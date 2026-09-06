עד היום, אחד היתרונות הגדולים של Xbox Cloud Gaming היה פשוט: כל עוד אתם משלמים על המנוי המתאים, אתם יכולים לשחק כמה שתרצו. החל מנובמבר הקרוב, זה עומד להשתנות.

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