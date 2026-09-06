עד היום, אחד היתרונות הגדולים של Xbox Cloud Gaming היה פשוט: כל עוד אתם משלמים על המנוי המתאים, אתם יכולים לשחק כמה שתרצו. החל מנובמבר הקרוב, זה עומד להשתנות. מיקרוסופט תכניס לראשונה מגבלת שעות חודשית לשירות הגיימינג בענן שלה - ובחבילה היקרה ביותר היא תעמוד על 15 שעות בלבד בחודש.
Xbox Cloud Gaming הוא שירות הגיימינג בענן של מיקרוסופט, שמאפשר לשחק במשחקי אקסבוקס מבלי להוריד ולהתקין אותם על המכשיר. המשחק עצמו רץ על השרתים של החברה ומוזרם דרך האינטרנט למסך של המשתמש, בדומה לאופן שבו נטפליקס מזרימה סרטים וסדרות.
כך ניתן לשחק במשחקים תובעניים גם על סמארטפונים, טאבלטים, מחשבים, טלוויזיות חכמות ומכשירים ניידים שאינם חזקים מספיק כדי להריץ אותם בעצמם, כאשר איכות החוויה תלויה במידה רבה במהירות וביציבות החיבור לאינטרנט.
לפי החברה, מנויי Game Pass Ultimate, שמחירו 22.99 דולר בחודש, יקבלו 15 שעות משחק בענן מדי חודש. מנויי Premium, שעולה 14.99 דולר, יוגבלו ל-10 שעות, ואילו מנויי Essential, שמחירו 9.99 דולר, יקבלו חמש שעות בלבד.
מי שיגיע לתקרה לא ינותק לחלוטין מהשירות, אבל יידרש לשלם יותר. מיקרוסופט תאפשר לרכוש שעות נוספות דרך חנות אקסבוקס, ותציע גם חבילות שבהן ניתן יהיה להעביר שעות שלא נוצלו לחודש הבא. המחירים המלאים של השעות הנוספות צפויים להתפרסם לקראת כניסת השינוי לתוקף.
"מַעבר למגבלות חודשיות מאפשר לנו להמשיך להציע את השירות, ובמקביל להמשיך להשקיע באמינות ובביצועים שלו", הסבירה מיקרוסופט. לטענתה, רוב מוחלט של המנויים כלל לא ירגיש בשינוי: רק כ-4% ממשתמשי Game Pass משחקים כיום בענן יותר מהמכסות החדשות.
אלא שגם 4% הם לא בהכרח מספר קטן. לפי הערכות שונות, ל-Game Pass יש כיום כ-30 מיליון מנויים. בהנחה שהנתון של מיקרוסופט מתייחס לבסיס הזה, מדובר בכ-1.2 מיליון שחקנים שעשויים למצוא את עצמם משלמים יותר כדי להמשיך להשתמש בשירות כפי שהתרגלו.
15 שעות, ולא במקרה
מאחורי ההחלטה עומדת קודם כל כלכלה פשוטה. לפי הדיווחים, תקרת 15 השעות של Ultimate אינה מספר שנבחר במקרה, אלא משקפת את נקודת האיזון של מיקרוסופט: מעבר להיקף שימוש כזה, הפעלת שירות הענן עבור המשתמש כבר אינה משתלמת לחברה.
גיימינג בענן הוא עסק יקר. בניגוד למשחק שמותקן על הקונסולה או המחשב של המשתמש, כאן המשחק עצמו רץ על שרתים של מיקרוסופט, שמבצעים בזמן אמת את כל העבודה ומזרימים את התמונה דרך האינטרנט. ככל שהשחקן משחק יותר, כך הוא צורך יותר זמן שרת, זיכרון, חשמל ורוחב פס.
אבל בשנת 2026 יש למיקרוסופט שימוש הרבה יותר מבוקש - ורווחי - לאותם משאבי מחשוב: בינה מלאכותית. הזינוק בביקוש לשירותי AI מפעיל לחץ כבד על תשתיות הענן של החברה, ולפי הדיווחים מקשה עליה להצדיק הקצאה של זיכרון וקיבולת שרתים לשירותים שאינם קשורים לבינה מלאכותית.
כך באופן אירוני למדי, בזמן שהחברה מאפשרת להשתמש ב-Copilot בחינם וללא הגבלה, דווקא ללקוחות אקבוקס שמשלמים לה מדי חודש היא מתחילה לספור שעות. כנראה שיש מספיק שרתים לכולם, אלא אם אתם רוצים לשחק עליהם.
מיקרוסופט תחת לחץ
לצד המגבלות, מיקרוסופט דווקא מתכננת לפי הדיווחים לפתוח את שירות הענן שלה לקהל רחב יותר. החברה תאפשר גם למי שאינו מנוי ל-Game Pass להזרים דרך הענן משחקים דיגיטליים מתאימים שכבר נמצאים בבעלותו, באמצעות מודל של תשלום לפי שימוש.
במקביל היא בוחנת בקרב משתמשי Xbox Insider גרסה חינמית של שירות הגיימינג בענן שתמומן באמצעות פרסומות. גם רשימת המכשירים הנתמכים צפויה להתרחב: Xbox Cloud Gaming יגיע לטלוויזיות חכמות של TCL, לצד התמיכה שכבר קיימת בדגמים של סמסונג ו-LG ובמכשירי הטלוויזיה של אמזון.
השינוי מגיע בתקופה לא פשוטה במיוחד עבור עסקי הגיימינג של מיקרוסופט. בשנת 2026 ירדו הכנסות הגיימינג של החברה ב-1.7 מיליארד דולר, או 7%. ההכנסות משירותי תוכן ירדו ב-5%, ואילו מכירות החומרה צנחו ב-29%.
מיקרוסופט אמנם טוענת כי גיוס המנויים ושיעורי השימור השתפרו לאחר הורדת מחירי Game Pass באביב האחרון, אך במקביל גובר התסכול בקרב חלק מהמנויים. לצד מגבלת הענן החדשה, שחקנים מתלוננים גם על האטה בקצב המשחקים הגדולים שמגיעים לשירות ועל דיווחים שלפיהם תדירות ההשקות שיגיעו ל-Game Pass כבר ביום הראשון צפויה לרדת.
עבור מי שמשתמש בענן רק מדי פעם, חמש, עשר או 15 שעות עשויות להספיק בהחלט. גם האפשרות לרכוש שעות בנפרד יכולה להתאים למי שאינו רוצה לשלם על מנוי מלא. אבל עבור מי שהפך את Xbox Cloud Gaming לדרך העיקרית שלו לשחק - למשל באמצעות מחשבי גיימינג ניידים או טלוויזיה ללא קונסולה - מדובר בשינוי מהותי למדי: אותו מחיר חודשי, אבל עם שעון חדש שמתחיל לרוץ בכל פעם שמפעילים משחק.