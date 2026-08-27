אחרי שנים שבהן מיקרוסופט דחפה את העובדים שלה להשתמש בבינה מלאכותית כמעט בכל מקום אפשרי, עכשיו מגיע שלב החשבון - והוא גבוה במיוחד. נתונים פנימיים שנחשפו לאחרונה מצביעים על הוצאות של מאות ואף אלפי דולרים בחודש לעובד על כלי AI, כשבמקרה קיצוני אחד נרשמה הוצאה של לא פחות מ-28 אלף דולר בתוך 28 ימים בלבד.
כולם משתמשים ב-AI, עד שהחשבון מגיע
הנתונים מגיעים מגיליון פנימי שבו עובדי מיקרוסופט משתפים מידע על שכר ותנאי העסקה. במהלך 2026 נוספה אליו עמודה חדשה בשם "AI $ Usage Per Month" ("שימוש חודשי ב-AI"), שבה יכולים העובדים לדווח כמה כסף הם מוציאים מדי חודש על שימוש בכלי בינה מלאכותית.
כ-350 עובדים בארה"ב מילאו את הנתון, מתוך יותר מ-223 אלף עובדי החברה ברחבי העולם. כלומר, לא מדובר במדגם מייצג או בנתונים רשמיים של מיקרוסופט, אלא בדיווחים וולונטריים של חלק קטן מהעובדים. ועדיין, הנתונים ממחישים עד כמה יקר יכול להיות שימוש אינטנסיבי ב-AI בתעשיית ההייטק.
החציון בקרב כ-350 העובדים שדיווחו עמד על כ-300 דולר לכל 28 ימים, אבל בחלק מהחטיבות המספר היה גבוה משמעותית. ב-CoreAI למשל, החטיבה שעומדת בלב פעילות הבינה המלאכותית של מיקרוסופט, החציון הגיע לכ-975 דולר; בחטיבת האבטחה הוא עמד על כ-526 דולר; ב-Microsoft AI על כ-490 דולר וב-Cloud AI על כ-325 דולר.
אלא שגם החציונים האלה מספרים רק חלק מהסיפור. בכמה מהמחלקות נמצאו עובדים שהוצאות ה-AI שלהם חצו את רף 10,000 הדולרים בתקופה של 28 ימים, בעוד שבקצה העליון נמצא עובד בחטיבת Customer and Partner Solutions שדיווח על הוצאה חריגה במיוחד של כ-28 אלף דולר.
כשצריכת טוקנים הופכת לתחרות
אלא שמתברר שלא כל הטוקנים האלה בהכרח שימשו לעבודה. לפי הדיווחים, בתוך מיקרוסופט התפתחה בתקופה האחרונה תופעה שזכתה לכינוי "Tokenmaxxing": עובדים שמנסים להגדיל בכוונה את צריכת הטוקנים שלהם, לעיתים באמצעות שאילתות בעלות ערך נמוך או חסרות תועלת, כדי להציג נתוני שימוש גבוהים יותר במערכות הפנימיות של החברה.
הסיבה לכך פשוטה למדי: לוחות הבקרה של Copilot הפכו את נתוני השימוש האישיים לגלויים, ומה שהתחיל כדרך למדוד את אימוץ כלי ה-AI, הפך אצל חלק מהעובדים למעין טבלת שיאים - עם ניסיון "לצבור" כמה שיותר טוקנים.
ונראה שהתופעה הגיעה עד לצמרת החברה. בתחילת אוגוסט שלח ג'יי פאריק, סגן נשיא בכיר בחטיבת CoreAI, מזכר פנימי לעובדים ובו הבהיר כי צריכת טוקנים כשלעצמה אינה המטרה. "Tokenmaxxing הוא לא הדבר שאנחנו מנסים למקסם", כתב פאריק. "אני רוצה שכולנו נתמקד במקסום תוצאות שיוצרות שינוי אמיתי עבור הלקוחות והחברה שלנו".
נכון לעכשיו לא ידוע על תקרת שימוש קשיחה שהחברה קבעה לכל מהנדס/ת, אבל אחרי שנים שבהן עודדה את העובדים להשתמש ביותר AI, נראה כעת שמיקרוסופט רוצה לדעת כמה זה עולה לה - ובעיקר מה היא מקבלת בתמורה.
השינוי לא מסתכם רק במעקב אחר החשבון. כחלק מהניסיון להפיק יותר מכל טוקן, מיקרוסופט העבירה לפי הדיווחים עומסי עבודה פנימיים ל-GPT-5.6 Sol של OpenAI, שהפך למודל ברירת המחדל ב-GitHub Copilot ובתהליכי עבודה נוספים בחברה. הנימוק, לפי דיווח ב-Yahoo Finance, הוא שהמודל מספק "ערך גבוה יותר להשקעה בטוקנים".
התהליך מזכיר את מה שכבר קרה בעולם מחשוב הענן: בשנים הראשונות חברות אפשרו לעובדים להפעיל עוד ועוד משאבי מחשוב כמעט ללא מגבלות, עד שהחשבונות התחילו לתפוח ונוצר הצורך ב-FinOps - תחום שמתמקד במעקב ובניהול של הוצאות הענן.
כעת אותו היגיון מגיע גם לבינה המלאכותית. אחרי שמיקרוסופט הצליחה לגרום לעובדים שלה להשתמש ב-AI כמעט בכל מקום, עכשיו מהגיע הזמו לוודא שכל הטוקנים האלה באמת שווים את הכסף.