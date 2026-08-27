כעת אותו היגיון מגיע גם לבינה המלאכותית. אחרי שמיקרוסופט הצליחה לגרום לעובדים שלה להשתמש ב-AI כמעט בכל מקום, עכשיו מהגיע הזמו לוודא שכל הטוקנים האלה באמת שווים את הכסף.