמו כולם לחצות כדי להיכנס למשחק עצמו.

ומה עם שחקני המחשב?

כאן החדשות פחות טובות - GTA 6 יושק בשלב הראשון לפלייסטיישן 5 ולקונסולות Xbox Series X ו-Series S בלבד. גרסת מחשב עדיין לא קיבלה מועד השקה רשמי, כך שאלו מכם שאין קונסולה יצטרכו לחכות עוד קצת.

מכונית במיאמי בעיצוב וייס סיטי ( צילום: Marco BELLO / AFP )

מדובר באסטרטגיה מוכרת מצד רוקסטאר, שמעדיפה להשיק את משחקיה הגדולים קודם בקונסולות ורק בהמשך במחשב. גם GTA 5, למשל, הגיע למחשבים האישיים כשנה וחצי אחרי השקתו המקורית. עם זאת, לפי הדיווחים אנחנו צפויים לקבל את גרסת המחשב של המשחק כבר בחודשים הקרובים, מוקדם מהצפוי.

ההשקה הקרובה מסמנת את סיומה של המתנה שנמשכה מאז GTA 5, שיצא לראשונה בספטמבר 2013 והפך לאחד המשחקים המצליחים בהיסטוריה. הפעם רוקסטאר מחזירה את השחקנים ל-VIce City, הגרסה הבדיונית של מיאמי, עם שני גיבורים חדשים, ג'ייסון ולוסיה, ועולם פתוח שאמור להיות השאפתני ביותר שיצרה החברה עד כה.