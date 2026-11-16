אם אתם מתכננים לקחת יום מחלה ביום חמישי הקרוב, כדאי שתכינו תירוץ משכנע במיוחד. מיליוני גיימרים ברחבי העולם נערכים להשקת Grand Theft Auto VI, או בקיצור GTA 6, המשחק החדש של Rockstar Games, שמגיע אחרי יותר מ-13 שנות המתנה. חלקם כבר ביקשו חופשות מראש, אחרים מתכננים להודיע למעסיק שהם חולים, והתופעה אפילו זכתה לכינוי משלה: "שפעת GTA".

אלא שהטירוף סביב המשחק כבר מזמן אינו מסתכם בשחקנים שמתכננים להסתגר בבתיהם. ההזמנות המוקדמות חצו לפי הערכות את רף מיליארד הדולר, סוני מדווחת על שיא חדש במכירות, וברוב החנויות בעולם נרשם מחסור בקונסולת הפלייסטיישן 5 פרו כבר חודשים.

GTA VI מגיע! הקונסוליה פרק 3 ( מנחה: אביתר כהן, משתתפים: בן שפייר, שמואל מקונן, דאני-לי זיסר, דימה חריטונוב )

GTA 6 יחזיר את השחקנים ל-Vice City, הפעם כחלק ממדינה בדיונית בשם Leonida, המבוססת על פלורידה. במרכז העלילה עומדים ג'ייסון ולוסיה, זוג עבריינים שמסתבכים בקנוניה פלילית רחבת היקף. Rockstar מבטיחה עולם פתוח גדול ומפורט יותר מכל מה שהציגה עד היום, עם ערים, אזורים כפריים, חופים וביצות, וכמובן לא מעט פשיעה, אלימות וסאטירה על החברה האמריקנית.

"שפעת GTA": מיליוני עובדים מתכננים להישאר בבית

עד כמה גדול הטירוף? לפי דיווח שפורסם היום (ב') ב"גרדיאן" הבריטי, הערכות שונות בבריטניה מצביעות על כך שבין 1.2 ל-2.5 מיליון עובדים מתכננים להיעדר מהעבודה סביב השקת המשחק. סקר אחר העלה כי כ-900 אלף בריטים עשויים אפילו להעמיד פני חולים בשביל המאורע.

לפי Remote, חברה בינלאומית לניהול עובדים, חלה עלייה של 29% בבקשות לחופשה ל-19 בנובמבר לעומת התאריך המקביל אשתקד. הנתון מבוסס על לקוחות החברה ולא על כלל שוק העבודה, אבל הוא מצטרף לאינספור פוסטים ברשתות החברתיות של שחקנים שמצהירים כי לקחו חופש במיוחד לכבוד ההשקה, חלקם אפילו לשבוע שלם.

גם מנכ"ל Take-Two Interactive, חברת האם של Rockstar, שטראוס זלניק, הצטרף לחגיגה כשאמר כבר באפריל האחרון כי הוא מעריך שאנשים רבים יתקשרו למקומות העבודה ויודיעו שהם חולים ביום ההשקה. באוסטרליה הרשויות אף נאלצו להזכיר לעובדים כי מעסיקים רשאים לדרוש אישור מחלה גם על היעדרות של יום אחד.

במקביל, פורסמו תחזיות שלפיהן גל ההיעדרויות עלול לגרום למשק האמריקני נזק של כמיליארד דולר ביום אחד. אלא שבדיקת הגרדיאן העלתה כי המספר הזה מבוסס על חישובים גסים, ולא על נתונים כלכליים מוצקים. אחרי הכול, עובד שלוקח יום חופש כדי לשחק ב-GTA פשוט מנצל יום חופשה שהיה יכול לקחת במועד אחר. ובכל זאת, לא בכל יום משחק מצליח לעורר דיון בינלאומי על פריון העבודה.

גלריה העטיפה של GTA 6 ( Rockstar Games )

מיליארד דולר עוד לפני שהמשחק יצא

גם ההזמנות המוקדמות של GTA 6 שוברות שיאים. לפי הערכות חברת המחקר Sensor Tower, שפורסמו בשבוע שעבר ב"וושינגטון פוסט", יותר מעשרה מיליון עותקים כבר הוזמנו מראש לקונסולות הפלייסטיישן והאקסבוקס, בהיקף כספי של יותר ממיליארד דולר.

אמנם לא מדובר בנתוני מכירות רשמיים של Rockstar, אך גם בחברה עצמה מודים שהביקוש גבוה משמעותית מהציפיות. זלניק אמר בשיחה עם משקיעים כי ההזמנות המוקדמות גבוהות בהרבה מהתחזיות הראשוניות, ואילו סוני כבר הכריזה כי GTA 6 הפך למשחק עם מספר ההזמנות המוקדמות הגבוה ביותר בתולדות חנות PlayStation Store.

לפי Sensor Tower, כ-75% מההזמנות המוקדמות בוצעו דרך החנות של פלייסטיישן, לעומת כ-25% דרך האקסבוקס. גם המחיר, 79.99 דולר לגרסה הרגילה ו-99.99 דולר לגרסת Ultimate, לא נראה כגורם שמרתיע את הצרכנים. הגרסה היקרה כוללת בין היתר כלי רכב, כלי נשק, פריטי לבוש ומקומות נוספים שניתן לבקר בהם במהלך המשחק.

לשם השוואה, GTA 5, שהושק בספטמבר 2013, הכניס מיליארד דולר בתוך שלושה ימים בלבד והפך באותה תקופה למוצר הבידור שהגיע לרף ההכנסות הזה במהירות הגבוהה ביותר. מאז נמכרו יותר מ-230 מיליון עותקים של המשחק, שהמשיך להכניס כסף גם בזכות GTA Online. כעת, כש-GTA 6 כבר חצה לפי ההערכות את רף מיליארד הדולר בהזמנות מוקדמות בלבד, בתעשייה נערכים לאפשרות שהשיא של קודמו יישבר כבר ביום ההשקה.

ג'ייסון ולוסיה מתוך GTA 6 ( Rockstar Games )

מכירות חסרות תקדים ומחסור עולמי בפלייסטיישן 5 פרו

הביקוש ל-GTA 6 מורגש היטב גם בשוק הקונסולות. לפי נתוני חברת המחקר Circana, שפורסמו ב"בלומברג", מכירות הפלייסטיישן 5 בארצות הברית זינקו בספטמבר ב-22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעוד ההכנסות ממכירת הקונסולה עלו ב-43%.

חלק מהעלייה בהכנסות נובע מהתייקרות הקונסולות, אך גם מהביקוש לדגם הפלייסטיישן 5 פרו, שמחירו בארצות הברית עומד על כ-900 דולר. לפי בלומברג, הדגם המשודרג כבר אזל מהמלאי או נמכר בכמויות מוגבלות ברשתות גדולות ברחבי העולם, בהן אמזון, Best Buy ו-MediaMarkt.

הסיבה לביקוש פשוטה: GTA 6 מגיע בשלב הראשון רק לקונסולות הפלייסטיישן 5 ול-Xbox Series X ו-Series S, ללא גרסה למחשב. Rockstar עדיין לא הכריזה על מועד השקה לגרסת PC, כך ששחקנים שרוצים ליהנות מהמשחק כבר ביום חמישי יצטרכו להצטייד באחת הקונסולות הנתמכות.

אלא שמי שמתכנן להוציא מאות דולרים נוספים על פלייסטיישן 5 פרו רק בשביל GTA 6, כדאי שינמיך ציפיות. Rockstar כבר אישרה שגם הקונסולה המשודרגת תריץ את המשחק בקצב יעד של 30 פריימים בשנייה בלבד, ולא תציע אפשרות לשחק ב-60 פריימים בשנייה.

ההבדל בין שתי הגרסאות של הפלייסטיישן 5 יהיה אם כך בעיקר באיכות התמונה, שתיהנה מחדות משופרת באמצעות טכנולוגיית PSSR ומצללים המבוססים על ניתוב קרניים, ולא בקצב פריימים גבוה יותר.

ולא רק זאת - כדאי שתפנו לא מעט מקום בשביל המשחק: לפי סוני, GTA 6 דורש לפחות 212 ג'יגה-בייט של שטח אחסון פנוי בפלייסטיישן 5, נפח עצום שצפוי לאלץ לא מעט שחקנים למחוק משחקים ישנים או לשדרג את האחסון בקונסולה. לשם השוואה, הפלייסטיישן 5 המקורית הגיעה עם כ-667 ג'יגה-בייט של שטח אחסון זמין, כך ש-GTA 6 לבדו יתפוס כמעט שליש ממנו.

פלייסטיישן 5. ביקושים יוצאי דופן ( צילום: Girts Ragelis / Shutterstock )

ומה קורה בישראל?

בישראל יושק המשחק בחצות שבין יום רביעי לחמישי (בין ה-18 וה-19 בנובמבר). המחיר בחנות הפלייסטיישן המקומית עומד על 319 שקלים לגרסה הרגילה ו-399 שקלים לגרסת Ultimate, שכוללת כאמור תכנים נוספים בהם כלי רכב, כלי נשק, פריטי לבוש ומקומות בלעדיים.

ומי שעדיין מעדיף לקנות משחקים על דיסקים צפוי להתאכזב: אפילו מי שירכוש את GTA 6 בקופסה לא ימצא בתוכה דיסק, אלא קוד להורדה דיגיטלית בלבד. Rockstar הסבירה שהמהלך נועד לאפשר גם לרוכשי המהדורה הפיזית להוריד את המשחק מראש.

אורית כספי, מנהלת רכש גיימינג ברשת באג: "מאז שפתחנו את המכירה המוקדמת לפני כמה חודשים, קיבלנו אלפי הזמנות לגרסאות הפלייסטיישן 5 והאקסבוקס Series X|S. ב-12 בנובמבר התחלנו למכור את מארזי המשחק ולספק אותם ללקוחות שהזמינו מראש.

"במקביל, כל קונסולת פלייסטיישן 5 שנכנסת למלאי נחטפת כמעט מייד. גם הבקרים הממותגים כבר נמכרו בהזמנה מוקדמת ויגיעו ביום ההשקה. אחרי 13 שנות המתנה, המשחק עוד לא יצא וכבר רואים את ההשפעה שלו על המדפים".

עמית גולדנברג, מנהל מותגי גיימינג ב"בנדא מגנטיק": "מבחינת ציוד היקפי, הביקוש בולט במוצרים כמו האוזניות של Razer, Corsair ו-Turtle Beach ובבקרים ממותגים של SCUF שאנחנו מייבאים לישראל. תגברנו מראש את מלאי הדגמים המבוקשים כדי לספק אותם לחנויות לקראת ההשקה בפלייסטיישן 5 ובאקסבוקס. מצחיק לחשוב שחלק גדול מהשחקנים היו בתיכון כש-GTA 5 יצא, והיום הם עדיין נחושים להיות מבין הראשונים שחוזרים למשחק החדש".